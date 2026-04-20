Beauty 20.04.2026

Το beauty secret της Dakota Johnson που δεν κοστίζει τίποτα αλλά αλλάζει τα πάντα

Ο ύπνος γίνεται το νέο skincare trend, και οι ειδικοί εξηγούν γιατί μπορεί να κάνει μεγαλύτερη διαφορά από οποιαδήποτε κρέμα
Μαρία Χατζηγιάννη

Σε έναν κόσμο γεμάτο skincare τάσεις και ατελείωτες ρουτίνες ομορφιάς, το πιο αποτελεσματικό μυστικό λάμψης παραμένει απλό και, το σημαντικότερο, δωρεάν: ο ύπνος.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στη The Wall Street Journal, η Dakota Johnson αποκάλυψε ότι ο ύπνος είναι η απόλυτη προτεραιότητά της. Μάλιστα, δήλωσε πως ιδανικά κοιμάται έως και 14 ώρες τη νύχτα, ενώ θεωρεί πως δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τουλάχιστον δέκα. Η δήλωση μπορεί να ακούγεται υπερβολική, όμως οι ειδικοί δεν διαφωνούν τόσο όσο θα περίμενε κανείς.

Hailey Bieber: Οι «κρυφές» αναφορές στον Justin Bieber μέσα από το μανικιούρ της

Η γιατρός Seema Khosla, ειδικός στην ιατρική του ύπνου, επισημαίνει ότι η αντίληψη γύρω από τον ύπνο αλλάζει σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Για πολύ καιρό, το να κοιμάται κανείς λίγο θεωρούνταν ένδειξη παραγωγικότητας. Σήμερα όμως γίνεται ολοένα και πιο ξεκάθαρο ότι ο ύπνος είναι θεμέλιο τόσο της σωματικής όσο και της ψυχικής υγείας. Οι σύγχρονες έρευνες τοποθετούν τον ιδανικό χρόνο ύπνου μεταξύ επτά και εννέα ωρών για τους περισσότερους ενήλικες, αφήνοντας περιθώριο για μικρές αποκλίσεις ανάλογα με τον οργανισμό.

Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει ένας «μαγικός αριθμός» που να ταιριάζει σε όλους. Οι ανάγκες μας επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες, όπως η γενετική, η καθημερινή δραστηριότητα, η συνολική κατάσταση της υγείας αλλά και η ψυχολογία μας. Το πιο αξιόπιστο κριτήριο παραμένει το πώς αισθανόμαστε το πρωί. Αν ξυπνάς φυσικά και νιώθεις ξεκούραστη και γεμάτη ενέργεια, τότε πιθανότατα έχεις βρει τη σωστή ισορροπία για σένα.

Dakota Johnson
Πέρα από την ευεξία, ο ύπνος παίζει καθοριστικό ρόλο και στην εικόνα της επιδερμίδας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το δέρμα ενεργοποιεί μηχανισμούς ανανέωσης και επιδιόρθωσης, κάτι που μεταφράζεται σε πιο φωτεινή όψη, λιγότερη θαμπάδα και πιο ξεκούραστο βλέμμα. Με άλλα λόγια, πρόκειται για ένα από τα πιο ισχυρά φυσικά «beauty treatments» που έχουμε στη διάθεσή μας.

Για όσους δυσκολεύονται να φτάσουν τις ιδανικές ώρες ύπνου, η Khosla δίνει μια απλή αλλά ουσιαστική συμβουλή: να δοθεί προσοχή στο περιβάλλον. Ένα δροσερό, ήσυχο και σκοτεινό δωμάτιο μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στην ποιότητα του ύπνου. Ακόμη και μικροί ερεθισμοί που διακόπτουν τη νυχτερινή ξεκούραση, αν εντοπιστούν και απομακρυνθούν, μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά το πόσο αναζωογονητικά κοιμόμαστε.

dakota_johnson
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το συμπέρασμα είναι απλό. Δεν χρειάζεται να ακολουθήσεις τις 14 ώρες ύπνου της Dakota Johnson για να δεις αποτέλεσμα. Αρκεί να αντιμετωπίσεις τον ύπνο ως βασικό κομμάτι της καθημερινής σου φροντίδας. Γιατί τελικά, η πραγματική λάμψη ξεκινά τη στιγμή που αφήνεσαι να ξεκουραστείς.

Μεταλλικές σκιές: Το Y2K beauty trend επιστρέφει πιο chic από ποτέ

Η ανοιξιάτικη skincare ρουτίνα που θα σώσει την επιδερμίδα σου

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Fridge zoning: Η νέα viral μέθοδος που θα σε βοηθήσει να οργανώσεις το ψυγείο σου

Fridge zoning: Η νέα viral μέθοδος που θα σε βοηθήσει να οργανώσεις το ψυγείο σου

20.04.2026
Reboot ή ιεροσυλία; Ποιές τηλεοπτικές σειρές που αγαπήσαμε αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία και ποια όχι

Reboot ή ιεροσυλία; Ποιές τηλεοπτικές σειρές που αγαπήσαμε αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία και ποια όχι

21.04.2026

6 travel hacks για μακρινό ταξίδι – Πώς να οργανώσεις τη βαλίτσα σου
Life

6 travel hacks για μακρινό ταξίδι – Πώς να οργανώσεις τη βαλίτσα σου

21.04.2026
Ζέστη και φρεσκάδα μαζί γίνεται; Τα 6 μικρά μυστικά που κάνουν τη διαφορά
Life

Ζέστη και φρεσκάδα μαζί γίνεται; Τα 6 μικρά μυστικά που κάνουν τη διαφορά

21.04.2026
Αλλεργίες την άνοιξη: Τα σημεία του σπιτιού που χρειάζονται asap καθαρισμό
Life

Αλλεργίες την άνοιξη: Τα σημεία του σπιτιού που χρειάζονται asap καθαρισμό

21.04.2026
Σχέσεις με ανωτέρους στη δουλειά: 6 μυστικά για να πετύχεις την ισορροπία
Life

Σχέσεις με ανωτέρους στη δουλειά: 6 μυστικά για να πετύχεις την ισορροπία

21.04.2026
Υγιεινές σπιτικές μπάρες με 3 υλικά – Το πιο εύκολο snack χωρίς ζάχαρη
Life

Υγιεινές σπιτικές μπάρες με 3 υλικά – Το πιο εύκολο snack χωρίς ζάχαρη

21.04.2026
Τα 3 πιο «διπρόσωπα» ζώδια και οι στιγμές που αποκαλύπτεται η άλλη τους πλευρά
Life

Τα 3 πιο «διπρόσωπα» ζώδια και οι στιγμές που αποκαλύπτεται η άλλη τους πλευρά

21.04.2026
Καρμπονάρα όπως στη Ρώμη: Το μυστικό για κρεμώδη σάλτσα χωρίς κρέμα γάλακτος
Food

Καρμπονάρα όπως στη Ρώμη: Το μυστικό για κρεμώδη σάλτσα χωρίς κρέμα γάλακτος

21.04.2026
H Fenty Beauty μόλις έκανε το WhatsApp τον προσωπικό σου beauty advisor
Beauty

H Fenty Beauty μόλις έκανε το WhatsApp τον προσωπικό σου beauty advisor

21.04.2026
Η Bella Hadid φέρνει πίσω τα 90’s με το πιο sexy χτένισμα
Beauty

Η Bella Hadid φέρνει πίσω τα 90’s με το πιο sexy χτένισμα

21.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Μέτωπο κατά της Δύσης και της Ελλάδας από Ερντογάν: Η αποκάλυψη του Nordic Monitor

Μέτωπο κατά της Δύσης και της Ελλάδας από Ερντογάν: Η αποκάλυψη του Nordic Monitor

Επιδοτήσεις 16.000€: «Κοροϊδία» για τους νέους επιχειρηματίες

Επιδοτήσεις 16.000€: «Κοροϊδία» για τους νέους επιχειρηματίες