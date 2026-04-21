Beauty 21.04.2026

H Fenty Beauty μόλις έκανε το WhatsApp τον προσωπικό σου beauty advisor

rihanna
Η Fenty Beauty λανσάρει το Rose Amber, έναν AI beauty advisor στο WhatsApp που προτείνει τα ιδανικά προϊόντα για κάθε πελάτη
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Fenty Beauty κάνει ένα ακόμα βήμα προς το μέλλον της ομορφιάς, λανσάροντας έναν νέο ψηφιακό σύμβουλο που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές ανακαλύπτουν προϊόντα μακιγιάζ.

Ο λόγος για το Rose Amber, έναν AI beauty advisor που λειτουργεί μέσα από το WhatsApp και δίνει απαντήσεις σε πραγματικό χρόνο, βοηθώντας τους χρήστες να βρουν αποχρώσεις foundation, ιδανικά lip combos και προϊόντα που ταιριάζουν στον τόνο της επιδερμίδας τους, χωρίς περίπλοκα quizzes ή ατελείωτη αναζήτηση.

Jessica Chastain: Το νέο hair look που τράβηξε όλα τα βλέμματα

Η συνεργασία αυτή αποτελεί πρώτη για τη Fenty Beauty στην αμερικανική αγορά μέσω WhatsApp και εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση όπου οι εφαρμογές μηνυμάτων μετατρέπονται σε βασικό εργαλείο αγορών και customer experience. Με δεκάδες εκατομμύρια χρήστες στις ΗΠΑ, το WhatsApp εξελίσσεται σε σημαντικό κανάλι επικοινωνίας μεταξύ brands και καταναλωτών.

Μια εμπειρία πιο «ανθρώπινη»

Το Rose Amber δεν λειτουργεί σαν κλασικό chatbot. Αντίθετα, έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει πιο φυσική, conversational εμπειρία, σαν να συνομιλείς με έναν beauty expert. Προτείνει προϊόντα, δίνει tutorials και συνδυάζει πληροφορίες από real user reviews και creator videos, δημιουργώντας ένα πιο ολοκληρωμένο περιβάλλον καθοδήγησης.

Το όνομα του εργαλείου εμπνέεται από την αισθητική της Rihanna και συγκεκριμένα από αγαπημένη της απόχρωση στη σειρά Gloss Bomb, ενισχύοντας τη σύνδεση του brand με την προσωπικότητά της.

Ολόκληρο το σύμπαν Fenty σε μία συνομιλία

Μέσα από το Rose Amber, οι χρήστες δεν περιορίζονται μόνο στο μακιγιάζ. Έχουν πρόσβαση και σε προϊόντα από τις σειρές Fenty Skin και Fenty Hair, δημιουργώντας μια ενιαία εμπειρία περιποίησης και ομορφιάς μέσα σε ένα μόνο chat.

Προς το παρόν, οι αγορές ολοκληρώνονται μέσω του επίσημου site της εταιρείας, όμως η Fenty αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για μελλοντικές in-app αγορές και διεθνή επέκταση του εργαλείου.

https://www.instagram.com/badgalriri/

Η νέα εποχή του beauty discovery

Η Fenty Beauty χτίστηκε εξαρχής πάνω στην ιδέα της συμπερίληψης και της εύρεσης του «σωστού για όλους». Με το Rose Amber, μεταφέρει αυτή τη φιλοσοφία σε ένα καθημερινό digital περιβάλλον, εκεί όπου οι χρήστες ήδη επικοινωνούν.

Tightlining: Το beauty trick των celebrities για βλέμμα που μένει αξέχαστο

Το beauty secret της Dakota Johnson που δεν κοστίζει τίποτα αλλά αλλάζει τα πάντα

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Anna Wintour: Η σπάνια εμφάνιση με την κόρη της Bee που έκλεψε την παράσταση στο Broadway

Anna Wintour: Η σπάνια εμφάνιση με την κόρη της Bee που έκλεψε την παράσταση στο Broadway

Akylas: Η απρόσμενη ερώτηση της «μικρής δημοσιογράφου» στο Eurovision Press Day

Akylas: Η απρόσμενη ερώτηση της «μικρής δημοσιογράφου» στο Eurovision Press Day

6 travel hacks για μακρινό ταξίδι – Πώς να οργανώσεις τη βαλίτσα σου
6 travel hacks για μακρινό ταξίδι – Πώς να οργανώσεις τη βαλίτσα σου

Ζέστη και φρεσκάδα μαζί γίνεται; Τα 6 μικρά μυστικά που κάνουν τη διαφορά
Ζέστη και φρεσκάδα μαζί γίνεται; Τα 6 μικρά μυστικά που κάνουν τη διαφορά

Αλλεργίες την άνοιξη: Τα σημεία του σπιτιού που χρειάζονται asap καθαρισμό
Αλλεργίες την άνοιξη: Τα σημεία του σπιτιού που χρειάζονται asap καθαρισμό

Σχέσεις με ανωτέρους στη δουλειά: 6 μυστικά για να πετύχεις την ισορροπία
Σχέσεις με ανωτέρους στη δουλειά: 6 μυστικά για να πετύχεις την ισορροπία

Υγιεινές σπιτικές μπάρες με 3 υλικά – Το πιο εύκολο snack χωρίς ζάχαρη
Υγιεινές σπιτικές μπάρες με 3 υλικά – Το πιο εύκολο snack χωρίς ζάχαρη

Τα 3 πιο «διπρόσωπα» ζώδια και οι στιγμές που αποκαλύπτεται η άλλη τους πλευρά
Τα 3 πιο «διπρόσωπα» ζώδια και οι στιγμές που αποκαλύπτεται η άλλη τους πλευρά

Καρμπονάρα όπως στη Ρώμη: Το μυστικό για κρεμώδη σάλτσα χωρίς κρέμα γάλακτος
Καρμπονάρα όπως στη Ρώμη: Το μυστικό για κρεμώδη σάλτσα χωρίς κρέμα γάλακτος

Η Bella Hadid φέρνει πίσω τα 90’s με το πιο sexy χτένισμα
Η Bella Hadid φέρνει πίσω τα 90’s με το πιο sexy χτένισμα

«The Devil Wears Prada 2»: Το κόκκινο χαλί στη Νέα Υόρκη έγινε πασαρέλα υψηλής ραπτικής
«The Devil Wears Prada 2»: Το κόκκινο χαλί στη Νέα Υόρκη έγινε πασαρέλα υψηλής ραπτικής

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Μέτωπο κατά της Δύσης και της Ελλάδας από Ερντογάν: Η αποκάλυψη του Nordic Monitor

Μέτωπο κατά της Δύσης και της Ελλάδας από Ερντογάν: Η αποκάλυψη του Nordic Monitor

Επιδοτήσεις 16.000€: «Κοροϊδία» για τους νέους επιχειρηματίες

Επιδοτήσεις 16.000€: «Κοροϊδία» για τους νέους επιχειρηματίες