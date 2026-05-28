Η Natasha Kay παρουσιάσε το νέο της EP «Nightdose» σε μια λαμπερή βραδιά

Το λαμπερό party της Natasha Kay για την παρουσίαση του νέου της EP ήταν μια όμορφη βραδιά γεμάτη «Nightdose»!

Η Natasha Kay γιόρτασε την κυκλοφορία του πρώτου της EP «Nightdose» σε ένα λαμπερό party. Η ταλαντούχα καλλιτέχνιδα και η Panik Records υποδέχθηκαν συνεργάτες, φίλους, ανθρώπους από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και influencers σε μία βραδιά με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, στην οποία η Natasha Kay παρουσίασε τα κομμάτια του «Nightdose».

Το «Nightdose» αποτελείται από πέντε τραγούδια με pop και dance επιρροές, από τα οποία έχουν ήδη ξεχωρίσει η «Ένταση» που συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό music video στο YouTube και το «Me Gusta» στο οποίο συμμετέχει ο FY.

Την ίδια ώρα, η Natasha Kay, λίγο αφότου ολοκλήρωσε τις εμφανίσεις της δίπλα στον Νίκο Βέρτη, συνεχίζει να «μαγεύει» τη νυχτερινή Αθήνα δίπλα στη Λένα Ζευγαρά και τον Γιώργο Λιβάνη στο «VogClub Athens».

