«Gossip Girl»: Έρχεται στις 30/04 στο ΜΑΚ TV

Το Gossip Girl κάνει πρεμιέρα στο MAK TV την Πέμπτη 30 Απριλίου στις 20:00. Τα επεισόδια θα προβάλλονται καθημερινά, από Δευτέρα έως Κυριακή, στην ίδια ώρα.

Πρόκειται για τη γνωστή αμερικανική δραματική σειρά που βασίζεται στα ομώνυμα μυθιστορήματα της Cecily von Ziegesar. Η υπόθεση επικεντρώνεται σε μια ομάδα εφήβων που ζουν στο Upper East Side, μια από τις πιο εύπορες περιοχές του Μανχάταν. Οι προσωπικές και κοινωνικές τους σχέσεις καταγράφονται και αποκαλύπτονται μέσω ενός ανώνυμου blog που διαχειρίζεται η «Gossip Girl».

Στο επίκεντρο της αφήγησης βρίσκονται ζητήματα που σχετίζονται με τις διαπροσωπικές σχέσεις, την κοινωνική εικόνα και τις ισορροπίες εξουσίας μέσα σε ένα περιβάλλον υψηλών προσδοκιών. Οι χαρακτήρες κινούνται σε έναν κόσμο όπου η ιδιωτικότητα περιορίζεται, καθώς οι πληροφορίες για τη ζωή τους δημοσιοποιούνται συνεχώς.

Η σειρά γνώρισε ευρεία απήχηση κατά τη διάρκεια της προβολής της, συγκεντρώνοντας θετικές κριτικές και διακρίσεις, μεταξύ των οποίων και 18 Teen Choice Awards. Παράλληλα, επηρέασε τη θεματολογία άλλων τηλεοπτικών παραγωγών και αποτέλεσε βάση για μεταγενέστερες διασκευές σε διεθνές επίπεδο.

