Beauty 20.04.2026

Μεταλλικές σκιές: Το Y2K beauty trend επιστρέφει πιο chic από ποτέ

Η μεταλλικές σκιές επιστρέφουν δυναμικά και μετατρέπουν τη λάμψη σε βασικό στοιχείο του σύγχρονου μακιγιάζ
Μαρία Χατζηγιάννη

Για χρόνια, το ουδέτερο μακιγιάζ κυριάρχησε ως το απόλυτο beauty πρότυπο. Καθαρό δέρμα, γήινες αποχρώσεις και μια αίσθηση «αβίαστης φυσικότητας». Ωστόσο, η τάση αυτή δείχνει πλέον να υποχωρεί, καθώς η ανάγκη για περισσότερη έκφραση και χρώμα επιστρέφει δυναμικά. Από τις εμφανίσεις της Zara Larsson γεμάτες glitter και έντονες αποχρώσεις, μέχρι την επερχόμενη επιστροφή της σειράς Euphoria, το μήνυμα είναι σαφές: το μακιγιάζ ξαναγίνεται δημιουργικό, τολμηρό και παιχνιδιάρικο.

Την ίδια στιγμή, οι πασαρέλες επιβεβαιώνουν αυτή τη στροφή προς τη λάμψη. Στη συλλογή Φθινόπωρο-Χειμώνας 2026/27 του οίκου Chanel, τα μοντέλα εμφανίστηκαν με διακριτικές μεταλλικές υφές στα βλέφαρα και holographic λεπτομέρειες στα μαλλιά, δείχνοντας ότι το glitter δεν ανήκει πλέον αποκλειστικά στη βραδινή ή disco αισθητική. Αντιθέτως, μεταμορφώνεται σε ένα κομψό εργαλείο φωτεινότητας που μπορεί να φορεθεί ακόμη και σε πιο minimal looks.

Το metallic eyeshadow γίνεται το νέο beauty statement

Η μεταλλική σκιά δεν είναι πλέον μια υπερβολική επιλογή για ειδικές περιστάσεις, αλλά ένα ευέλικτο προϊόν που προσαρμόζεται σε κάθε επίπεδο έντασης. Από απαλές ιριδίζουσες πινελιές στην εσωτερική γωνία του ματιού μέχρι πιο έντονα looks με layered χρώματα, η νέα τάση παίζει με τη λάμψη χωρίς να χάνει την κομψότητά της.

metallic_skia
Οι αποχρώσεις όπως το σαμπανιζέ, το ασημί ή οι απαλοί ιριδισμοί θεωρούνται οι πιο «φορέσιμες» επιλογές για καθημερινό αποτέλεσμα, ενώ πιο τολμηρά jewel tones όπως το μοβ ή το πράσινο δίνουν έναν πιο editorial χαρακτήρα. Η εφαρμογή παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο: με το δάχτυλο για φυσικό glow, με πινέλο για πιο δομημένο αποτέλεσμα ή πάνω από primer για μεγαλύτερη διάρκεια. Το ζητούμενο δεν είναι η υπερβολή, αλλά η ισορροπία ανάμεσα στη λάμψη και τη φυσικότητα.

skia_metalliki
Σε μια εποχή όπου το μακιγιάζ ξαναγίνεται μέσο έκφρασης, το metallic trend έρχεται να επαναφέρει τη χαρά του χρώματος στο beauty routine, με τρόπο σύγχρονο, κομψό και απόλυτα προσαρμόσιμο.

Κεντρική Εικόνα: @sophiasinot

