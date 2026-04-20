«Moments»: Έσπασε τα κοντέρ της τηλεθέασης το επεισόδιο με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου

Το «Moments» κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης, σημειώνοντας εντυπωσιακά νούμερα και μεγάλη απήχηση στο κοινό

Η εκπομπή «Moments» επέστρεψε αυτό το Σάββατο (18 Απριλίου) με ένα επεισόδιο γεμάτο συναίσθημα, φιλοξενώντας τον Γρηγόρης Αρναούτογλου σε μια από τις πιο προσωπικές του τηλεοπτικές στιγμές.

Η Ζέτα Μακρυπούλια υποδέχτηκε τον γνωστό παρουσιαστή σε μια συζήτηση που δεν έμεινε απλώς στα επαγγελματικά, αλλά ταξίδεψε βαθιά στην προσωπική του διαδρομή. Από τα παιδικά του χρόνια μέχρι την πορεία του στην τηλεόραση, ο Γρηγόρης μίλησε ανοιχτά, με ειλικρίνεια και συγκίνηση, αποκαλύπτοντας πτυχές του εαυτού του πίσω από τη δημόσια εικόνα.

Το επεισόδιο ξεχώρισε για τη ζεστασιά και την αυθεντικότητά του, με στιγμές που άγγιξαν το τηλεοπτικό κοινό και ανέδειξαν τη δύναμη της ανθρώπινης αφήγησης μέσα από μια συνέντευξη.

Η απήχηση ήταν άμεση και εντυπωσιακή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, το «Moments» κατέκτησε την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό 18-54, σημειώνοντας 13,8% και αφήνοντας τον ανταγωνισμό πίσω του με διαφορά 1,8 μονάδων.

Αντίστοιχα, στο γενικό σύνολο τηλεθέασης, η εκπομπή βρέθηκε επίσης στην κορυφή με 18,5% και διαφορά 7,6 μονάδων από το δεύτερο κανάλι. Μάλιστα, έστω και για ένα λεπτό, την παρακολούθησαν συνολικά 1.951.735 τηλεθεατές.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε και η ανταπόκριση στο κοινό, με υψηλά ποσοστά τόσο στις γυναίκες (έως 29,2%) όσο και στους άνδρες (έως 20,7%), επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της εκπομπής.

Στο επόμενο ραντεβού του «Moments», που θα προβληθεί το Σάββατο 9 Μαΐου, καλεσμένος της Ζέτας Μακρυπούλια θα είναι ο εκρηκτικός και πολυτάλαντος Τάκης Ζαχαράτος, σε ένα επεισόδιο που αναμένεται να έχει χιούμορ, ενέργεια και πολλές εκπλήξεις.

