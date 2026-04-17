Screen News 17.04.2026

Johnny Depp: Επιστρέφει ως Scrooge στην πιο σκοτεινή εκδοχή του «A Christmas Carol»

jhonny_depp_dior
Η Paramount παρουσίασε το πρώτο υλικό στο CinemaCon, με τον Depp να ενσαρκώνει έναν πιο σκοτεινό και ανατρεπτικό Scrooge
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Johnny Depp επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με έναν ρόλο που συνδέεται άμεσα με την πιο κλασική χριστουγεννιάτικη ιστορία, καθώς πρωταγωνιστεί στην ταινία «Ebenezer: A Christmas Carol», τη νέα κινηματογραφική εκδοχή του διάσημου έργου του Charles Dickens.

Η Paramount παρουσίασε το πρώτο υλικό από την ταινία στο CinemaCon στο Λας Βέγκας, όπου ο Depp εμφανίστηκε στη σκηνή και καταχειροκροτήθηκε από το κοινό. Η ταινία σηματοδοτεί την επιστροφή του σε μεγάλα κινηματογραφικά projects, μετά από μια περίοδο έντονων δικαστικών διαμαχών και δημοσιότητας γύρω από την προσωπική του ζωή.

Johnny Depp

Στο νέο φιλμ, ο Depp ενσαρκώνει τον Ebenezer Scrooge, έναν σκληρό και τσιγκούνη χαρακτήρα που περιφρονεί τα Χριστούγεννα και τη γενναιοδωρία. Σύμφωνα με το πρώτο teaser που προβλήθηκε στην παρουσίαση, η προσέγγιση της ιστορίας είναι πιο σκοτεινή και ατμοσφαιρική, με στοιχεία που θυμίζουν horror αισθητική, διαφοροποιώντας την από τις πιο κλασικές μεταφορές.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ti West, γνωστός για τις ταινίες τρόμου «Pearl» και «MaXXXine», γεγονός που δίνει μια πιο ανατρεπτική διάσταση στη διαχρονική ιστορία του Scrooge. Ο ίδιος ο σκηνοθέτης ανέφερε ότι η συγκεκριμένη ιστορία αποτέλεσε μία από τις πρώτες του επαφές με στοιχεία τρόμου στον κινηματογράφο.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης γνωστά ονόματα όπως η Andrea Riseborough, ο Tramell Tillman, ο Ian McKellen, ο Rupert Grint και η Daisy Ridley, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα δυνατό ensemble.

Η ταινία «Ebenezer: A Christmas Carol» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 13 Νοεμβρίου και ήδη έχει τραβήξει το ενδιαφέρον λόγω της σκοτεινής της προσέγγισης και του εντυπωσιακού της καστ.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Charles Dickens Ebenezer A Christmas Carol Johnny Depp
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Επόμενο
Δες επίσης

