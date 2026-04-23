Apon – «Ηχογένεια Tour»: Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες για τη φετινή καλοκαιρινή περιοδεία

Ο APON ανακοίνωσε τις ημερομηνίες του «Ηχογένεια Tour» για το καλοκαίρι του 2026 με την υποστήριξη της Coca-Cola

Ο Apon, ένας από τους πλέον επιτυχημένους τραγουδοποιούς της σύγχρονης ελληνικής σκηνής με περισσότερα από 500 εκατομμύρια streaming points, ανακοίνωσε την έναρξη της καλοκαιρινής του περιοδείας με τίτλο «Ηχογένεια Tour».

Ο Viral καλλιτέχνης, του οποίου οι κυκλοφορίες σημειώνουν σταθερά πολυπλατινένιες πωλήσεις, πρόκειται να επισκεφθεί πολυάριθμους σταθμούς σε όλη την επικράτεια, μεταφέροντας ζωντανά το υλικό του νέου του άλμπουμ «Ηχογένεια».

Ο APON επιστρέφει δυναμικά με το «Ρεμπέτικο»

Κεντρικός υποστηρικτής της περιοδείας είναι η Coca-Cola, η οποία, ως Μεγάλος Χορηγός, ενισχύει μουσικές πρωτοβουλίες που προάγουν τη συλλογική εμπειρία και τη δημιουργία αυθεντικών στιγμών χαράς. Η συνεργασία αυτή στοχεύει στη διασύνδεση του κοινού με τον καλλιτέχνη μέσα από παραγωγές υψηλής αισθητικής και σύγχρονου ηχητικού προφίλ.

Η παραγωγή των συναυλιών τελεί υπό την αιγίδα της Galaxias Live Productions, εξασφαλίζοντας ένα άρτιο τεχνικό αποτέλεσμα που θα πλαισιώσει τις επιτυχίες του APON.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες για τις ημερομηνίες των συναυλιών, τα επίσημα music videos και το διαθέσιμο merchandise μέσω της επίσημης πλατφόρμας του καλλιτέχνη.

Πληροφορίες Εισιτηρίων:

Η προπώληση των εισιτηρίων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας TicketServices.gr.

Η Μαρίνα Σπανού μόλις ανακοίνωσε τα δύο νέα μουσικά της project και όλοι ανυπομονούν