Life 20.04.2026

Τα 3 ζώδια που κάνουν ghosting και μετά επιστρέφουν σαν να μην έγινε τίποτα

Τα 3 ζώδια που κάνουν ghosting και επιστρέφουν σαν να μην έγινε τίποτα από το πουθενά
Ειρήνη Στόφυλα

Υπάρχουν ζώδια που κάνουν ghosting, εξαφανίζονται για μέρες ή και εβδομάδες, και επιστρέφουν με απόλυτη φυσικότητα, σαν να μην έχει προηγηθεί καμία σιωπή. Το συγκεκριμένο μοτίβο συμπεριφοράς δεν είναι τυχαίο.

Στην αστρολογία, κάποια ζώδια έχουν πιο ανεξάρτητη, απρόβλεπτη ή συναισθηματικά αποστασιοποιημένη φύση, κάτι που τα οδηγεί συχνά στο να απομακρύνονται απότομα από σχέσεις ή επικοινωνίες, χωρίς απαραίτητα να το σκέφτονται στρατηγικά.

www.pexels.com

Σε κάθε περίπτωση, το ghosting έχει γίνει σχεδόν «κλασικό φαινόμενο» στη σύγχρονη επικοινωνία και κάποια ζώδια φαίνεται να το υπηρετούν με συνέπεια, όχι από κακία, αλλά από τρόπο λειτουργίας.

Ακολουθούν τα 3 ζώδια που έχουν συνδεθεί περισσότερο με αυτό το pattern:

1. Δίδυμοι

Οι Δίδυμοι είναι γνωστοί για την επικοινωνιακή τους φύση, αλλά και για την αστάθεια στην προσοχή τους. Μπορούν να εξαφανιστούν μέσα σε μια μέρα χωρίς να το καταλάβεις και να επιστρέψουν σαν να συνεχίζεται η ίδια κουβέντα.

www.pexels.com

2. Τοξότης

Ο Τοξότης αγαπά την ελευθερία του και δεν αντέχει την πίεση ή τη ρουτίνα. Όταν νιώσει ότι κάτι τον “ζορίζει”, απομακρύνεται εύκολα και επανέρχεται όταν νιώσει ξανά ανεξαρτησία.

www.pexels.com

3. Υδροχόος

Ο Υδροχόος λειτουργεί συχνά πιο αποστασιοποιημένα συναισθηματικά. Μπορεί να χαθεί για μεγάλο διάστημα και να επιστρέψει χωρίς δράμα, σαν να μην υπήρξε ποτέ κενό.

Το ghosting για αυτά τα ζώδια δεν είναι απαραίτητα παιχνίδι, είναι τρόπος διαχείρισης της απόστασης και της προσωπικής ελευθερίας.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ghosting ζώδια
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Δες επίσης

