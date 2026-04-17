Celeb News 17.04.2026

Khloé Kardashian: Νέο ξέσπασμα για τον Lamar Odom με αφορμή το ντοκιμαντέρ του

Η Khloé Kardashian εκφράζει έντονη απογοήτευση για τις δηλώσεις του Lamar Odom στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Khloé Kardashian επανήλθε δυναμικά στο δημόσιο διάλογο γύρω από τη σχέση της με τον Lamar Odom, εκφράζοντας έντονη απογοήτευση για όσα ειπώθηκαν στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix, «Untold: The Death & Life of Lamar Odom».

Σύμφωνα με όσα παρουσιάζονται στο project, άτομο από το περιβάλλον του πρώην NBA star υποστήριξε πως ο Lamar Odom είχε παραδεχτεί ότι ο γάμος του με την Khloé Kardashian συνδέθηκε περισσότερο με τη δημοσιότητα παρά με τον έρωτα. Μια τοποθέτηση που φαίνεται πως άναψε «φωτιές».

Μέσα από το podcast της, «Khloé in Wonder Land», η Khloé Kardashian μίλησε χωρίς φίλτρο, λέγοντας ότι αισθάνεται προδομένη από τη συνολική διαχείριση του ντοκιμαντέρ.

Όπως ανέφερε, συμμετείχε στο project με καλή πρόθεση και χωρίς οικονομικό όφελος, θεωρώντας ότι βοηθά στην παρουσίαση μιας πιο ισορροπημένης εικόνας για τον πρώην σύζυγό της. Ωστόσο, οι πρόσφατες δηλώσεις που κυκλοφόρησαν τη φέρνουν αντιμέτωπη με μια τελείως διαφορετική αφήγηση.

«Έδωσα χρόνο και ενέργεια για να στηρίξω αυτή την ιστορία και τώρα ακούω πράγματα που με παρουσιάζουν με τρόπο που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα», φέρεται να είπε.

Μια σχέση γεμάτη ένταση και δημόσια έκθεση

Η σχέση της Khloé Kardashian και του Lamar Odom είχε απασχολήσει έντονα τα media από την αρχή της. Ο γάμος τους ξεκίνησε το 2009, λίγο μετά τη γνωριμία τους, και από πολύ νωρίς βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Κατά τη διάρκεια των ετών, το ζευγάρι αντιμετώπισε σοβαρές δυσκολίες, με θέματα εξάρτησης, απιστίας και συνεχών κρίσεων να βαραίνουν τη σχέση τους. Η Khloé Kardashian είχε σταθεί στο πλευρό του Lamar Odom ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές της υγείας του, κάτι που η ίδια έχει αναφέρει πολλές φορές σε συνεντεύξεις της.

Σήμερα, η τηλεπερσόνα δείχνει να θέλει να κλείσει οριστικά αυτό το κεφάλαιο. Όπως υποστηρίζει, το πρόβλημα δεν είναι η κριτική, αλλά η αλλαγή της πραγματικότητας γύρω από γεγονότα που η ίδια βίωσε από πρώτο χέρι.

«Δεν ζητάω αναγνώριση, αλλά δεν γίνεται να παρουσιάζομαι με τρόπο που δεν ανταποκρίνεται σε όσα έζησα», είναι το βασικό μήνυμα που μεταφέρει μέσα από τις δηλώσεις της.

Ένα κεφάλαιο που δύσκολα κλείνει

Παρότι ο Lamar Odom έχει κάνει τα τελευταία χρόνια προσπάθειες επανεκκίνησης της δημόσιας εικόνας του, η σχέση του με την Khloé Kardashian εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο συζητημένα κεφάλαια της pop culture.

Η νέα αυτή αντιπαράθεση δείχνει πως, ακόμη και χρόνια μετά τον χωρισμό τους, οι αφηγήσεις γύρω από τη σχέση τους παραμένουν αντικρουόμενες — και η δημόσια συζήτηση δύσκολα θα σταματήσει εδώ.

Khloe Kardashian Lamar Odom netflix Untold: The Death & Life of Lamar Odom
