H Fenty Beauty μόλις έκανε το WhatsApp τον προσωπικό σου beauty advisor

Η Fenty Beauty λανσάρει το Rose Amber, έναν AI beauty advisor στο WhatsApp που προτείνει τα ιδανικά προϊόντα για κάθε πελάτη

Η Fenty Beauty κάνει ένα ακόμα βήμα προς το μέλλον της ομορφιάς, λανσάροντας έναν νέο ψηφιακό σύμβουλο που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές ανακαλύπτουν προϊόντα μακιγιάζ.

Ο λόγος για το Rose Amber, έναν AI beauty advisor που λειτουργεί μέσα από το WhatsApp και δίνει απαντήσεις σε πραγματικό χρόνο, βοηθώντας τους χρήστες να βρουν αποχρώσεις foundation, ιδανικά lip combos και προϊόντα που ταιριάζουν στον τόνο της επιδερμίδας τους, χωρίς περίπλοκα quizzes ή ατελείωτη αναζήτηση.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί πρώτη για τη Fenty Beauty στην αμερικανική αγορά μέσω WhatsApp και εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση όπου οι εφαρμογές μηνυμάτων μετατρέπονται σε βασικό εργαλείο αγορών και customer experience. Με δεκάδες εκατομμύρια χρήστες στις ΗΠΑ, το WhatsApp εξελίσσεται σε σημαντικό κανάλι επικοινωνίας μεταξύ brands και καταναλωτών.

Μια εμπειρία πιο «ανθρώπινη»

Το Rose Amber δεν λειτουργεί σαν κλασικό chatbot. Αντίθετα, έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει πιο φυσική, conversational εμπειρία, σαν να συνομιλείς με έναν beauty expert. Προτείνει προϊόντα, δίνει tutorials και συνδυάζει πληροφορίες από real user reviews και creator videos, δημιουργώντας ένα πιο ολοκληρωμένο περιβάλλον καθοδήγησης.

Το όνομα του εργαλείου εμπνέεται από την αισθητική της Rihanna και συγκεκριμένα από αγαπημένη της απόχρωση στη σειρά Gloss Bomb, ενισχύοντας τη σύνδεση του brand με την προσωπικότητά της.

Ολόκληρο το σύμπαν Fenty σε μία συνομιλία

Μέσα από το Rose Amber, οι χρήστες δεν περιορίζονται μόνο στο μακιγιάζ. Έχουν πρόσβαση και σε προϊόντα από τις σειρές Fenty Skin και Fenty Hair, δημιουργώντας μια ενιαία εμπειρία περιποίησης και ομορφιάς μέσα σε ένα μόνο chat.

Προς το παρόν, οι αγορές ολοκληρώνονται μέσω του επίσημου site της εταιρείας, όμως η Fenty αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για μελλοντικές in-app αγορές και διεθνή επέκταση του εργαλείου.

Η νέα εποχή του beauty discovery

Η Fenty Beauty χτίστηκε εξαρχής πάνω στην ιδέα της συμπερίληψης και της εύρεσης του «σωστού για όλους». Με το Rose Amber, μεταφέρει αυτή τη φιλοσοφία σε ένα καθημερινό digital περιβάλλον, εκεί όπου οι χρήστες ήδη επικοινωνούν.

