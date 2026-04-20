«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Οι 3 μπαμπάδες αντιμέτωποι με απρόσμενες εκπλήξεις στο επεισόδιο της Δευτέρας 20/4

Οι «μπαμπάδες» της σειράς βρίσκονται ξανά προ εκπλήξεων, σε ένα επεισόδιο γεμάτο ανατροπές και δυνατές στιγμές

Πολλές εκπλήξεις, ανατροπές αλλά και στιγμές έντασης περιμένουν τους τηλεθεατές στο αποψινό επεισόδιο της αγαπημένης σειράς του Alpha, «Μπαμπά, σ’ αγαπώ», που προβάλλεται στις 21:00.

Οι ζωές των «τριών μπαμπαδάκων» συνεχίζουν να περιπλέκονται, με τον καθένα να έρχεται αντιμέτωπος με διαφορετικές δυσκολίες που φέρνουν τα πάνω-κάτω στην καθημερινότητά τους.

«Gossip Girl»: Έρχεται στις 30/04 στο ΜΑΚ TV

Ένα επεισόδιο γεμάτο ανατροπές

Στο αποψινό επεισόδιο με τίτλο «Προ εκπλήξεων», ο Δημήτρης μένει άφωνος όταν αντικρίζει τον Πάρη, τον πρώην σύντροφο της Ελένης, να εμφανίζεται ξαφνικά στο σπίτι της. Η κατάσταση ξεφεύγει γρήγορα, με τον Βίκτωρα να αναλαμβάνει δράση για να υπερασπιστεί τον πατέρα του.

Την ίδια στιγμή, ο Νίκος και η Βιργινία βρίσκονται σε δύσκολη θέση, προσπαθώντας να διαχειριστούν τη Ζωή, η οποία έχει συλληφθεί για μικροκλοπή και δεν δείχνει διάθεση να μετανιώσει για τις πράξεις της. Η ένταση ανεβαίνει, καθώς οι δύο γονείς προσπαθούν να βρουν λύση σε μια κατάσταση που μοιάζει να ξεφεύγει από τον έλεγχό τους.

Παράλληλα, ο Ηρακλής δέχεται μια απρόσμενη επίσκεψη από κοινωνική λειτουργό που πραγματοποιεί αξιολόγηση για δικαστική υπόθεση, φέρνοντας αναστάτωση στο σπίτι του. Τα πράγματα περιπλέκονται ακόμη περισσότερο όταν εμφανίζεται η Μαίρη σε κατάσταση μέθης, δημιουργώντας νέο κύμα έντασης.

Νέες εξελίξεις στις σχέσεις των ηρώων

Καθώς η Βιργινία και ο Νίκος προσπαθούν να συνεννοηθούν για το πώς θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα με την κόρη τους, μια πρόταση του Μανώλη έρχεται να ανατρέψει τις ισορροπίες. Οι δύο πρώην σύζυγοι βρίσκονται ξανά μπροστά σε νέες προκλήσεις, τόσο σε προσωπικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδο.

Το αποψινό επεισόδιο υπόσχεται έντονες στιγμές, συναισθηματικές συγκρούσεις και εξελίξεις που θα επηρεάσουν καθοριστικά την πορεία των ηρώων στη συνέχεια της σειράς.

YFSF: Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης μεταμορφώνεται σε Bad Bunny -Η αποκάλυψη για τον πατέρα του

Your Face Sounds Familiar: Πρεμιέρα με παρουσιαστή τον Σάκη Ρουβά