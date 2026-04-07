Celeb World 07.04.2026

Meryl Streep: Η αλήθεια πίσω από τη Miranda Priestly που αλλάζει όσα πίστευες για τον θρυλικό ρόλο

Είκοσι χρόνια μετά, η Meryl Streep αποκαλύπτει τους δύο άνδρες που διαμόρφωσαν τη θρυλική Miranda Priestly.
Mad.gr

Η Meryl Streep έρχεται, είκοσι χρόνια μετά την πρεμιέρα του «The Devil Wears Prada 2», να λύσει ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά μυστήρια γύρω από τη θρυλική Miranda Priestly. Αν πίστευες κι εσύ πως ο εμβληματικός ρόλος είχε «πατήσει» αποκλειστικά πάνω στην Anna Wintour, η ίδια η βραβευμένη ηθοποιός ήρθε να ανατρέψει τα πάντα. Σε πρόσφατη τηλεοπτική της εμφάνιση αποκάλυψε ότι η παγερή εξουσία, το δηλητηριώδες χιούμορ και η σιωπηλή κυριαρχία της Miranda γεννήθηκαν μέσα από δύο τεράστιες ανδρικές φιγούρες του Χόλιγουντ: τον Mike Nichols και τον Clinton Eastwood. Η αποκάλυψη αυτή έχει ήδη πυροδοτήσει νέο κύμα συζητήσεων γύρω από την ταινία, ειδικά τώρα που η ανυπομονησία για το «The Devil Wears Prada 2» κορυφώνεται.

Μιλώντας στο «The Late Show with Stephen Colbert», η Meryl Streep εξήγησε πως ουσιαστικά «μιμούνταν τον Mike Nichols όλο αυτό το διάστημα», ενώ με χιούμορ πρόσθεσε ότι αν ο Mike Nichols και ο Clinton Eastwood «απέκτησαν ένα παιδί», αυτό θα ήταν η Miranda Priestly. Η ατάκα αυτή δεν άργησε να γίνει viral, αφού εξηγεί απόλυτα τον τρόπο με τον οποίο ο χαρακτήρας απέκτησε εκείνη τη μοναδική μίξη ψυχρής δύναμης και ειρωνικής κομψότητας που τον έκανε διαχρονικό. Ο ένας της χάρισε το πονηρό χιούμορ και την απόλυτη κυριαρχία στο πλατό, ενώ ο άλλος τη σχεδόν αθόρυβη εξουσία που δεν χρειάζεται ποτέ ένταση για να επιβληθεί.

Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο που ο Mike Nichols διαχειριζόταν την εξουσία στα γυρίσματα, εξηγώντας ότι πολλές φορές αυτό που οι άλλοι αντιλαμβάνονταν ως «σκληρότητα», εκείνη το έβλεπε ως χιούμορ με κοφτερή ευφυΐα. Από την άλλη, ο Clinton Eastwood την ενέπνευσε μέσα από τη χαμηλότονη αλλά απόλυτα επιβλητική παρουσία του, αφού – όπως είπε – δεν ύψωνε ποτέ τη φωνή του και όλοι έσκυβαν για να ακούσουν τι έλεγε. Αυτή ακριβώς η λεπτομέρεια είναι που έκανε τη Miranda τόσο αληθινή και ακαταμάχητα ισχυρή στη μεγάλη οθόνη.

Η αποκάλυψη της Meryl Streep έρχεται την κατάλληλη στιγμή, καθώς η συνέχεια της ταινίας βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της ποπ κουλτούρας. Για σένα που αγαπάς το σινεμά, τη μόδα και τα παρασκήνια των πιο εμβληματικών ρόλων, αυτή η εξομολόγηση δίνει μια εντελώς νέα διάσταση στη Miranda Priestly και κάνει την επιστροφή της ακόμη πιο συναρπαστική. Το πιο ενδιαφέρον; Η αλήθεια πίσω από τον χαρακτήρα αποδεικνύεται τελικά πολύ πιο κινηματογραφική από όσο φανταζόσουν.

Meryl Streep Miranda Priestly The Devil Wears Prada 2
Η Βίκυ Καγιά σχολιάζει την Μπέττυ Μαγγίρα για το GNTM

Βραχάκια σοκολάτας με γιαούρτι από τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Το απόλυτο guilty pleasure!

