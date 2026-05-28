Η Evangelia διασκευάζει το «ένα νερό κυρά Βαγγελιώ» και «ρίχνει» το instagram

Η Evangelia παρουσίασε teaser από το νέο της τραγούδι «ena nero», με το νέο single να κυκλοφορεί στις 12 Ιουνίου

Τα γενέθλιά της επέλεξε να γιορτάσει με έναν ιδιαίτερο μουσικό τρόπο η Evangelia, παρουσιάζοντας στο κοινό ένα πρώτο teaser από το νέο της τραγούδι. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε στιγμές από τη νέα της δουλειά μέσα από ανάρτηση στο Instagram, προκαλώντας ενθουσιασμό στους fans της. Το project της έχει έντονο ελληνικό στοιχείο, καθώς βασίζεται σε μια αγαπημένη παραδοσιακή μελωδία.

Η ίδια συνδύασε γιορτινή διάθεση και μουσική δημιουργία σε μια πολύ προσωπική στιγμή. Το κοινό αντέδρασε άμεσα με θετικά σχόλια.

Το νέο τραγούδι τιτλοφορείται «ena nero» και αποτελεί σύγχρονη διασκευή του παραδοσιακού κομματιού «ένα νερό κυρά Βαγγελιώ». Η Evangelia επέλεξε να παρουσιάσει το teaser ανήμερα των γενεθλίων της, κάνοντας την ανακοίνωση ακόμη πιο ξεχωριστή. Μέσα από το Instagram έδωσε μια πρώτη γεύση από τον νέο της ήχο, που συνδυάζει παράδοση και μοντέρνα pop αισθητική. Η ανάρτησή της έγινε γρήγορα viral ανάμεσα στους fans της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά στο τέλος της ανάρτησής της:«Ι love you ❤️ Βαγγελιώ». Η φράση αυτή προκάλεσε ακόμα περισσότερη συζήτηση, καθώς συνδέει με χιούμορ και συναίσθημα την παραδοσιακή βάση του τραγουδιού με τη σύγχρονη εκδοχή του. Το νέο single αναμένεται να κυκλοφορήσει επίσημα στις 12 Ιουνίου, με ήδη υψηλές προσδοκίες από το κοινό.

