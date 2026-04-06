Η Βίκυ Καγιά σχολιάζει την Μπέττυ Μαγγίρα για το GNTM

Η Βίκυ Καγιά παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα του ΑΝΤ1, όταν τη συνάντησαν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Μεταξύ άλλων ερωτήσεων, ο ρεπόρτερ τη ρώτησε για το πώς της φαινόταν η Μπέττυ Μαγγίρα στο GNTM, στην περίπτωση που τελικά τα έβρισκε με το κανάλι και την παραγωγή της εκπομπής.

Η Βίκυ Καγιά αρχικά αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή και τις επαγγελματικές της επιλογές, τονίζοντας πως έχει πλέον οργανώσει διαφορετικά τον οικογενειακό της προγραμματισμό. «Έχω στρώσει αλλιώς τη ζωή μου, έχω πλανάρει αλλιώς τον οικογενειακό μου προγραμματισμό, κάνω τα δικά μου πράγματα, έχω τις πελάτισσές μου, μια χαρά είμαι. Δεν μου λείπει η τηλεόραση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ξένια Τσιρκόβα στο Mad Radio 106,2: «Στόχος μου είναι του χρόνου να περπατήσω στα διεθνή fashion weeks»

Πρόσθεσε ότι απολαμβάνει πολύ τη φάση που βρίσκεται, εξαιρώντας κάποιες guest εμφανίσεις που έχει ήδη πραγματοποιήσει, όπως στο Voice και σε podcast. «Εάν και εφόσον μου ‘ρθει κι αν υπάρχει κάτι για μένα, το βλέπουμε τότε. Ψέματα δεν μπορώ να σου πω, τώρα μου αρέσει που κάπως έχω οργανώσει τη ζωή μου», συμπλήρωσε.

Η άποψη της Βίκυς Καγιά για την Μπέττυ Μαγγίρα

Σχετικά με την πιθανή ένταξη της Μπέττυς Μαγγίρα στο GNTM, η Βίκυ Καγιά εξέφρασε τη θετική της άποψη. «Εμένα πάντα η Μπέττυ μου φαίνεται μια υπέροχη ιδέα!», ανέφερε. Ωστόσο, τόνισε πως η τελική απόφαση ανήκει στην ίδια την Μπέττυ Μαγγίρα, ευχόμενη της να κάνει αυτό που είναι καλύτερο για εκείνη. «Το θέμα είναι τι θέλει η ίδια να κάνει, και της εύχομαι να κάνει το καλύτερο για αυτήν», είπε κλείνοντας τις δηλώσεις της.

Το GNTM, ένα τηλεοπτικό project που πάντα προκαλεί συζητήσεις, είχε επιστρέψει με την 6η σεζόν του προσελκύοντας έντονα σχόλια. Η συζήτηση γύρω από την πιθανή είσοδο της Μπέττυς Μαγγίρα σε ρόλο κριτή ή παρουσιάστριας, όπως είχε αναφερθεί, είχε απασχολήσει τότε τα μέσα.

Βίκυ Καγιά: Πώς έκανε τη μαύρη δερμάτινη φούστα statement