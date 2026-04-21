Akylas: Η απρόσμενη ερώτηση της «μικρής δημοσιογράφου» στο Eurovision Press Day

Ο Ακύλας απαντά σε ερώτηση μικρής δημοσιογράφου στο Eurovision Press Day και δίνει ένα δυνατό μήνυμα για τα όνειρα και τους στόχους

Μέσα στο κλίμα ενθουσιασμού που επικράτησε στο σημερινό Eurovision Press Day στο Ραδιομέγαρο της ERT με τον Ακύλα, μια απλή ερώτηση από ένα μικρό κορίτσι κατάφερε να γίνει η πιο φωτεινή στιγμή της ημέρας.

Ανάμεσα σε δημοσιογράφους, κάμερες και επίσημες δηλώσεις, η «μικρή» δημοσιογράφος ρώτησε τον Ακύλα «τι μήνυμα δίνει στους μικρούς του θαυμαστές» έκανε τον καλλιτέχνη να παραδώσει ίσως την πιο ειλικρινή του απάντηση μέχρι σήμερα.

Ο Ακύλας χαμογέλασε στο κορίτσι και έδωσε ένα μήνυμα που ξεπέρασε τα όρια της Eurovision και άγγιξε κάτι πολύ πιο ουσιαστικό: την πίστη στον εαυτό και στα όνειρα.

«Θέλω πραγματικά να μεταδώσω την αγάπη, την ευγένεια, που είναι πολύ σημαντικό, και το να μην σταματάμε ποτέ να πιστεύουμε στα όνειρά μας», είπε με σταθερή αλλά ζεστή φωνή. «Δηλαδή, δεν πρέπει ποτέ να σταματήσεις να κυνηγήσεις τους στόχους σου και αυτό που έχεις ονειρευτεί. Και να μην αφήσεις ποτέ κανέναν να σου πει ότι δεν είσαι αρκετή, ότι δεν θα πετύχει ποτέ αυτό που κάνεις».

Η μικρή τον άκουγε με μάτια γεμάτα θαυμασμό, ενώ ο Ακύλας συνέχισε: «Αν βρεις το πάθος σου και δουλέψεις σκληρά γι’ αυτό, είναι πολύ σημαντικό, σημαίνει τα πάντα. Οπότε μην σταματήσεις ποτέ να ονειρεύεσαι. Αυτό έχω να σου πω».

Η αίθουσα ξέσπασε σε χειροκροτήματα. Δεν ήταν μια απλή απάντηση, ήταν ένα μήνυμα που απευθυνόταν σε κάθε παιδί, κάθε έφηβο, κάθε δημιουργό που κάνει τα πρώτα του βήματα. Ήταν η υπενθύμιση ότι η επιτυχία δεν γεννιέται από την ανάγκη για φήμη, αλλά από την ακεραιότητα, την επιμονή και τη δύναμη να συνεχίζεις ακόμη κι όταν αμφισβητείσαι.

Στο σημερινό Press Day, τα φώτα ήταν πολλά, αλλά η πιο δυνατή λάμψη προήλθε από μια μικρή ερώτηση και μια μεγάλη αλήθεια: τα όνειρα θέλουν πίστη, ευγένεια και αφοσίωση. Κι όπως φάνηκε, αυτό είναι το μήνυμα που ο Ακύλας επιλέγει να μεταφέρει στη σκηνή της Eurovision και πολύ πέρα από αυτήν.

