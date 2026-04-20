Life 20.04.2026

Πώς να εντάξεις τον τόνο στη διατροφή σου; Δες το ανατρεπτικό twist που «έφερε στο τραπέζι» η Ελένη Βουλγαράκη

Μάθε τη συνταγή για ταρτάρ τόνου με brioche και απρόσμενο γλυκό-αλμυρό twist
Ειρήνη Στόφυλα

Το ταρτάρ τόνου δύσκολα μπορεί να σε εκπλήξει πια, όμως αυτή η εκδοχή έρχεται να σου αλλάξει γνώμη, καθώς είναι εμπνευσμένη από την πρόσφατη επίσκεψη της Ελένης Βουλγαράκη στο εστιατόριο SeaMe, όπου δοκίμασε μια ιδιαίτερη και απρόβλεπτη συνταγή ταρτάρ τόνου που συνδύαζε γλυκές και όξινες νότες με τρόπο που δύσκολα ξεχνιέται.

ΥΛΙΚΑ

  1. 200 γρ. φρέσκο τόνο sushi grade, ψιλοκομμένο
  2. 2 φέτες μπριός
  3. 1–2 κ.γ. ελαιόλαδο έξτρα παρθένο
  4. 1 μικρό λάιμ (ξύσμα και λίγο χυμό)
  5. 20–30 γρ. λευκή σοκολάτα, τριμμένη
  6. Αλάτι κατά προτίμηση
  7. Φρεσκοτριμμένο πιπέρι (προαιρετικά)
  8. Λίγο σχοινόπρασο ή φρέσκο κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο (προαιρετικά)
ΕΚΤΕΛΕΣΗ

1. Ετοιμάζεις το μπριός: Φρυγανίζεις ελαφρά τις φέτες μπριός σε αντικολλητικό τηγάνι ή τοστιέρα, ώστε να αποκτήσουν χρυσαφένια υφή και ελαφριά τραγανότητα.

2. Προετοιμάζεις τον τόνο:Ψιλοκόβεις τον φρέσκο τόνο και τον τοποθετείς σε μπολ. Προσθέτεις λίγο ελαιόλαδο, αλάτι και προαιρετικά λίγο πιπέρι, ανακατεύοντας απαλά για να μείνει η υφή του «καθαρή».

3. Προσθέτεις τη φρεσκάδα: Ρίχνεις ξύσμα λάιμ και ελάχιστο χυμό, ώστε να δώσεις οξύτητα και ένταση που ισορροπεί τη λιπαρότητα του ψαριού.

4. Στήνεις το πιάτο: Τοποθετείς το ταρτάρ πάνω στο φρυγανισμένο μπριός, δημιουργώντας τη βάση του πιάτου.

5. Η τελική πινελιά: Πασπαλίζεις από πάνω τριμμένη λευκή σοκολάτα και λίγο επιπλέον ξύσμα λάιμ, ώστε να δημιουργηθεί η χαρακτηριστική αντίθεση γλυκού και όξινου που κάνει το πιάτο ιδιαίτερο.

EXTRA TIP: Αν θέλεις να απογειώσεις το αποτέλεσμα, βάλε τον τόνο για 10–15 λεπτά στο ψυγείο πριν το σερβίρισμα ώστε να «δέσει» καλύτερα με το λάιμ και το ελαιόλαδο, ενώ η λευκή σοκολάτα να μείνει ελαφρώς δροσερή πάνω στο πιάτο, δίνοντας πιο καθαρή αίσθηση αντίθεσης στη γεύση.

