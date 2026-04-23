GNTM: Ηχηρή αποχώρηση από την κριτική επιτροπή – Η ανακοίνωση που δεν περίμενε κανείς

Ανατροπή στο GNTM! Δείτε ποιο μέλος της κριτικής επιτροπής δεν θα επιστρέψει στο νέο κύκλο

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» και τον Δημήτρη Σιδηρόπουλο, ο Έντι Γαβριηλίδης ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το GNTM.

Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας ξεκαθάρισε το τοπίο γύρω από το τηλεοπτικό του μέλλον, κάνοντας λόγο για μια απόφαση που λήφθηκε «κοινή συναινέσει» με το Star.

Ο Έντι Γαβριηλίδης εξήγησε πως ο κύκλος της συνεργασίας του με το project μόδας έφτασε στο τέλος του, σημειώνοντας:

«Δεν θα είμαι φέτος στο GNTM, γιατί έχω αφήσει πολλά project να πάνε πίσω. Είναι κάπως έτσι μία κοινή απόφαση με το κανάλι. Υπάρχει μία σχέση η οποία έχει φτάσει σε έναν κορεσμό. Και όταν η σχέση φτάνει σε κορεσμό, ήρθε η ώρα για την επόμενη σχέση ή για την ανανέωση αυτής της σχέσης υπό άλλες συνθήκες. Θα πω ότι ήτανε κοινή συναινέσει».

Παράλληλα, ο σχεδιαστής διευκρίνισε πως δεν είχε σχεδιάσει από πριν αυτή την εξέλιξη, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Δεν το είχα ανακοινώσει. Δεν είχα πει ότι δεν θέλω να συνεχίσω, κάθε άλλο. Σκεφτόμουν ότι μπορεί και να συνεχίσουμε και να δούμε πώς θα πάει. Καταρχήν δεν ξέρω αν θα ξαναγίνει το GNTM».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η συζήτηση στράφηκε και στις φήμες για τη σχέση του με τον Λάκη Γαβαλά, με τον Έντι Γαβριηλίδη να διαψεύδει τα σενάρια περί κακών σχέσεων:

«Δεν είχα τις καλύτερες σχέσεις με τον Λάκη; Άντε καλέ, αυτά είναι βλακείες! Όλοι οι άνθρωποι τσακωνόμαστε, όλοι οι άνθρωποι διαφωνούμε. Ξέρεις τώρα, είναι μια πολύ συγκεκριμένη περσόνα στην ελληνική τηλεόραση και με μία πολύ συγκεκριμένη πορεία, η οποία πολλές φορές μπορεί να έρθει σε αντίθεση με τη δικιά μου, με το δικό μου τρόπο ζωής και τον τρόπο που βλέπω τα πράγματα. Αυτό δε σημαίνει όμως ότι δεν είχαμε καλή σχέση. Αν έκανε κι αυτός μαζί μου, γιατί να μην κάνω;».





Τέλος, ο σχεδιαστής απάντησε με χιούμορ και αιχμηρή διάθεση στα παλαιότερα σχόλια του Νίκου Αποστολόπουλου, δηλώνοντας:

«Τι να με στεναχωρήσουν αυτά τα πράγματα; Σκέψου ότι έχω και ένα vintage παντελόνι Νίκος Αποστολόπουλος, το οποίο το έχω ευχαριστηθεί πάρα, πάρα πολύ! Νομίζω ότι προσβλητικό είναι για τους ανθρώπους που τα λένε. Δηλαδή, θεωρώ ότι δεν έχει tact. Επίσης να σου πω, ότι ο Νίκος Αποστολόπουλος έχει σαράντα χρόνια καριέρα, εγώ δεν είμαι καν σαράντα χρονών».

