Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 28.05.2026

Η Evangelia διασκευάζει το «ένα νερό κυρά Βαγγελιώ» και «ρίχνει» το instagram

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Evangelia παρουσίασε teaser από το νέο της τραγούδι «ena nero», με το νέο single να κυκλοφορεί στις 12 Ιουνίου
Ειρήνη Στόφυλα

Τα γενέθλιά της επέλεξε να γιορτάσει με έναν ιδιαίτερο μουσικό τρόπο η Evangelia, παρουσιάζοντας στο κοινό ένα πρώτο teaser από το νέο της τραγούδι. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε στιγμές από τη νέα της δουλειά μέσα από ανάρτηση στο Instagram, προκαλώντας ενθουσιασμό στους fans της. Το project της έχει έντονο ελληνικό στοιχείο, καθώς βασίζεται σε μια αγαπημένη παραδοσιακή μελωδία.

Η Evangelia με κόκκινο λουλούδι στα μαλλιά και εντυπωσιακά σκουλαρίκια στο νέο της video clip.
https://www.instagram.com/evangelia/

Η ίδια συνδύασε γιορτινή διάθεση και μουσική δημιουργία σε μια πολύ προσωπική στιγμή. Το κοινό αντέδρασε άμεσα με θετικά σχόλια.

Η Natasha Kay παρουσιάσε το νέο της EP «Nightdose» σε μια λαμπερή βραδιά

Το νέο τραγούδι τιτλοφορείται «ena nero» και αποτελεί σύγχρονη διασκευή του παραδοσιακού κομματιού «ένα νερό κυρά Βαγγελιώ». Η Evangelia επέλεξε να παρουσιάσει το teaser ανήμερα των γενεθλίων της, κάνοντας την ανακοίνωση ακόμη πιο ξεχωριστή. Μέσα από το Instagram έδωσε μια πρώτη γεύση από τον νέο της ήχο, που συνδυάζει παράδοση και μοντέρνα pop αισθητική. Η ανάρτησή της έγινε γρήγορα viral ανάμεσα στους fans της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά στο τέλος της ανάρτησής της:«Ι love you ❤️ Βαγγελιώ». Η φράση αυτή προκάλεσε ακόμα περισσότερη συζήτηση, καθώς συνδέει με χιούμορ και συναίσθημα την παραδοσιακή βάση του τραγουδιού με τη σύγχρονη εκδοχή του. Το νέο single αναμένεται να κυκλοφορήσει επίσημα στις 12 Ιουνίου, με ήδη υψηλές προσδοκίες από το κοινό.

Διάβασε επίσης:

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Evangelia TEASER διασκευές ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Brave New Greece»: Επιστρέφει με νέα επεισόδια από 6 Ιουνίου

«Brave New Greece»: Επιστρέφει με νέα επεισόδια από 6 Ιουνίου

28.05.2026
Επόμενο
Ποιο ήταν το πιο εκρηκτικό performance της Άννας Βίσση στα MAD VMA;

Ποιο ήταν το πιο εκρηκτικό performance της Άννας Βίσση στα MAD VMA;

28.05.2026

Δες επίσης

Cruz Beckham: Ο garage-rock παλμός στο νέο του single «Yeah Yeah Yeah»
Μουσικά Νέα

Cruz Beckham: Ο garage-rock παλμός στο νέο του single «Yeah Yeah Yeah»

28.05.2026
«Τι θέλω εγώ με σένα»: Το teaser για το νέο τραγούδι του Γιώργου Σαμπάνη που ήδη συζητιέται
Μουσικά Νέα

«Τι θέλω εγώ με σένα»: Το teaser για το νέο τραγούδι του Γιώργου Σαμπάνη που ήδη συζητιέται

28.05.2026
Ποιο ήταν το πιο εκρηκτικό performance της Άννας Βίσση στα MAD VMA;
Mad Events

Ποιο ήταν το πιο εκρηκτικό performance της Άννας Βίσση στα MAD VMA;

28.05.2026
Ο Drake «σπάει» όλα τα ρεκόρ με το «ICEMAN» και γράφει ιστορία στα streaming charts
Μουσικά Νέα

Ο Drake «σπάει» όλα τα ρεκόρ με το «ICEMAN» και γράφει ιστορία στα streaming charts

28.05.2026
Η Katy Perry κάνει το απόλυτο comeback με δωρεάν συναυλία στο Μεξικό
Μουσικά Νέα

Η Katy Perry κάνει το απόλυτο comeback με δωρεάν συναυλία στο Μεξικό

28.05.2026
Η Natasha Kay παρουσιάσε το νέο της EP «Nightdose» σε μια λαμπερή βραδιά
Μουσικά Νέα

Η Natasha Kay παρουσιάσε το νέο της EP «Nightdose» σε μια λαμπερή βραδιά

28.05.2026
Antigoni: Το «Jalla» στο UK Official Singles Chart Top 100
Μουσικά Νέα

Antigoni: Το «Jalla» στο UK Official Singles Chart Top 100

28.05.2026
Το «On the Floor» επιστρέφει: Πώς η J.Lo κατέκτησε ξανά τα παγκόσμια charts μετά από 15 χρόνια
Μουσικά Νέα

Το «On the Floor» επιστρέφει: Πώς η J.Lo κατέκτησε ξανά τα παγκόσμια charts μετά από 15 χρόνια

28.05.2026
Η Olivia Rodrigo σε μια live στιγμή που γράφει ιστορία – Το Spotify μετατρέπει τη Βαρκελώνη σε pop σκηνή
Μουσικά Νέα

Η Olivia Rodrigo σε μια live στιγμή που γράφει ιστορία – Το Spotify μετατρέπει τη Βαρκελώνη σε pop σκηνή

28.05.2026
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα νησιά μας

Ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα νησιά μας

Κ. Καραμανλής: Ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση για εθνικά δικαιώματα, οικονομική αστάθεια και διεθνή αναρχία

Κ. Καραμανλής: Ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση για εθνικά δικαιώματα, οικονομική αστάθεια και διεθνή αναρχία

Monitor paron.gr: Η ψηφιακή πυξίδα της ενημέρωσης σε… πραγματικό χρόνο

Monitor paron.gr: Η ψηφιακή πυξίδα της ενημέρωσης σε… πραγματικό χρόνο