«Τι σου χρωστάω»: To απόλυτο καλοκαιρινό hit ήρθε από την Έλλη Κοκκίνου

Με ένα τραγούδι που κουβαλά ρυθμό, ανεμελιά, ένταση και εκείνη τη γνώριμη pop διάθεση που σε κάνει να το τραγουδάς από το πρώτο άκουσμα

Η Έλλη Κοκκίνου ξέρει καλά τον τρόπο να «διαβάζει» το timing της ελληνικής pop σκηνής. Και αυτή τη φορά φαίνεται πως δεν κυνηγά απλώς μια επιτυχία, αλλά εκείνο το τραγούδι που θα συνδεθεί με το φετινό καλοκαίρι. Το «Τι σου χρωστάω» έχει όλα τα στοιχεία που χρειάζεται ένα κομμάτι για να γίνει εμμονή: έντονο ρυθμό, catchy στίχο, ανεβαστική ενέργεια και μια εικόνα που λειτουργεί απόλυτα στην εποχή του TikTok και του Instagram.

Το βίντεο που ανέβασε στα social media έγινε αμέσως αντικείμενο σχολιασμού. Χορευτές γύρω της, καλοκαιρινή κινηματογράφηση, styling που θυμίζει glossy pop productions και μια Έλλη Κοκκίνου γεμάτη αυτοπεποίθηση, να δείχνει ότι απολαμβάνει ξανά τη στιγμή. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν ότι αυτό το comeback κουβαλά κάτι από τη «χρυσή εποχή» της ελληνικής pop, αλλά με πιο σύγχρονη εικόνα και social media αισθητική.

Το καλοκαίρι είχε έρθει νωρίτερα με το «Πάμε Ξανά» της Έλλης Κοκκίνου στα MAD VMA 2009

Η Έλλη Κοκκίνου μοιάζει να πατά ξανά πολύ δυνατά στο παιχνίδι της mainstream pop και αυτό φαίνεται όχι μόνο από την ανταπόκριση του κοινού αλλά και από την ταχύτητα με την οποία το τραγούδι άρχισε να κυκλοφορεί στα social media. Τα αποσπάσματα από το βίντεο χρησιμοποιούνται ήδη σε stories και reposts, ενώ αρκετοί χρήστες γράφουν πως «αυτό θα παίζει παντού φέτος».

Αν τελικά το «Τι σου χρωστάω» εξελιχθεί στο μεγάλο ελληνικό hit του φετινού καλοκαιριού, κανείς δεν θα μπορεί να πει ότι δεν φαινόταν από την πρώτη στιγμή. Γιατί η Έλλη Κοκκίνου μπήκε στη σεζόν με τον τρόπο που μπαίνουν τα τραγούδια που μένουν: με ρυθμό, εικόνα και την αίσθηση ότι κάτι μεγάλο μόλις ξεκίνησε.

Η Evangelia διασκευάζει το «ένα νερό κυρά Βαγγελιώ» και «ρίχνει» το instagram