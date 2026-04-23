Μουσική 23.04.2026

«Λογαριασμός Summer Tour»: Η Κατερίνα Λιόλιου ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα

Το «Λογαριασμός Summer Tour» έρχεται ως μια εκρηκτική μουσική εμπειρία που ενώνει τις μεγαλύτερες, πολυπλατινένιες και απόλυτα viral επιτυχίες της
Mad.gr

Η Κατερίνα Λιόλιου, η πολυεπιτυχημένη ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με το «Λογαριασμός Summer Tour». Μετά από τις διαδοχικές πολύμηνες sold out εμφανίσεις στη Θεσσαλονίκη που συνεχίζονται σερί και στην Αθήνα, η Κατερίνα Λιόλιου θα συναντήσει το κοινό σε μια σειρά συναυλιών τους προσεχείς μήνες, μεταφέροντας την «εκρηκτική» της ενέργεια σε κάθε γωνιά της χώρας.

Το «Λογαριασμός Summer Tour» αποτελεί μια δυναμική μουσική εμπειρία που συνδυάζει τις σαρωτικές, πολυπλατινένιες και super viral επιτυχίες της, με ερμηνείες γεμάτες ψυχή και πάθος, εντυπωσιακή σκηνική παρουσία και αμεσότητα με το κοινό.

Νέο δισκογραφικό project από την Κατερίνα Λιόλιου – Τι αποκάλυψε στα social media

Κάθε live μετατρέπεται σε μια έντονη, συναισθηματική εμπειρία, επιβεβαιώνοντας τη μοναδική θέση της Κατερίνας Λιόλιου στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή.

Η πώληση των εισιτηρίων θα είναι διαθέσιμη σταδιακά στο https://www.more.com/gr-el/tickets/music/logariasmos-tour-katerina-lioliou.

Σύντομα θα ανακοινωθούν και νέες ημερομηνίες συναυλιών.

Οι πρώτοι σταθμοί:

23 Ιουνίου, Αλεξανδρούπολη (Θέατρο Αλτιναλμάζη)
8 Ιουλίου, Καστοριά (Παραλίμνιο Πάρκο Πολυκάρπης)
5 Αυγούστου, Χανιά (Εθνικό Στάδιο Χανίων)
7 Αυγούστου, Ρέθυμνο (Φεστιβάλ Γης)
25 Αυγούστου, Λάρισα (Κηποθέατρο Αλκαζάρ)
2 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη (Θέατρο Γης)
7 Σεπτεμβρίου, Καλαμάτα (Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας)
14 Σεπτεμβρίου, Ιωάννινα (Υπαίθριο θέατρο Ε.Η.Μ. – Φρόντζου)

Η Κατερίνα Λιόλιου έσβησε κεράκια στο καμαρίνι της – Η backstage έκπληξη από τους συνεργάτες της

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΟΛΙΟΥ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«The Floor» με τον Γιώργο Λιανό – Νέο επεισόδιο την Παρασκευή 24 Απριλίου

«The Floor» με τον Γιώργο Λιανό – Νέο επεισόδιο την Παρασκευή 24 Απριλίου

23.04.2026
Επόμενο
Apon – «Ηχογένεια Tour»: Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες για τη φετινή καλοκαιρινή περιοδεία

Apon – «Ηχογένεια Tour»: Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες για τη φετινή καλοκαιρινή περιοδεία

23.04.2026

Δες επίσης

Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ: Κέρδισε Backstage Pass και ζήσε τη μαγεία από κοντά
Agenda

Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ: Κέρδισε Backstage Pass και ζήσε τη μαγεία από κοντά

23.04.2026
«Η Madonna επιστρέφει στο Dance Floor» – Όλα όσα ξέρουμε για το Confessions II
Μουσικά Νέα

«Η Madonna επιστρέφει στο Dance Floor» – Όλα όσα ξέρουμε για το Confessions II

23.04.2026
Billboard Hot 100: Τα 50 hits του Michael Jackson που έγραψαν ιστορία
Μουσικά Νέα

Billboard Hot 100: Τα 50 hits του Michael Jackson που έγραψαν ιστορία

23.04.2026
Apon – «Ηχογένεια Tour»: Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες για τη φετινή καλοκαιρινή περιοδεία
Μουσικά Νέα

Apon – «Ηχογένεια Tour»: Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες για τη φετινή καλοκαιρινή περιοδεία

23.04.2026
Duran Duran: Φέρνουν πίσω τη φωτεινή εποχή των 80's με το «Free to Love»
Μουσικά Νέα

Duran Duran: Φέρνουν πίσω τη φωτεινή εποχή των 80’s με το «Free to Love»

23.04.2026
Η Μαρίνα Σπανού μόλις ανακοίνωσε τα δύο νέα μουσικά της project και όλοι ανυπομονούν
Μουσικά Νέα

Η Μαρίνα Σπανού μόλις ανακοίνωσε τα δύο νέα μουσικά της project και όλοι ανυπομονούν

23.04.2026
«Lemonade»: Σαν σήμερα 10 χρόνια μετά – Το άλμπουμ της Beyoncé που έγραψε ιστορία στην pop
Μουσικά Νέα

«Lemonade»: Σαν σήμερα 10 χρόνια μετά – Το άλμπουμ της Beyoncé που έγραψε ιστορία στην pop

23.04.2026
Θέμης Γεωργαντάς: Ο μεγάλος παρουσιαστής των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ
MAD VMA 2026

Θέμης Γεωργαντάς: Ο μεγάλος παρουσιαστής των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

23.04.2026
Eurovision 2026: 1.100 καλλιτέχνες ζητούν μποϊκοτάζ εξαιτίας της συμμετοχής του Ισραήλ
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: 1.100 καλλιτέχνες ζητούν μποϊκοτάζ εξαιτίας της συμμετοχής του Ισραήλ

23.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!