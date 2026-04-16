EUROVISION 16.04.2026

Eurovision 2026: Πτώση στα προγνωστικά για τον Akylas λίγο πριν τον ημιτελικό

Ο Akylas χάνει έδαφος στα προγνωστικά λίγο πριν τη συμμετοχή του στον Α' Ημιτελικό στη Βιέννη
Λίγες εβδομάδες πριν από την Eurovision 2026 στη Βιέννη, η ελληνική συμμετοχή με τον Akylas και το τραγούδι «Ferto» βρίσκεται σε μια φάση έντονων ανακατατάξεων στα προγνωστικά, με την αρχικά θετική εικόνα να έχει αρχίσει να υποχωρεί. Η Ελλάδα είχε καταφέρει να βρεθεί ακόμη και στην τρίτη θέση των αποδόσεων, όμως στη συνέχεια η πορεία της δεν διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα, καθώς ο αυξανόμενος ανταγωνισμός άλλαξε τις ισορροπίες στα στοιχήματα.

Ο Akylas εμφανίζεται πλέον στην πέμπτη θέση, με το ποσοστό νίκης να υπολογίζεται γύρω στο 7%, γεγονός που αποτυπώνει τη μεταβλητότητα του φετινού τοπίου. Η υποχώρηση αυτή δεν έγινε απότομα αλλά σταδιακά, περνώντας πρώτα από την τέταρτη θέση, δείχνοντας πόσο ρευστές παραμένουν οι προβλέψεις πριν από τις live εμφανίσεις. Παρά την πτώση, η ελληνική συμμετοχή εξακολουθεί να συγκαταλέγεται μέσα στο ευρύτερο γκρουπ των φαβορί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ανατροπής.

Ο Α’ Ημιτελικός, στον οποίο θα εμφανιστεί η Ελλάδα, έχει προγραμματιστεί για τις 12 Μαΐου στη Βιέννη, με τον Akylas να ανεβαίνει στη σκηνή στην τέταρτη θέση εμφάνισης. Στον ίδιο ημιτελικό θα βρεθεί και η Κύπρος με την Antigoni Buxton, η οποία θα εμφανιστεί όγδοη, προσθέτοντας επιπλέον ενδιαφέρον για το κοινό της περιοχής και δημιουργώντας μια βραδιά με έντονο ανταγωνισμό.

Στην κορυφή των προγνωστικών παραμένει η Φινλανδία με το «Liekinheitin», συγκεντρώνοντας περίπου 30% πιθανότητες νίκης, ενώ ακολουθούν η Γαλλία και η Δανία. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται πλέον η Αυστραλία με το «Eclipse», αφήνοντας την Ελλάδα λίγο πιο χαμηλά στην κατάταξη. Το Ισραήλ συμπληρώνει την εξάδα, ενώ η Σουηδία ακολουθεί, με τη δεκάδα των φαβορί να ολοκληρώνεται από χώρες όπως η Ρουμανία, η Ουκρανία και η Ιταλία.

Καθώς πλησιάζουν οι ημερομηνίες του διαγωνισμού, με τον Β’ Ημιτελικό στις 14 Μαΐου και τον μεγάλο τελικό στις 16 Μαΐου, το τοπίο παραμένει εξαιρετικά ανοιχτό. Οι πρόβες, η σκηνική παρουσία και η ανταπόκριση του κοινού αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο, καθώς τα προγνωστικά δείχνουν ότι οι διαφορές παραμένουν μικρές και μπορούν να ανατραπούν εύκολα μέσα από μια δυνατή live εμφάνιση. Ο ίδιος ο Akylas έχει αφήσει αιχμές αισιοδοξίας δηλώνοντας πως «δεν έχουμε παίξει τα τελευταία μας χαρτιά», αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά μέχρι την τελευταία στιγμή.

