Μουσικά Νέα 14.01.2026

Ο Apon προκαλεί σάλο στα social media με το teaser του νέου album

apon
Με το teaser του νέου του album να κάνει θραύση online, ο Apon ετοιμάζεται να συνεχίσει την κυριαρχία του στη μουσική σκηνή
Μαρία Χατζηγιάννη

Το 2025 ήταν η χρονιά του Apon. Με τις μεγάλες επιτυχίες του να κυριαρχούν σε ψηφιακές πλατφόρμες, ραδιόφωνα και social media, ο δημοφιλής τραγουδοποιός κατάφερε να καθιερωθεί ως ένα από τα πιο δυναμικά ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Οι fans του τον αναγνώρισαν όχι μόνο για τα hits του, αλλά και για την ικανότητά του να συνδέεται με το κοινό μέσα από κάθε τραγούδι, δημιουργώντας μια μοναδική μουσική εμπειρία.

Με διαμαντένιες και πολυπλατινένιες επιτυχίες όπως τα «Βοριάς», «Χιλιόμετρα», «Καθρέφτης», «Καίγομαι», «Προβλήματα» και «Γδύσου», ο Apon κυριάρχησε στα charts και βρέθηκε στις πρώτες θέσεις των ετήσιων ψηφιακών πωλήσεων και του ραδιοφωνικού airplay. Μάλιστα, έξι solo τραγούδια του κατέκτησαν το ετήσιο Top 50 του Spotify, αποδεικνύοντας την απήχηση και την αντοχή της μουσικής του στο χρόνο.

Apon
https://www.instagram.com/apon_is_here/

Μετά την τεράστια επιτυχία του album «Ονειροπόλος», που έγινε τριπλά πλατινένιο ξεπερνώντας τα 300 εκατομμύρια streaming points, ο Apon επιστρέφει δυναμικά με τη νέα του δισκογραφική δουλειά, με τίτλο «Ηχογένεια». Το album έχει ήδη δημιουργήσει τεράστια προσμονή, ενώ ένα teaser video που ανέβασε ο καλλιτέχνης στα social media έχει ενθουσιάσει το κοινό, δίνοντας μια γεύση από τη μουσική ποικιλία και τις νέες δημιουργίες που πρόκειται να κυκλοφορήσουν.

Παράλληλα, συνεχίζει να αφήνει το στίγμα του και στις live εμφανίσεις. Μετά τη sold out περιοδεία του το καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα, ο δημοφιλής καλλιτέχνης εντυπωσιάζει με τις βραδινές εμφανίσεις του μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη στην «Ακτή Πειραιώς», προσφέροντας στο κοινό μοναδικές μουσικές στιγμές που συνδυάζουν ενέργεια, πάθος και φρέσκο ήχο.

https://www.instagram.com/reels/DS5UXPRjZbC/

Με την επιτυχία του να μην δείχνει σημάδια επιβράδυνσης, το 2026 ξεκινά για τον Apon με νέα hits, sold out εμφανίσεις και ένα album που αναμένεται να καθηλώσει ξανά το κοινό. Η μουσική του πορεία συνεχίζει να ανεβαίνει, και οι fans περιμένουν με ανυπομονησία τα επόμενα κεφάλαια μιας ήδη εντυπωσιακής καριέρας.

Apon άλμπουμ μουσική τραγούδια
