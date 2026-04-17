Johnny Depp: Επιστρέφει ως Scrooge στην πιο σκοτεινή εκδοχή του «A Christmas Carol»

Η Paramount παρουσίασε το πρώτο υλικό στο CinemaCon, με τον Depp να ενσαρκώνει έναν πιο σκοτεινό και ανατρεπτικό Scrooge

Ο Johnny Depp επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με έναν ρόλο που συνδέεται άμεσα με την πιο κλασική χριστουγεννιάτικη ιστορία, καθώς πρωταγωνιστεί στην ταινία «Ebenezer: A Christmas Carol», τη νέα κινηματογραφική εκδοχή του διάσημου έργου του Charles Dickens.

Η Paramount παρουσίασε το πρώτο υλικό από την ταινία στο CinemaCon στο Λας Βέγκας, όπου ο Depp εμφανίστηκε στη σκηνή και καταχειροκροτήθηκε από το κοινό. Η ταινία σηματοδοτεί την επιστροφή του σε μεγάλα κινηματογραφικά projects, μετά από μια περίοδο έντονων δικαστικών διαμαχών και δημοσιότητας γύρω από την προσωπική του ζωή.

«I WAS A STRANGER»: Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης επιστρέφει στις αίθουσες 23 Απριλίου

Στο νέο φιλμ, ο Depp ενσαρκώνει τον Ebenezer Scrooge, έναν σκληρό και τσιγκούνη χαρακτήρα που περιφρονεί τα Χριστούγεννα και τη γενναιοδωρία. Σύμφωνα με το πρώτο teaser που προβλήθηκε στην παρουσίαση, η προσέγγιση της ιστορίας είναι πιο σκοτεινή και ατμοσφαιρική, με στοιχεία που θυμίζουν horror αισθητική, διαφοροποιώντας την από τις πιο κλασικές μεταφορές.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ti West, γνωστός για τις ταινίες τρόμου «Pearl» και «MaXXXine», γεγονός που δίνει μια πιο ανατρεπτική διάσταση στη διαχρονική ιστορία του Scrooge. Ο ίδιος ο σκηνοθέτης ανέφερε ότι η συγκεκριμένη ιστορία αποτέλεσε μία από τις πρώτες του επαφές με στοιχεία τρόμου στον κινηματογράφο.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης γνωστά ονόματα όπως η Andrea Riseborough, ο Tramell Tillman, ο Ian McKellen, ο Rupert Grint και η Daisy Ridley, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα δυνατό ensemble.

Η ταινία «Ebenezer: A Christmas Carol» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 13 Νοεμβρίου και ήδη έχει τραβήξει το ενδιαφέρον λόγω της σκοτεινής της προσέγγισης και του εντυπωσιακού της καστ.

«Verity»: Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ με την Anne Hathaway και την Dakota Johnson

Henry Cavill: Κυκλοφόρησαν οι πρώτες εικόνες από το reboot του «Highlander»