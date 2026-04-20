Hailey Bieber: Οι «κρυφές» αναφορές στον Justin Bieber μέσα από το μανικιούρ της

Στο Coachella, η Hailey Bieber επέλεξε ένα προσεγμένο μανικιούρ με χρώματα και αναφορές που έδωσαν ξεχωριστό χαρακτήρα
Στο δεύτερο weekend του Coachella, η Hailey Bieber κατάφερε ξανά να τραβήξει τα βλέμματα, αποδεικνύοντας ότι το στιλ της δεν περιορίζεται μόνο στα outfits, αλλά επεκτείνεται μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια, και συγκεκριμένα στο μανικιούρ της.

Η Hailey Bieber εμφανίστηκε στο φεστιβάλ με ένα beauty look που συνδύαζε απλότητα και συμβολισμό, επιβεβαιώνοντας γιατί θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές παρουσίες στη σύγχρονη αισθητική της μόδας. Αν στο πρώτο weekend είχε επιλέξει πιο έντονα και παιχνιδιάρικα νύχια με floral neon στοιχεία, αυτή τη φορά το αποτέλεσμα ήταν πιο προσεγμένο και «μελετημένο».

https://www.instagram.com/nailsbyzola/?hl=en

Μεταλλικές σκιές: Το Y2K beauty trend επιστρέφει πιο chic από ποτέ

Σύμφωνα με τη nail artist Zola Ganzorigt, κάθε νύχι είχε τη δική του «ταυτότητα» και ένα διαφορετικό νόημα. Όπως εξήγησε, το σχέδιο περιλάμβανε ροζ βάση με μαύρες πουά λεπτομέρειες, εμπνευσμένες από τα albums «Swag 1» και «Swag 2», ενώ άλλα νύχια κινήθηκαν σε χρώματα που θύμιζαν τη Βραζιλία, τον Καναδά και άλλες συμβολικές αναφορές που η ίδια η Hailey είχε ζητήσει να ενσωματωθούν στο look της.

Η δημιουργία του συγκεκριμένου μανικιούρ δεν ήταν τυχαία. Η Hailey Bieber έφτασε με συγκεκριμένο concept και reference εικόνες, επιλέγοντας μαζί με την ειδικό εννέα διαφορετικές αποχρώσεις. Από απαλές nude βάσεις μέχρι πιο έντονες και pop πινελιές, κάθε επιλογή είχε ρόλο στη συνολική αφήγηση του beauty look.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Hailey χρησιμοποιεί τα νύχια της σαν μέσο έκφρασης. Από burgundy leather εμφανίσεις στο παρελθόν στο Coachella μέχρι πιο playful σχέδια με 3D λεπτομέρειες, έχει καθιερώσει ένα προσωπικό ύφος που συνδυάζει fashion και storytelling μέσα από τη λεπτομέρεια.

Στο φετινό Coachella, όμως, η αισθητική της έδειξε πιο ώριμη και πιο συμβολική από ποτέ. Δεν πρόκειται απλώς για ένα ακόμη festival look, αλλά για μια προσεγμένη εικόνα που δείχνει πώς το beauty μπορεί να λειτουργήσει σαν προσωπική δήλωση στυλ.

Για ακόμη μία φορά, η Hailey Bieber επιβεβαιώνει ότι στο Coachella δεν πρωταγωνιστούν μόνο τα outfits, αλλά και οι λεπτομέρειες που τα συμπληρώνουν.

Τα polka dot nails επιστρέφουν και γίνονται το απόλυτο trend

Η ανοιξιάτικη skincare ρουτίνα που θα σώσει την επιδερμίδα σου

«Moments»: Έσπασε τα κοντέρ της τηλεθέασης το επεισόδιο με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου

Ο Patrick Muldoon «έφυγε» στα 57 – Η ξαφνική απώλεια του ηθοποιού που συγκλόνισε το Hollywood

Pilates: 6 μυστικά που κάνουν κάθε προπόνηση πιο αποτελεσματική
Γραφείο χωρίς ένταση; Ναι γίνεται – Δες πώς να βρεις τη χρυσή τομή
Δοκιμάσαμε τις μπάρες γιαουρτιού που έφτιαξε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη – Δες τη συνταγή
Τα 3 ζώδια που κάνουν ghosting και μετά επιστρέφουν σαν να μην έγινε τίποτα
Έντονα χρώματα στο σπίτι: 4 κινήσεις που δίνουν άλλο στυλ
Πώς να εντάξεις τον τόνο στη διατροφή σου; Δες το ανατρεπτικό twist που «έφερε στο τραπέζι» η Ελένη Βουλγαράκη
Οι 5 work -ethic βασικές διαφορές Gen Z και Millennials, που διαμορφώνουν τη νέα εργασιακή κουλτούρα
Αποτοξίνωση πριν το καλοκαίρι – 5 τροφές που βοηθούν να μειωθεί η κατακράτηση
Τα 5 απόλυτα hacks για βραδιές σινεμά στη βεράντα – Στήσε προβολέα χωρίς κόπο
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Τι σημαίνει η συντριπτική αντιπάθεια των πολιτών για την κυβέρνηση

