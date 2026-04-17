Dune 3: Το press tour ξεκίνησε με πρώτη στάση το CinemaCon στο Las Vegas

Η Zendaya και ο Timothée Chalamet επιβεβαίωσαν ξανά ότι αποτελούν από τα πιο ισχυρά fashion και κινηματογραφικά δίδυμα της εποχής.
Το press tour για την πολυαναμενόμενη τρίτη ταινία της σειράς Dune: Part Three ξεκίνησε επίσημα από το CinemaCon στο Las Vegas, σηματοδοτώντας την αρχή μιας νέας φάσης προώθησης για ένα από τα πιο εντυπωσιακά κινηματογραφικά franchises της εποχής. Από την πρώτη κιόλας εμφάνιση, έγινε ξεκάθαρο ότι η αισθητική της ταινίας δεν θα μείνει μόνο στην οθόνη, αλλά θα επεκταθεί και στο κόκκινο χαλί.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν φυσικά οι πρωταγωνιστές Zendaya και Timothée Chalamet, δύο πρόσωπα που έχουν συνδεθεί όχι μόνο με τον κινηματογράφο αλλά και με τη σύγχρονη fashion κουλτούρα. Η παρουσία τους στο CinemaCon δεν λειτούργησε απλώς ως promotional στιγμή, αλλά ως μια πρώτη ένδειξη του ύφους που θα συνοδεύσει το νέο κεφάλαιο του Dune.

Η Zendaya, ειδικά, τράβηξε τα βλέμματα με την επιλογή της για το red carpet, φορώντας δημιουργία του οίκου Schiaparelli. Το look της κινήθηκε σε απόλυτη αρμονία με την αισθητική του Dune universe, συνδυάζοντας θεατρικότητα, αρχιτεκτονικές γραμμές και μια σχεδόν φουτουριστική αύρα που θύμιζε έντονα το περιβάλλον της Arrakis. Δεν επρόκειτο απλώς για μια εντυπωσιακή εμφάνιση, αλλά για μια στιλιστική επέκταση του ίδιου του κινηματογραφικού κόσμου.

Το CinemaCon, ως αφετηρία του press tour, έδωσε ήδη το στίγμα ότι η προώθηση του Dune δεν θα κινηθεί σε κλασικά πλαίσια. Αντίθετα, φαίνεται να επενδύει σε μια συνολική εμπειρία όπου κινηματογράφος, μόδα και pop culture συνδέονται σε ένα ενιαίο αφήγημα. Η χημεία ανάμεσα στους πρωταγωνιστές και η προσεγμένη αισθητική των εμφανίσεων δημιουργούν προσδοκίες για ένα ακόμα πιο οπτικά φιλόδοξο κεφάλαιο.

Καθώς το press tour συνεχίζεται, το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στην ίδια την ταινία, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αυτή «μεταφράζεται» εκτός οθόνης. Και αν η αρχή στο Las Vegas αποτελεί ένδειξη, τότε το Dune 3 φαίνεται πως θα κινηθεί ξανά σε επίπεδα όπου η εικόνα αποκτά σχεδόν μυθική διάσταση.

