Η Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου σε «Easterία» mode όταν τα τσουρέκια δεν προλαβαίνουν να γίνουν

Η Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου παθαίνει «Easterία» όταν προσπαθεί να βρει χρόνο για να φτιάξει τα πιο λαχταριστά τσουρέκια

Λίγο πριν το Πάσχα, οι παρουσιαστές του MAD TV και του Mad Radio 106,2 αντιδρούν με χιούμορ σε κάθε πασχαλινή κατάσταση, και η Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου παθαίνει τη δική της… «Easterία» όταν προσπαθεί να τα προλάβει όλα μαζί.

Όταν η Ευτυχία Χαραμπάκη βλέπει μια απλή λαμπάδα… παθαίνει «Easterία»

Στην κουζίνα, με τα υλικά απλωμένα παντού, προσπαθεί να φτιάξει τσουρέκια, όμως τίποτα δεν εξελίσσεται όπως το είχε σχεδιάσει. Την ίδια στιγμή βάφει τα χείλη της με κραγιόν, μιλάει στο κινητό και προσπαθεί να θυμηθεί αν έβαλε σωστά τα υλικά στη ζύμη. Ανάμεσα σε τηλέφωνα, καθρέφτες και ταψιά, το χάος μεγαλώνει και η «Easterία» κάνει την εμφάνισή της.

Και φυσικά, δεν είναι η μόνη. Οι παρουσιαστές του MAD μπαίνουν σε παρόμοιες πασχαλινές καταστάσεις που όλοι έχουμε ζήσει, μετατρέποντας μικρές στιγμές καθημερινής πίεσης σε ξεκαρδιστικές σκηνές.

Η Φαίη Βώκου παθαίνει «Easterία» με τη νηστεία και το ρίχνει στα ντολμαδάκια