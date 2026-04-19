Beauty 19.04.2026

Τα polka dot nails επιστρέφουν και γίνονται το απόλυτο trend

Τα polka dot nails επιστρέφουν δυναμικά το καλοκαίρι 2026 και γίνονται viral, με glazed, gradient και French εκδοχές
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα polka dot nails επιστρέφουν πιο δυναμικά από ποτέ και διεκδικούν τον τίτλο του πιο viral manicure trend για το καλοκαίρι 2026. Το κλασικό πουά μοτίβο κάνει μια εντυπωσιακή επανεμφάνιση στα social media, με το Instagram και το Pinterest να καταγράφουν τεράστια αύξηση στις αναζητήσεις. Παράλληλα, celebrities όπως η Dua Lipa, η Hailey Bieber και η Sabrina Carpenter έχουν ήδη υιοθετήσει την τάση, αποδεικνύοντας ότι τα dots δεν είναι καθόλου «παιδικό» pattern, αλλά ένα σύγχρονο beauty statement.

Η γοητεία του trend βρίσκεται στην ευελιξία του. Από πιο minimal εκδοχές μέχρι έντονα χρωματικά contrasts, τα polka dots προσαρμόζονται σε κάθε στιλ και διάθεση, κάνοντας κάθε manicure μοναδικό. Το Y2K revival συνεχίζει να επηρεάζει έντονα το beauty σκηνικό, επαναφέροντας παιχνιδιάρικα σχέδια με πιο εκλεπτυσμένη, σύγχρονη αισθητική.

1. Glazed polka dot nails

Συνδυάζονται δύο μεγάλα trends σε ένα. Tα glazed donut nails που αγαπά η Hailey Bieber και το κλασικό πουά μοτίβο. Το αποτέλεσμα είναι ένα μανικιούρ που παραμένει διακριτικό και κομψό, αλλά ταυτόχρονα απόλυτα επίκαιρο, με glossy βάση και μικρές παιχνιδιάρικες λεπτομέρειες.

2. Gradient polka dots

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του trend είναι η ελευθερία στη διαμόρφωση των dots. Όταν το μέγεθός τους αλλάζει σταδιακά από μικρό σε μεγαλύτερο, δημιουργείται ένα gradient εφέ που δίνει στο μανικιούρ πιο μοντέρνα και καλλιτεχνική αισθητική, χωρίς να χάνει τη ρετρό του βάση.

3. Λουλουδάτα σχέδια

Τα polka dots δεν περιορίζονται μόνο σε μονοθεματικά σχέδια. Μπορούν να συνδυαστούν με floral μοτίβα, stripes ή ακόμα και πιο playful καλοκαιρινά σχέδια, δημιουργώντας πιο δημιουργικά και ζωντανά nails που θυμίζουν τη χαρούμενη πλευρά της σεζόν.

4. Minimal αισθητική

Το πουά δεν χρειάζεται να είναι έντονο ή maximal. Σε πιο minimal εκδοχές, τα dots εμφανίζονται μεμονωμένα πάνω στο νύχι, σαν μικρές πινελιές που δίνουν διακριτικό ενδιαφέρον και μια πιο εκλεπτυσμένη, μοντέρνα αισθητική.

5. Γαλλικό μανικιούρ

Το διαχρονικό γαλλικό μανικιούρ επανέρχεται με νέο twist, καθώς τα polka dots ενσωματώνονται στις άκρες ή στη βάση του νυχιού. Το αποτέλεσμα συνδυάζει τη διαχρονικότητα της γαλλικής αισθητικής με μια πιο φρέσκια και παιχνιδιάρικη διάθεση, δημιουργώντας ένα look που μπορεί να φορεθεί από πιο minimal μέχρι πιο fashion-forward εμφανίσεις.

