Life 20.04.2026

Έντονα χρώματα στο σπίτι: 4 κινήσεις που δίνουν άλλο στυλ

Όταν τα έντονα χρώματα «μπαίνουν» σωστά στον χώρο και μεταμορφώνουν κάθε δωμάτιο χωρίς υπερβολές
Πόπη Βασιλείου

Η διακόσμηση με έντονα χρώματα στο σπίτι δεν είναι απλώς μια τάση, αλλά ένας τρόπος να εκφράσεις την προσωπικότητά σου μέσα από τον χώρο σου. Αν θέλεις να δώσεις ενέργεια, χαρακτήρα και μια πιο σύγχρονη αισθητική στο σπίτι σου, τότε τα έντονα χρώματα μπορούν να γίνουν το πιο δυνατό σου εργαλείο. Το μυστικό δεν είναι να «γεμίσεις» το σπίτι με χρώμα, αλλά να το χρησιμοποιήσεις σωστά, ώστε να δημιουργήσεις ισορροπία και οπτικό ενδιαφέρον.

1. Διάλεξε ένα κυρίαρχο έντονο χρώμα

Αν θέλεις να ξεκινήσεις σωστά, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις πολλά έντονα χρώματα μαζί. Επίλεξε ένα βασικό χρώμα που θα γίνει ο πρωταγωνιστής του χώρου σου, όπως βαθύ μπλε, πράσινο ή μουσταρδί. Χρησιμοποίησέ το σε έναν τοίχο, σε έναν καναπέ ή σε βασικά διακοσμητικά στοιχεία. Έτσι δίνεις χαρακτήρα χωρίς να δημιουργείς οπτικό χάος.

Πώς να εντάξεις το ξύλο, την ψάθα και το λινό στη διακόσμηση του σπιτιού σου για «organic» αίσθηση

2. Συνδύασε έντονα χρώματα με ουδέτερους τόνους

Για να μην γίνει ο χώρος υπερβολικός, συνδύασε τα έντονα χρώματα με ουδέτερες βάσεις όπως λευκό, μπεζ ή γκρι. Αυτή η αντίθεση βοηθά να «αναπνεύσει» ο χώρος και κάνει τα έντονα στοιχεία να ξεχωρίζουν ακόμα περισσότερο. Για παράδειγμα, ένας έντονος καναπές δείχνει πολύ πιο κομψός σε ένα ήρεμο φόντο τοίχου.

Πηγή: Unsplash

3. Δώσε χρώμα μέσα από μικρές λεπτομέρειες

Αν δεν θέλεις να κάνεις μεγάλες αλλαγές, μπορείς να ξεκινήσεις από τα μικρά. Μαξιλάρια, χαλιά, πίνακες και διακοσμητικά αντικείμενα είναι ο ιδανικός τρόπος να εντάξεις έντονα χρώματα χωρίς ρίσκο. Αυτή η τεχνική σου επιτρέπει να αλλάζεις εύκολα το ύφος του χώρου όποτε το θελήσεις.

4. Ισορρόπησε την ένταση με σωστό φωτισμό

Ο φωτισμός παίζει καθοριστικό ρόλο στο πώς «διαβάζονται» τα χρώματα μέσα στο σπίτι σου. Τα έντονα χρώματα δείχνουν πιο όμορφα όταν υπάρχει φυσικό φως, ενώ το σωστό τεχνητό φως μπορεί να τα κάνει πιο ζεστά και φιλικά. Απόφυγε τον υπερβολικά ψυχρό φωτισμό, γιατί μπορεί να αλλοιώσει την αίσθηση του χώρου.

Η διακόσμηση με έντονα χρώματα στο σπίτι σου δεν χρειάζεται υπερβολές, αλλά σωστή ισορροπία και σκέψη. Αν κινηθείς έξυπνα, μπορείς να μεταμορφώσεις κάθε χώρο σε ένα περιβάλλον που δεν είναι απλώς όμορφο, αλλά και απόλυτα προσωπικό.

Το σπίτι των Ashton Kutcher και Mila Kunis που αλλάζει τους κανόνες της πολυτέλειας στο Los Angeles

Πώς να εντάξεις τον τόνο στη διατροφή σου; Δες το ανατρεπτικό twist που «έφερε στο τραπέζι» η Ελένη Βουλγαράκη

Τα 3 ζώδια που κάνουν ghosting και μετά επιστρέφουν σαν να μην έγινε τίποτα

Pilates: 6 μυστικά που κάνουν κάθε προπόνηση πιο αποτελεσματική
Fitness

Pilates: 6 μυστικά που κάνουν κάθε προπόνηση πιο αποτελεσματική

20.04.2026
Γραφείο χωρίς ένταση; Ναι γίνεται – Δες πώς να βρεις τη χρυσή τομή
Life

Γραφείο χωρίς ένταση; Ναι γίνεται – Δες πώς να βρεις τη χρυσή τομή

20.04.2026
Δοκιμάσαμε τις μπάρες γιαουρτιού που έφτιαξε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη – Δες τη συνταγή
Food

Δοκιμάσαμε τις μπάρες γιαουρτιού που έφτιαξε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη – Δες τη συνταγή

20.04.2026
Τα 3 ζώδια που κάνουν ghosting και μετά επιστρέφουν σαν να μην έγινε τίποτα
Life

Τα 3 ζώδια που κάνουν ghosting και μετά επιστρέφουν σαν να μην έγινε τίποτα

20.04.2026
Πώς να εντάξεις τον τόνο στη διατροφή σου; Δες το ανατρεπτικό twist που «έφερε στο τραπέζι» η Ελένη Βουλγαράκη
Food

Πώς να εντάξεις τον τόνο στη διατροφή σου; Δες το ανατρεπτικό twist που «έφερε στο τραπέζι» η Ελένη Βουλγαράκη

20.04.2026
Οι 5 work -ethic βασικές διαφορές Gen Z και Millennials, που διαμορφώνουν τη νέα εργασιακή κουλτούρα
Life

Οι 5 work -ethic βασικές διαφορές Gen Z και Millennials, που διαμορφώνουν τη νέα εργασιακή κουλτούρα

20.04.2026
Αποτοξίνωση πριν το καλοκαίρι – 5 τροφές που βοηθούν να μειωθεί η κατακράτηση
Life

Αποτοξίνωση πριν το καλοκαίρι – 5 τροφές που βοηθούν να μειωθεί η κατακράτηση

20.04.2026
Τα 5 απόλυτα hacks για βραδιές σινεμά στη βεράντα – Στήσε προβολέα χωρίς κόπο
Life

Τα 5 απόλυτα hacks για βραδιές σινεμά στη βεράντα – Στήσε προβολέα χωρίς κόπο

20.04.2026
Hailey Bieber: Οι «κρυφές» αναφορές στον Justin Bieber μέσα από το μανικιούρ της
Beauty

Hailey Bieber: Οι «κρυφές» αναφορές στον Justin Bieber μέσα από το μανικιούρ της

20.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Τι σημαίνει η συντριπτική αντιπάθεια των πολιτών για την κυβέρνηση

Τι σημαίνει η συντριπτική αντιπάθεια των πολιτών για την κυβέρνηση