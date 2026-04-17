TV & Media 17.04.2026

«Gossip Girl»: Έρχεται στις 30/04 στο ΜΑΚ TV

Gossip Girl: Πρεμιέρα στις 30 Απριλίου στο ΜΑΚ TV
Το Gossip Girl κάνει πρεμιέρα στο MAK TV την Πέμπτη 30 Απριλίου στις 20:00. Τα επεισόδια θα προβάλλονται καθημερινά, από Δευτέρα έως Κυριακή, στην ίδια ώρα.

Πρόκειται για τη γνωστή αμερικανική δραματική σειρά που βασίζεται στα ομώνυμα μυθιστορήματα της Cecily von Ziegesar. Η υπόθεση επικεντρώνεται σε μια ομάδα εφήβων που ζουν στο Upper East Side, μια από τις πιο εύπορες περιοχές του Μανχάταν. Οι προσωπικές και κοινωνικές τους σχέσεις καταγράφονται και αποκαλύπτονται μέσω ενός ανώνυμου blog που διαχειρίζεται η «Gossip Girl».

Στο επίκεντρο της αφήγησης βρίσκονται ζητήματα που σχετίζονται με τις διαπροσωπικές σχέσεις, την κοινωνική εικόνα και τις ισορροπίες εξουσίας μέσα σε ένα περιβάλλον υψηλών προσδοκιών. Οι χαρακτήρες κινούνται σε έναν κόσμο όπου η ιδιωτικότητα περιορίζεται, καθώς οι πληροφορίες για τη ζωή τους δημοσιοποιούνται συνεχώς.

Η σειρά γνώρισε ευρεία απήχηση κατά τη διάρκεια της προβολής της, συγκεντρώνοντας θετικές κριτικές και διακρίσεις, μεταξύ των οποίων και 18 Teen Choice Awards. Παράλληλα, επηρέασε τη θεματολογία άλλων τηλεοπτικών παραγωγών και αποτέλεσε βάση για μεταγενέστερες διασκευές σε διεθνές επίπεδο.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
«2 εβδομάδων»: Το νέο instagram story της Κατερίνας Καινούργιου για το μωρό της

17.04.2026
Khloé Kardashian: Νέο ξέσπασμα για τον Lamar Odom με αφορμή το ντοκιμαντέρ του

17.04.2026

«Το σόι σου»: Η Χαρούλα γίνεται viral και ο Χαμπέας… αντιδρά

17.04.2026
«Grand Hotel»: Εγκυμοσύνες, μυστικά και φωτιά αλλάζουν τα πάντα στα νέα επεισόδια

17.04.2026
«Το σόι σου»: Η Λυδία σε κρίση με τον Σάββα στο επεισόδιο της Πέμπτης 16/4

16.04.2026
Νάνσυ Ζαμπέτογλου – Θανάσης Αναγνωστόπουλος: Το συμβόλαιο στον ΣΚΑΪ και η αποχώρηση από την ΕΡΤ

16.04.2026
«Ο πιο αδύναμος κρίκος » – Celebrity Edition

16.04.2026
GNTM 2026 – Άνοιξαν οι δηλώσεις συμμετοχής

16.04.2026
«Σούπερ Ήρωες»: Η οικολογική αλλαγή φέρνει πόλεμο στο σούπερ μάρκετ στο επεισόδιο της Τετάρτης 15/4

15.04.2026
«Μια νύχτα μόνο»: Το video που αλλάζει τις ισορροπίες στα επόμενα επεισόδια της σειράς

14.04.2026
Το «The Floor» με τον Γιώργο Λιανό επιστρέφει για τον τρίτο κύκλο του

09.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Εισήγηση σε Μητσοτάκη να δώσει το «δαχτυλίδι» στον Πιερρακάκη, όπως ο Σημίτης στον Παπανδρέου

Κλείνει ο κύκλος του Μητσοτάκη

«Κόκκινος συναγερμός» για την αφρικανική σκόνη