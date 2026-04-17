«2 εβδομάδων»: Το νέο instagram story της Κατερίνας Καινούργιου για το μωρό της

Η Κατερίνα Καινούργιου ενημέρωσε μέσω Instagram ότι το μωρό της έκλεισε δύο εβδομάδες - Νέα ανάρτηση με κάρτα «2 weeks old»

Η Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε πριν από λίγη ώρα ένα νέο story στο instagram, με το οποίο ενημερώνει τους διαδικτυακούς της φίλους ότι το μωρό της είναι πλέον 2 εβδομάδων.Η παρουσιάστρια μοιράστηκε μια κάρτα με την ένδειξη «2 weeks old», χωρίς να προσθέσει περαιτέρω πληροφορίες ή σχόλια.

Υπενθυμίζεται ότι η παρουσιάστρια γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι, την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026, στο μαιευτήριο Ρέα. Μετά τη γέννηση, η ίδια διατηρεί χαμηλό προφίλ και μοιράζεται κυρίως στιγμιότυπα που αφορούν τα βασικά χρονικά ορόσημα του μωρού, χωρίς να προχωρά σε περισσότερες προσωπικές λεπτομέρειες.

Κατερίνα Καινούργιου: Τι αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας για τις πρώτες στιγμές της με το μωρό

Η σημερινή ανάρτηση αποτελεί την πιο πρόσφατη ενημέρωση από την ίδια και καταγράφει το γεγονός ότι το παιδί της έχει πλέον συμπληρώσει δύο εβδομάδες από τη γέννησή του.

Φαίη Σκορδά: Πρόβα νυφικού στη Σίλια Κριθαριώτη; Το αινιγματικό story