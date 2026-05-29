Από το «Bangaranga» μέχρι το «Jalla» αυτά είναι τα τραγούδια της Eurovision που «σαρώνουν» στην Ελλάδα

Σχεδόν δύο εβδομάδες μετά τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, οι φετινές συμμετοχές συνεχίζουν να σαρώνουν στα ελληνικά ψηφιακά charts

Η Eurovision 2026 μπορεί να ολοκληρώθηκε πριν από περίπου δύο εβδομάδες, όμως ο απόηχος του μεγάλου τελικού συνεχίζει να προκαλεί αληθινό σεισμό στην εγχώρια μουσική βιομηχανία. Τα tracks του φετινού διαγωνισμού έχουν εγκατασταθεί για τα καλά στα ακουστικά μας, αποδεικνύοντας ότι το repeat είναι η μόνη επιλογή για τους fans. Οι ελληνικές ψηφιακές πλατφόρμες έχουν πάρει κυριολεκτικά φωτιά, με τα views και τα streams να εκτοξεύονται σε πρωτοφανή επίπεδα για τα δεδομένα της εποχής.

Το κοινό στην Ελλάδα δείχνει μια ξεκάθαρη προτίμηση στους φετινούς πρωταγωνιστές της Ευρώπης, διαμορφώνοντας ένα άκρως ενδιαφέρον σκηνικό στις επίσημες κατατάξεις. Η φρενίτιδα της Eurofans κοινότητας καλά κρατεί και οι playlist μας έχουν πλέον αποκτήσει έντονο ευρωπαϊκό αέρα.

Τα επίσημα στοιχεία που δημοσίευσε η IFPI Greece έρχονται να επιβεβαιώσουν πανηγυρικά αυτή την τάση, αποτυπώνοντας την απόλυτη κυριαρχία των euro-singles στο ελληνικό Top 100. Στην κορυφή του ψηφιακού θρόνου κάθεται δικαιωματικά η μεγάλη νικήτρια της χρονιάς, η Βουλγαρία, με το εθιστικό «Bangaranga» να μην λέει να κουνηθεί από το νούμερο 1.

Σε απόσταση αναπνοής, στη δεύτερη θέση, ακολουθεί η πάντα υπολογίσιμη Ιταλία με το ατμοσφαιρικό «Per sempre sì», που έχει λατρευτεί από το ραδιοφωνικό airplay. Την πρώτη πεντάδα των charts «κλειδώνουν» με τεράστια επιτυχία η Ρουμανία και η Φινλανδία, καταλαμβάνοντας τις θέσεις 4 και 5 αντίστοιχα με τα ανατρεπτικά τους vibes. Από κοντά ακολουθεί και το Ισραήλ, με το single «Michelle» να σταθεροποιείται δυναμικά μέσα στο Top 15 της χώρας.

Η λίστα των επιτυχιών όμως δεν σταματά εκεί, καθώς συνολικά 14 τραγούδια της φετινής διοργάνωσης έχουν καταφέρει να εισβάλουν στο ελληνικό Top 100, δημιουργώντας ένα μοναδικό ρεκόρ. Στη θέση 18 συναντάμε το ανεβαστικό «Viva, Moldova!» της Μολδαβίας, ενώ η Σουηδία ακολουθεί στο νούμερο 28 με το «My System». Λίγο πιο κάτω, η Αυστραλία με το «Eclipse» στο 34 και η Δανία με το «Før vi går hjem» στο 35 αποδεικνύουν τη μεγάλη τους δυναμική.

Στο δεύτερο μισό του chart συναντάμε τη Γερμανία (63), τη Γαλλία (70), την Αλβανία (71) και την Κροατία (77). Την ευρωπαϊκή αυτή επέλαση κλείνει το Βέλγιο με το «Dancing on the Ice» που φιγουράρει στο νούμερο 97, κλέβοντας τις εντυπώσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όμως και οι επιδόσεις των δικών μας συμμετοχών στα charts των τοπικών καλλιτεχνών, εκεί όπου το θερμόμετρο χτυπάει κόκκινο. Η Κύπρος κάνει ένα εντυπωσιακό και άκρως ελπιδοφόρο ντεμπούτο, με το ρυθμικό «Jalla» να καρφώνεται απευθείας στο νούμερο 5 του local artists chart.

Την ίδια στιγμή, το ελληνικό «Ferto» συνεχίζει τη δική του σταθερή και επιτυχημένη πορεία, αποδεικνύοντας ότι το εγχώριο κοινό στηρίζει έμπρακτα τις προσπάθειες των εκπροσώπων μας. Είναι φανερό πως η φετινή διοργάνωση άφησε πίσω της κομμάτια που θα μας συντροφεύουν σε όλα τα clubs και τα beach bars κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μας εξορμήσεων.

Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι η Eurovision 2026 κατάφερε να ξεπεράσει τα στενά όρια ενός τηλεοπτικού show και να μετατραπεί σε μια τεράστια μουσική δεξαμενή επιτυχιών. Τα charts της IFPI Greece αντικατοπτρίζουν απόλυτα τον παλμό της νεολαίας, που αναζητά συνεχώς φρέσκους ήχους και διαφορετικές μουσικές κουλτούρες. Τα τραγούδια αυτά έχουν ήδη γίνει τα απόλυτα trends στις πλατφόρμες του TikTok και του Instagram, ντύνοντας μουσικά χιλιάδες βίντεο καθημερινά. Η επιτυχία τους δύο εβδομάδες μετά τον τελικό δείχνει ότι δεν πρόκειται για ένα εφήμερο hype, αλλά για hits με μεγάλη διάρκεια. Το μόνο που μένει να δούμε είναι ποιο από όλα αυτά τα tracks θα αναδειχθεί τελικά στο απόλυτο single του φετινού καλοκαιριού.

