TV 21.04.2026

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Ο Στέλιος αλλάζει τα δεδομένα στο επεισόδιο της Τρίτης 21/4

Στο αποψινό επεισόδιο του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» οι σχέσεις δοκιμάζονται, οι συγκρούσεις κορυφώνονται και ο μικρός Στέλιος αναλαμβάνει δράση
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο αποψινό επεισόδιο της σειράς «Μπαμπά, σ’ αγαπώ», οι ισορροπίες δοκιμάζονται για ακόμη μια φορά και οι εντάσεις δεν αργούν να ξεσπάσουν. Οι ήρωες βρίσκονται αντιμέτωποι με δύσκολες αποφάσεις, συναισθηματικά διλήμματα και συγκρούσεις που φέρνουν στην επιφάνεια κρυμμένες αλήθειες.

Ο Νίκος έρχεται σε ευθεία ρήξη με τη Βιργινία, όταν η συζήτηση γύρω από τη Ζωή και τις μικρές της παραβατικές συμπεριφορές παίρνει απρόβλεπτη τροπή. Η εμπλοκή του Μανώλη στη διαχείριση της κατάστασης δημιουργεί επιπλέον πίεση, καθώς η πρότασή του για επίσκεψη σε ψυχολόγο δεν βρίσκει σύμφωνο τον Νίκο. Η διαφωνία τους κλιμακώνεται, ειδικά όταν η Βιργινία δείχνει διατεθειμένη να προχωρήσει σε αυτή την κατεύθυνση, παρά τις αντιρρήσεις.

Την ίδια στιγμή, η ζωή της Ελένης αναστατώνεται από την έντονη παρουσία του Πάρη, ο οποίος δεν περνά απαρατήρητος. Η στάση του προκαλεί αντιδράσεις και φέρνει τον Βίκτωρα σε δύσκολη θέση, οδηγώντας τον να πιέσει τον Δημήτρη να κινηθεί πιο αποφασιστικά, προτού χάσουν οριστικά την Ελένη.

Παράλληλα, ο Ηρακλής βρίσκεται μπροστά σε μια δύσκολη απόφαση που αφορά το μέλλον του Στέλιου. Προκειμένου να ενισχύσει τη θέση του στη δικαστική μάχη για την επιμέλεια, ζητά από τη Μαίρη να απομακρυνθεί από το σπίτι, θεωρώντας ότι η παρουσία της μπορεί να λειτουργήσει εις βάρος του.

Μέσα σε όλα αυτά, ο μικρός Στέλιος αποδεικνύεται πιο αποφασιστικός απ’ όσο πιστεύουν οι ενήλικες γύρω του. Παίρνει πρωτοβουλία και επιχειρεί να επηρεάσει τον αυστηρό παππού του, Ευριπίδη, δείχνοντας ότι ακόμη και οι πιο μικροί ήρωες μπορούν να αλλάξουν τις εξελίξεις.

Akylas: Η απρόσμενη ερώτηση της «μικρής δημοσιογράφου» στο Eurovision Press Day

Καρμπονάρα όπως στη Ρώμη: Το μυστικό για κρεμώδη σάλτσα χωρίς κρέμα γάλακτος

«Μπαμπά, σ' αγαπώ»: Οι 3 μπαμπάδες αντιμέτωποι με απρόσμενες εκπλήξεις στο επεισόδιο της Δευτέρας 20/4
