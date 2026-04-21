Eurovision 2026: Έκπληξη με πασίγνωστη ηθοποιό στο act του Akyla

Η ελληνική αποστολή στη Eurovision 2026 ενισχύεται με τη συμμετοχή γνωστής ηθοποιού, σε έναν ιδιαίτερο ρόλο

Η Eurovision 2026 πλησιάζει και η Βιέννη βρίσκεται ήδη σε ρυθμούς αντίστροφης μέτρησης για τη μεγαλύτερη μουσική διοργάνωση της Ευρώπης. Το ενδιαφέρον για τις συμμετοχές κορυφώνεται, ενώ η ελληνική αποστολή φαίνεται να τραβά τα βλέμματα τόσο στις στοιχηματικές όσο και στο κοινό.

Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει ο Akylas με το τραγούδι «Ferto», το οποίο ήδη συζητιέται έντονα και εμφανίζεται ψηλά στις σχετικές αποδόσεις. Αν και πολλά στοιχεία της συμμετοχής παραμένουν ακόμη μυστικά, οι πρώτες πληροφορίες για τη σκηνική παρουσία δημιουργούν υψηλές προσδοκίες.

Eurovision buzz: Ο Akylas ξεσήκωσε την Ομογένεια στη Ρουμανία στο πλαίσιο του promo tour για το «Ferto»

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ελληνική εμφάνιση θα στηρίζεται σε ένα ιδιαίτερα σύγχρονο concept, εμπνευσμένο από αισθητική video game. Η σκηνική αφήγηση θα βασιστεί σε έντονα οπτικά εφέ και θεατρικά στοιχεία, με στόχο να δημιουργηθεί μια immersive εμπειρία για το τηλεοπτικό κοινό.

Στη σκηνή μαζί με τον Akyla θα βρίσκονται 3 χορευτές, οι Χρήστος Νικολάλου, Μιχάλης Μιχαηλίδης και Κώστας Καρυπίδης, οι οποίοι θα ενσαρκώνουν διαφορετικούς χαρακτήρες μέσα στο «game» της εμφάνισης, ενισχύοντας τη θεματική του act και τη δραματουργία του.

Έκπληξη αποτελεί και η συμμετοχή της ηθοποιού Παρθένας Χοροζίδου, η οποία σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες θα έχει ξεχωριστό ρόλο στη σκηνική αφήγηση, προσθέτοντας ένα ακόμη επίπεδο θεατρικότητας στο συνολικό concept.

Με τη Βιέννη να ετοιμάζεται για ένα από τα πιο εντυπωσιακά shows της χρονιάς, η ελληνική αποστολή δείχνει να επενδύει σε μια πιο κινηματογραφική και σύγχρονη προσέγγιση, επιχειρώντας να ξεχωρίσει μέσα σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό διαγωνισμό.

Eurovision 2026: Πτώση στα προγνωστικά για τον Akylas λίγο πριν τον ημιτελικό

Eurovision 2026: Πότε ανεβαίνουν στη σκηνή ο Akylas και η Antigoni για τις stand-in πρόβες