«Scary Movie 6»: Το viral poster με τον Michael Jackson προκαλεί αντιδράσεις

Η αφίσα και το tagline της ταινίας συνδυάζουν σάτιρα, horror αισθητική και celebrity αναφορές, ανεβάζοντας το ενδιαφέρον πριν την κυκλοφορία

Η νέα ταινία Scary Movie 6 έχει ήδη καταφέρει αυτό που επιδιώκει κάθε μεγάλο franchise: να γίνει θέμα συζήτησης πριν καν κυκλοφορήσει. Η παραγωγή, γνωστή για τη σατιρική της ματιά στην pop κουλτούρα και τον κινηματογράφο τρόμου, επιστρέφει με ένα νέο poster που δεν περνά απαρατήρητο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται μια ξεκάθαρη αναφορά στον Michael Jackson, μέσα από μια χιουμοριστική – και ταυτόχρονα προκλητική – προσέγγιση που θυμίζει το ύφος του franchise. Το νέο υλικό προώθησης συνοδεύεται από slogans που παίζουν με λέξεις και εικόνες της pop ιστορίας, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που στοχεύει καθαρά στο viral.

Το συγκεκριμένο marketing ύφος δεν είναι κάτι καινούργιο για το Scary Movie, καθώς η σειρά πάντα κινούνταν στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στη σάτιρα και την υπερβολή, σχολιάζοντας πρόσωπα και καταστάσεις της επικαιρότητας και της showbiz.

Παράλληλα, η ταινία επαναφέρει και αγαπημένους χαρακτήρες από τις πρώτες επιτυχημένες παραγωγές του franchise, ενώ οι δημιουργοί επιστρέφουν στο σενάριο και την παραγωγή, ενισχύοντας τη σύνδεση με το αρχικό ύφος που την έκανε δημοφιλή.

Η νέα προσέγγιση δείχνει ξεκάθαρα ότι το Scary Movie 6 δεν σκοπεύει να κινηθεί «ασφαλώς», αλλά να συνεχίσει την παράδοση της υπερβολής, της σάτιρας και των pop αναφορών που πάντα προκαλούσαν συζητήσεις.

Η πρεμιέρα της ταινίας αναμένεται να γίνει στις 5 Ιουνίου 2026 και να φέρει ακόμη περισσότερες αντιδράσεις, ειδικά αν η τελική μορφή του υλικού συνεχίσει στο ίδιο αιχμηρό ύφος που ήδη έχει συζητηθεί έντονα online.

