Hailey Bieber: Οι «κρυφές» αναφορές στον Justin Bieber μέσα από το μανικιούρ της

Στο δεύτερο weekend του Coachella, η Hailey Bieber κατάφερε ξανά να τραβήξει τα βλέμματα, αποδεικνύοντας ότι το στιλ της δεν περιορίζεται μόνο στα outfits, αλλά επεκτείνεται μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια, και συγκεκριμένα στο μανικιούρ της.

Η Hailey Bieber εμφανίστηκε στο φεστιβάλ με ένα beauty look που συνδύαζε απλότητα και συμβολισμό, επιβεβαιώνοντας γιατί θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές παρουσίες στη σύγχρονη αισθητική της μόδας. Αν στο πρώτο weekend είχε επιλέξει πιο έντονα και παιχνιδιάρικα νύχια με floral neon στοιχεία, αυτή τη φορά το αποτέλεσμα ήταν πιο προσεγμένο και «μελετημένο».

Μεταλλικές σκιές: Το Y2K beauty trend επιστρέφει πιο chic από ποτέ

Σύμφωνα με τη nail artist Zola Ganzorigt, κάθε νύχι είχε τη δική του «ταυτότητα» και ένα διαφορετικό νόημα. Όπως εξήγησε, το σχέδιο περιλάμβανε ροζ βάση με μαύρες πουά λεπτομέρειες, εμπνευσμένες από τα albums «Swag 1» και «Swag 2», ενώ άλλα νύχια κινήθηκαν σε χρώματα που θύμιζαν τη Βραζιλία, τον Καναδά και άλλες συμβολικές αναφορές που η ίδια η Hailey είχε ζητήσει να ενσωματωθούν στο look της.

Η δημιουργία του συγκεκριμένου μανικιούρ δεν ήταν τυχαία. Η Hailey Bieber έφτασε με συγκεκριμένο concept και reference εικόνες, επιλέγοντας μαζί με την ειδικό εννέα διαφορετικές αποχρώσεις. Από απαλές nude βάσεις μέχρι πιο έντονες και pop πινελιές, κάθε επιλογή είχε ρόλο στη συνολική αφήγηση του beauty look.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Hailey χρησιμοποιεί τα νύχια της σαν μέσο έκφρασης. Από burgundy leather εμφανίσεις στο παρελθόν στο Coachella μέχρι πιο playful σχέδια με 3D λεπτομέρειες, έχει καθιερώσει ένα προσωπικό ύφος που συνδυάζει fashion και storytelling μέσα από τη λεπτομέρεια.

Στο φετινό Coachella, όμως, η αισθητική της έδειξε πιο ώριμη και πιο συμβολική από ποτέ. Δεν πρόκειται απλώς για ένα ακόμη festival look, αλλά για μια προσεγμένη εικόνα που δείχνει πώς το beauty μπορεί να λειτουργήσει σαν προσωπική δήλωση στυλ.

Για ακόμη μία φορά, η Hailey Bieber επιβεβαιώνει ότι στο Coachella δεν πρωταγωνιστούν μόνο τα outfits, αλλά και οι λεπτομέρειες που τα συμπληρώνουν.

Τα polka dot nails επιστρέφουν και γίνονται το απόλυτο trend

Η ανοιξιάτικη skincare ρουτίνα που θα σώσει την επιδερμίδα σου