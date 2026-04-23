Μουσική 23.04.2026

Apon – «Ηχογένεια Tour»: Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες για τη φετινή καλοκαιρινή περιοδεία

Ο APON ανακοίνωσε τις ημερομηνίες του «Ηχογένεια Tour» για το καλοκαίρι του 2026 με την υποστήριξη της Coca-Cola
Ειρήνη Στόφυλα

Ο Apon, ένας από τους πλέον επιτυχημένους τραγουδοποιούς της σύγχρονης ελληνικής σκηνής με περισσότερα από 500 εκατομμύρια streaming points, ανακοίνωσε την έναρξη της καλοκαιρινής του περιοδείας με τίτλο «Ηχογένεια Tour».

Ο Viral καλλιτέχνης, του οποίου οι κυκλοφορίες σημειώνουν σταθερά πολυπλατινένιες πωλήσεις, πρόκειται να επισκεφθεί πολυάριθμους σταθμούς σε όλη την επικράτεια, μεταφέροντας ζωντανά το υλικό του νέου του άλμπουμ «Ηχογένεια».

Κεντρικός υποστηρικτής της περιοδείας είναι η Coca-Cola, η οποία, ως Μεγάλος Χορηγός, ενισχύει μουσικές πρωτοβουλίες που προάγουν τη συλλογική εμπειρία και τη δημιουργία αυθεντικών στιγμών χαράς. Η συνεργασία αυτή στοχεύει στη διασύνδεση του κοινού με τον καλλιτέχνη μέσα από παραγωγές υψηλής αισθητικής και σύγχρονου ηχητικού προφίλ.

Η παραγωγή των συναυλιών τελεί υπό την αιγίδα της Galaxias Live Productions, εξασφαλίζοντας ένα άρτιο τεχνικό αποτέλεσμα που θα πλαισιώσει τις επιτυχίες του APON.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες για τις ημερομηνίες των συναυλιών, τα επίσημα music videos και το διαθέσιμο merchandise μέσω της επίσημης πλατφόρμας του καλλιτέχνη.

Πληροφορίες Εισιτηρίων:
Η προπώληση των εισιτηρίων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας TicketServices.gr.

Η Μαρίνα Σπανού μόλις ανακοίνωσε τα δύο νέα μουσικά της project και όλοι ανυπομονούν

 

Apon «Ηχογένεια tour» ηχογένεια
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
«Λογαριασμός Summer Tour»: Η Κατερίνα Λιόλιου ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα

«Λογαριασμός Summer Tour»: Η Κατερίνα Λιόλιου ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα

23.04.2026
«Scary Movie 6»: Το viral poster με τον Michael Jackson προκαλεί αντιδράσεις

«Scary Movie 6»: Το viral poster με τον Michael Jackson προκαλεί αντιδράσεις

23.04.2026

Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ: Κέρδισε Backstage Pass και ζήσε τη μαγεία από κοντά
Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ: Κέρδισε Backstage Pass και ζήσε τη μαγεία από κοντά

23.04.2026
«Η Madonna επιστρέφει στο Dance Floor» – Όλα όσα ξέρουμε για το Confessions II
«Η Madonna επιστρέφει στο Dance Floor» – Όλα όσα ξέρουμε για το Confessions II

23.04.2026
Billboard Hot 100: Τα 50 hits του Michael Jackson που έγραψαν ιστορία
Billboard Hot 100: Τα 50 hits του Michael Jackson που έγραψαν ιστορία

23.04.2026
«Λογαριασμός Summer Tour»: Η Κατερίνα Λιόλιου ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα
«Λογαριασμός Summer Tour»: Η Κατερίνα Λιόλιου ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα

23.04.2026
Duran Duran: Φέρνουν πίσω τη φωτεινή εποχή των 80’s με το «Free to Love»
Duran Duran: Φέρνουν πίσω τη φωτεινή εποχή των 80’s με το «Free to Love»

23.04.2026
Η Μαρίνα Σπανού μόλις ανακοίνωσε τα δύο νέα μουσικά της project και όλοι ανυπομονούν
Η Μαρίνα Σπανού μόλις ανακοίνωσε τα δύο νέα μουσικά της project και όλοι ανυπομονούν

23.04.2026
«Lemonade»: Σαν σήμερα 10 χρόνια μετά – Το άλμπουμ της Beyoncé που έγραψε ιστορία στην pop
«Lemonade»: Σαν σήμερα 10 χρόνια μετά – Το άλμπουμ της Beyoncé που έγραψε ιστορία στην pop

23.04.2026
Θέμης Γεωργαντάς: Ο μεγάλος παρουσιαστής των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ
Θέμης Γεωργαντάς: Ο μεγάλος παρουσιαστής των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

23.04.2026
Eurovision 2026: 1.100 καλλιτέχνες ζητούν μποϊκοτάζ εξαιτίας της συμμετοχής του Ισραήλ
Eurovision 2026: 1.100 καλλιτέχνες ζητούν μποϊκοτάζ εξαιτίας της συμμετοχής του Ισραήλ

23.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!