Akylas: Η απρόσμενη ερώτηση της «μικρής δημοσιογράφου» στο Eurovision Press Day

Ο Ακύλας απαντά σε ερώτηση μικρής δημοσιογράφου στο Eurovision Press Day και δίνει ένα δυνατό μήνυμα για τα όνειρα και τους στόχους
Ειρήνη Στόφυλα

Μέσα στο κλίμα ενθουσιασμού που επικράτησε στο σημερινό Eurovision Press Day στο Ραδιομέγαρο της ERT με τον Ακύλα, μια απλή ερώτηση από ένα μικρό κορίτσι κατάφερε να γίνει η πιο φωτεινή στιγμή της ημέρας.

Ανάμεσα σε δημοσιογράφους, κάμερες και επίσημες δηλώσεις, η «μικρή» δημοσιογράφος ρώτησε τον Ακύλα «τι μήνυμα δίνει στους μικρούς του θαυμαστές» έκανε τον καλλιτέχνη να παραδώσει ίσως την πιο ειλικρινή του απάντηση μέχρι σήμερα.

Ο Ακύλας χαμογέλασε στο κορίτσι και έδωσε ένα μήνυμα που ξεπέρασε τα όρια της Eurovision και άγγιξε κάτι πολύ πιο ουσιαστικό: την πίστη στον εαυτό και στα όνειρα.

«Θέλω πραγματικά να μεταδώσω την αγάπη, την ευγένεια, που είναι πολύ σημαντικό, και το να μην σταματάμε ποτέ να πιστεύουμε στα όνειρά μας», είπε με σταθερή αλλά ζεστή φωνή. «Δηλαδή, δεν πρέπει ποτέ να σταματήσεις να κυνηγήσεις τους στόχους σου και αυτό που έχεις ονειρευτεί. Και να μην αφήσεις ποτέ κανέναν να σου πει ότι δεν είσαι αρκετή, ότι δεν θα πετύχει ποτέ αυτό που κάνεις».

Η μικρή τον άκουγε με μάτια γεμάτα θαυμασμό, ενώ ο Ακύλας συνέχισε: «Αν βρεις το πάθος σου και δουλέψεις σκληρά γι’ αυτό, είναι πολύ σημαντικό, σημαίνει τα πάντα. Οπότε μην σταματήσεις ποτέ να ονειρεύεσαι. Αυτό έχω να σου πω».

Eurovision 2026: Έκπληξη με πασίγνωστη ηθοποιό στο act του Akyla

Η αίθουσα ξέσπασε σε χειροκροτήματα. Δεν ήταν μια απλή απάντηση, ήταν ένα μήνυμα που απευθυνόταν σε κάθε παιδί, κάθε έφηβο, κάθε δημιουργό που κάνει τα πρώτα του βήματα. Ήταν η υπενθύμιση ότι η επιτυχία δεν γεννιέται από την ανάγκη για φήμη, αλλά από την ακεραιότητα, την επιμονή και τη δύναμη να συνεχίζεις ακόμη κι όταν αμφισβητείσαι.

Στο σημερινό Press Day, τα φώτα ήταν πολλά, αλλά η πιο δυνατή λάμψη προήλθε από μια μικρή ερώτηση και μια μεγάλη αλήθεια: τα όνειρα θέλουν πίστη, ευγένεια και αφοσίωση. Κι όπως φάνηκε, αυτό είναι το μήνυμα που ο Ακύλας επιλέγει να μεταφέρει στη σκηνή της Eurovision και πολύ πέρα από αυτήν.

Ακύλας: Αποθέωση στο Άμστερνταμ για το «Ferto» πριν τη Eurovision 2026

Eurovision Press Day: Όλα όσα αποκάλυψαν Akylas και Φωκάς Ευαγγελινός για την ελληνική συμμετοχή στη Βιέννη
EUROVISION

Eurovision Press Day: Όλα όσα αποκάλυψαν Akylas και Φωκάς Ευαγγελινός για την ελληνική συμμετοχή στη Βιέννη

21.04.2026
Eurovision Press Day: Η αποκαλυπτική δήλωση του Ακύλα για τη συνάντησή του με τη Ruslana
EUROVISION

Eurovision Press Day: Η αποκαλυπτική δήλωση του Ακύλα για τη συνάντησή του με τη Ruslana

21.04.2026
Eurovision buzz: Ο Akylas ξεσήκωσε την Ομογένεια στη Ρουμανία στο πλαίσιο του promo tour για το «Ferto»
EUROVISION

Eurovision buzz: Ο Akylas ξεσήκωσε την Ομογένεια στη Ρουμανία στο πλαίσιο του promo tour για το «Ferto»

20.04.2026
Eurovision 2026: Η σειρά εμφάνισης που μπορεί να κρίνει τα πάντα στους ημιτελικούς
EUROVISION

Eurovision 2026: Η σειρά εμφάνισης που μπορεί να κρίνει τα πάντα στους ημιτελικούς

20.04.2026
Eurovision 2026: Πτώση στα προγνωστικά για τον Akylas λίγο πριν τον ημιτελικό
EUROVISION

Eurovision 2026: Πτώση στα προγνωστικά για τον Akylas λίγο πριν τον ημιτελικό

16.04.2026
Ο Akylas κατακτά την Ευρώπη: Tο promo tour πριν την Eurovision
EUROVISION

Ο Akylas κατακτά την Ευρώπη: Tο promo tour πριν την Eurovision

16.04.2026
Ανατροπές στα φαβορί της Eurovision 2026
EUROVISION

Ανατροπές στα φαβορί της Eurovision 2026

04.04.2026
Eurovision 2026: Το νέο λογότυπο του διαγωνισμού για τα 70 χρόνια μουσικής ιστορίας
EUROVISION

Eurovision 2026: Το νέο λογότυπο του διαγωνισμού για τα 70 χρόνια μουσικής ιστορίας

19.08.2025
EUROVISION 2020 Η Stefania θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Rotterdam
EUROVISION

EUROVISION 2020
Η Stefania θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Rotterdam

29.12.2019
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Μέτωπο κατά της Δύσης και της Ελλάδας από Ερντογάν: Η αποκάλυψη του Nordic Monitor

Μέτωπο κατά της Δύσης και της Ελλάδας από Ερντογάν: Η αποκάλυψη του Nordic Monitor

Επιδοτήσεις 16.000€: «Κοροϊδία» για τους νέους επιχειρηματίες

Επιδοτήσεις 16.000€: «Κοροϊδία» για τους νέους επιχειρηματίες