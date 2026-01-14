Βίκυ Καγιά: Πώς έκανε τη μαύρη δερμάτινη φούστα statement

Η Βίκυ Καγιά ήταν, είναι και θα παραμείνει η fashion expert που όλοι αγαπάμε, το πρόσωπο προς το οποίο στρεφόμαστε κάθε φορά που αναζητούμε κομψές και ταυτόχρονα διαχρονικές στιλιστικές συμβουλές, ικανές να απογειώσουν το mood μας και να κάνουν κάθε μας βήμα να μοιάζει σαν να βγήκε από catwalk.

Αν κάποιος έθετε το στιλ της κάτω από το μικροσκόπιο, θα παρατηρούσε αμέσως πως είναι η αδιαμφισβήτητη βασίλισσα του minimal. Έχει αποδείξει επανειλημμένα πως τα staples, οι καθαρές γραμμές και τα διακριτικά αξεσουάρ μπορούν να συνθέσουν outfits που κάνουν πραγματική διαφορά.

Διάβασε επίσης: 4 fashion tricks που θα σε κρατήσουν ζεστή χωρίς να μοιάζεις με «κρεμμύδι»

Αυτή τη φορά επέλεξε να δείξει, μέσα από ένα φωτογραφικό καρουζέλ στο Instagram, την πιο edgy πλευρά της, χρησιμοποιώντας σκούρες αποχρώσεις και σκληρά υφάσματα, όπως το δέρμα. Το look της ήταν ένα συνεχές παιχνίδι μεταξύ άσπρου και μαύρου, δίνοντας έναν πιο fashion-forward χαρακτήρα στη διαχρονική αυτή χρωματική αντίθεση.

Συγκεκριμένα, φόρεσε ένα μαύρο t-shirt με λευκές λεπτομέρειες από το προσωπικό της fashion brand, Greatness Athens, το οποίο αναβάθμισε με την προσθήκη μιας maxi μαύρης δερμάτινης φούστας, που χωρίς πολλά-πολλά κατάφερε να γίνει ο πρωταγωνιστής της εικόνας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν και τα παπούτσια, που αποτελούν μία από τις πιο hot τάσεις της σεζόν. Οι woven μπαλαρίνες με κοντό τακούνι σε λευκή απόχρωση «έδεσαν» με τον καλύτερο τρόπο το σύνολο.

Θέλοντας να αφήσει το look της να μιλήσει από μόνο του, τα αξεσουάρ περιορίστηκαν σε ένα ζευγάρι χρυσά κρεμαστά σκουλαρίκια και μερικά βραχιόλια στην ίδια απόχρωση. Το μακιγιάζ διατηρήθηκε σε διακριτικούς τόνους, ενώ τα μαλλιά είχαν έναν ελαφρύ κυματισμό, χαρίζοντας έναν πιο φυσικό τόνο στην όλη εικόνα.

Διάβασε επίσης: Emily in Paris: Πώς να αντιγράψεις το μαξιμαλιστικό στιλ της χωρίς να μοιάζει με υπερβολή

Δες κι αυτό…