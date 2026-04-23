GNTM: Ηχηρή αποχώρηση από την κριτική επιτροπή – Η ανακοίνωση που δεν περίμενε κανείς

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» και τον Δημήτρη Σιδηρόπουλο, ο Έντι Γαβριηλίδης ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το GNTM.

Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας ξεκαθάρισε το τοπίο γύρω από το τηλεοπτικό του μέλλον, κάνοντας λόγο για μια απόφαση που λήφθηκε «κοινή συναινέσει» με το Star.

Ο Έντι Γαβριηλίδης εξήγησε πως ο κύκλος της συνεργασίας του με το project μόδας έφτασε στο τέλος του, σημειώνοντας:

«Δεν θα είμαι φέτος στο GNTM, γιατί έχω αφήσει πολλά project να πάνε πίσω. Είναι κάπως έτσι μία κοινή απόφαση με το κανάλι. Υπάρχει μία σχέση η οποία έχει φτάσει σε έναν κορεσμό. Και όταν η σχέση φτάνει σε κορεσμό, ήρθε η ώρα για την επόμενη σχέση ή για την ανανέωση αυτής της σχέσης υπό άλλες συνθήκες. Θα πω ότι ήτανε κοινή συναινέσει».

Παράλληλα, ο σχεδιαστής διευκρίνισε πως δεν είχε σχεδιάσει από πριν αυτή την εξέλιξη, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Δεν το είχα ανακοινώσει. Δεν είχα πει ότι δεν θέλω να συνεχίσω, κάθε άλλο. Σκεφτόμουν ότι μπορεί και να συνεχίσουμε και να δούμε πώς θα πάει. Καταρχήν δεν ξέρω αν θα ξαναγίνει το GNTM».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η συζήτηση στράφηκε και στις φήμες για τη σχέση του με τον Λάκη Γαβαλά, με τον Έντι Γαβριηλίδη να διαψεύδει τα σενάρια περί κακών σχέσεων:

«Δεν είχα τις καλύτερες σχέσεις με τον Λάκη; Άντε καλέ, αυτά είναι βλακείες! Όλοι οι άνθρωποι τσακωνόμαστε, όλοι οι άνθρωποι διαφωνούμε. Ξέρεις τώρα, είναι μια πολύ συγκεκριμένη περσόνα στην ελληνική τηλεόραση και με μία πολύ συγκεκριμένη πορεία, η οποία πολλές φορές μπορεί να έρθει σε αντίθεση με τη δικιά μου, με το δικό μου τρόπο ζωής και τον τρόπο που βλέπω τα πράγματα. Αυτό δε σημαίνει όμως ότι δεν είχαμε καλή σχέση. Αν έκανε κι αυτός μαζί μου, γιατί να μην κάνω;».


Τέλος, ο σχεδιαστής απάντησε με χιούμορ και αιχμηρή διάθεση στα παλαιότερα σχόλια του Νίκου Αποστολόπουλου, δηλώνοντας:

«Τι να με στεναχωρήσουν αυτά τα πράγματα; Σκέψου ότι έχω και ένα vintage παντελόνι Νίκος Αποστολόπουλος, το οποίο το έχω ευχαριστηθεί πάρα, πάρα πολύ! Νομίζω ότι προσβλητικό είναι για τους ανθρώπους που τα λένε. Δηλαδή, θεωρώ ότι δεν έχει tact. Επίσης να σου πω, ότι ο Νίκος Αποστολόπουλος έχει σαράντα χρόνια καριέρα, εγώ δεν είμαι καν σαράντα χρονών».

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Γιατί απουσίαζε η Μαρία Ηλιάκη από το «Νωρίς Νωρίς»; – Οι δηλώσεις του Κρατερού Κατσούλη

Γιατί απουσίαζε η Μαρία Ηλιάκη από το «Νωρίς Νωρίς»; – Οι δηλώσεις του Κρατερού Κατσούλη

Michael B. Jordan – Austin Butler: Ξαναζωντανεύουν τον θρύλο του «Miami Vice» σε ένα neon ταξίδι στο 1985

Michael B. Jordan – Austin Butler: Ξαναζωντανεύουν τον θρύλο του «Miami Vice» σε ένα neon ταξίδι στο 1985

Κατερίνα Καινούργιου: Αυτή είναι η ημερομηνία που θα επιστρέψει στην εκπομπή

«Δεν έχω λάβει ακόμη προσκλητήριο»: Ο Γιώργος Κρικοριάν μιλάει για το γάμο της Δανάης Μπάρκα

«Στην αγκαλιά του Φάνη» – Νέο επεισόδιο την Παρασκευή, 24 Απριλίου με τους Σάκη Κατσούλη, Μαριαλένα Ρουμελιώτη και Ευαγγελία Πλατανιώτη

«The Floor» με τον Γιώργο Λιανό – Νέο επεισόδιο την Παρασκευή 24 Απριλίου

Κατερίνα Διδασκάλου – Άγνωστος αφαίρεσε το πρόσωπό της από τη μαρκίζα

«Τζένη Τζένη»: Πρεμιέρα απόψε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά – Η Χάρις Αλεξίου και το ποστ που έγινε viral

Dua Lipa: Ο ρομαντικός προορισμός που θεωρείται φαβορί για τον γάμο της

Eurovision 2026: Η Μαρίνα Σάττι «αρνήθηκε» να σχολιάσει τη φετινή συμμετοχή του Akyla

Γιατί απουσίαζε η Μαρία Ηλιάκη από το «Νωρίς Νωρίς»; – Οι δηλώσεις του Κρατερού Κατσούλη

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Μέτωπο κατά της Δύσης και της Ελλάδας από Ερντογάν: Η αποκάλυψη του Nordic Monitor

Επιδοτήσεις 16.000€: «Κοροϊδία» για τους νέους επιχειρηματίες