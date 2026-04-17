Ζώδια vs Εξεταστική: Μάθε πώς αντιδρά το κάθε ζώδιο στην πίεση της εξεταστικής

Ζώδια vs εξεταστική: Ποιος παθαίνει burnout; Δες πώς ο Παρθένος υπογραμμίζει τα πάντα και ο Ιχθύς απλώς ονειρεύεται διακοπές

Η εξεταστική δεν είναι απλώς μια περίοδος δοκιμασίας των γνώσεών σου, αλλά ένας πραγματικός στίβος μάχης όπου η ψυχική σου υγεία παίζει «κρυφτό» με τους βαθμούς. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί εσύ καταρρέεις μετά από δύο ώρες διαβάσματος, ενώ ο συμφοιτητής σου φαίνεται να λειτουργεί με φωτοσύνθεση και καφεΐνη; Η απάντηση ίσως βρίσκεται στα άστρα.

Ο τρόπος που διαχειρίζεσαι το στρες, οι δικαιολογίες για να αποφύγεις το επόμενο κεφάλαιο και η στιγμή που αποφασίζεις ότι «εντάξει, θα το δω το πρωί», είναι γραμμένα στο αστρολογικό σου DNA.

1. Τα ζώδια της Φωτιάς: Δράση, δράμα και «όλα στο 100»

Αν ανήκεις εδώ, η εξεταστική για σένα είναι ένας προσωπικός πόλεμος.

Κριός : Ξεκινάς με απίστευτο ενθουσιασμό, διαβάζεις 50 σελίδες σε μια ώρα και μετά θέλεις να σπάσεις το γραφείο γιατί κουράστηκες. Η υπομονή σου διαρκεί όσο ένα TikTok .

: Θέλεις να είσαι ο καλύτερος, αλλά μόνο αν σε βλέπουν. Αν δεν μπορείς να κάνεις story ότι διαβάζεις σε μια καφετέρια με στιλ, τότε ποιο το νόημα;

Τοξότης: Ο βασιλιάς του «θα τα δω το πρωί». Πιστεύεις τόσο πολύ στην τύχη σου που καταλήγεις να διαβάζεις το SOS στο λεωφορείο προς τη σχολή.

2. Τα ζώδια της Γης: Η οργάνωση που θυμίζει στρατόπεδο

Εδώ το burnout έρχεται από την υπερβολική προσπάθεια για τελειότητα.

Ταύρος : Διαβάζεις μόνο αν υπάρχει καλό φαγητό και άνετο περιβάλλον. Αν η καρέκλα δεν είναι βολική, η εξεταστική αναβάλλεται για την επόμενη σεζόν.

Παρθένος : Το άρθρο αυτό γράφτηκε ουσιαστικά για σένα. Έχεις σημειώσεις για τις σημειώσεις, αλλά το άγχος σου είναι τόσο μεγάλο που ξεχνάς το όνομά σου στην κόλλα .

Αιγόκερως: Η εξεταστική είναι η δουλειά σου. Δεν κοιμάσαι, δεν τρως, απλώς παράγεις γνώση μέχρι να γίνεις ένα με το θρανίο.

3. Τα ζώδια του Αέρα: Πολλή θεωρία, λίγη συγκέντρωση

Το μυαλό σου τρέχει πιο γρήγορα από το στυλό σου.

Δίδυμοι : Διαβάζεις τρεις διαφορετικές ενότητες ταυτόχρονα ενώ μιλάς στο τηλέφωνο. Στην εξέταση γράφεις οτιδήποτε εκτός από αυτό που σε ρώτησαν , αλλά με πολύ πειστικό τρόπο.

Ζυγός : Χάνεις ώρες προσπαθώντας να αποφασίσεις ποιο στυλό ταιριάζει με το mood της ημέρας . Η ισορροπία ανάμεσα σε διάβασμα και social media είναι πάντα υπέρ του Instagram.

Υδροχόος: Βρίσκεις μια δική σου θεωρία για το θέμα και προσπαθείς να αποδείξεις στον καθηγητή ότι το βιβλίο είναι λάθος. Συνήθως αποτυγχάνεις, αλλά με πρωτότυπο τρόπο.

4. Τα ζώδια του Νερού: Συναίσθημα και δάκρυα πάνω από το βιβλίο

Για σένα η εξεταστική είναι μια ψυχολογική περιπέτεια.

Καρκίνος : Διαβάζεις αγκαλιά με μια κουβέρτα και κλαις γιατί το μάθημα σου θυμίζει κάτι δυσάρεστο από το δημοτικό . Χρειάζεσαι συνεχή επιβεβαίωση ότι θα τα καταφέρεις.

Σκορπιός : Διαβάζεις με μια εμμονή που τρομάζει τους γύρω σου . Θέλεις να μάθεις τα πάντα, όχι για τον βαθμό, αλλά για να ξέρεις περισσότερα από τον «εχθρό» (δηλαδή τον καθηγητή).

Ιχθύες: Κοιτάς τη σελίδα και φαντάζεσαι ότι είσαι σε μια παραλία. Το burnout σε σένα εκδηλώνεται με πλήρη αποσύνδεση από την πραγματικότητα.

Η εξεταστική θα περάσει, το burnout όμως θέλει προσοχή. Είτε είσαι Παρθένος με πέντε υπογραμμιστικά, είτε Τοξότης που ελπίζει σε ένα θαύμα, θυμήσου ότι ένα νούμερο σε μια κόλλα δεν ορίζει την αξία σου, αν και ο Αιγόκερως μέσα σου μάλλον διαφωνεί κάθετα με αυτό!

