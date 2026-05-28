Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb News 28.05.2026

Η Jennifer Lopez «έκλεψε» τα βλέμματα στην πρεμιέρα του «Office Romance» – Oι εντυπωσιακές εμφανίσεις

Στο Egyptian Theatre του Λος Άντζελες η λαμπερή εμφάνιση της JLo στο κόκκινο χαλί μετατράπηκε στο απόλυτο highlight της βραδιάς
Πόπη Βασιλείου

Η Jennifer Lopez επέστρεψε δυναμικά στο προσκήνιο της κινηματογραφικής λάμψης, καθώς έκλεψε τις εντυπώσεις στην επίσημη πρεμιέρα της ρομαντικής comedy «Office Romance», που πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό Egyptian Theatre στο Los Angeles, με την παρουσία της να γίνεται το απόλυτο σημείο αναφοράς της βραδιάς.

Η σταρ εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί μαζί με τον συμπρωταγωνιστή της Brett Goldstein, με τους δύο να ποζάρουν χαμογελαστοί μπροστά στους φωτογράφους, δημιουργώντας μια έντονη κινηματογραφική χημεία που τράβηξε όλα τα βλέμματα και ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη λάμψη της πρεμιέρας.

Για τη συγκεκριμένη εμφάνιση, η Jennifer Lopez επέλεξε δημιουργία υψηλής ραπτικής Atelier Versace από τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2024, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη στενή σχέση της με τη μόδα και τη δυναμική της παρουσία στα μεγάλα red carpet events.

Η ταινία «Office Romance», σε σκηνοθεσία του Ol Parker και σενάριο των Brett Goldstein και Joe Kelly, ακολουθεί την ιστορία της Jackie Cruz, μιας δυναμικής CEO μεγάλης αεροπορικής εταιρείας που μπλέκει σε μια απαγορευμένη σχέση με τον δικηγόρο Daniel Blanchflower, μια σχέση που απειλεί να ανατρέψει την καριέρα και των δύο όταν οι κανόνες του επαγγελματικού κόσμου συγκρούονται με τα συναισθήματα.

Στην πρεμιέρα έδωσε το «παρών» και ο Edward James Olmos, ο οποίος συνεργάζεται ξανά με τη Jennifer Lopez 29 χρόνια μετά την ταινία «Selena», με τους δύο να μοιράζονται μια ιδιαίτερα θερμή και συγκινητική στιγμή στο κόκκινο χαλί, αγκαλιάζοντας ο ένας τον άλλον μπροστά στους φωτογράφους.


Το καστ της ταινίας συμπληρώνουν γνωστά ονόματα του Hollywood, όπως ο Adam Sandler, η Jackie Sandler, η Amy Sedaris, η Jodie Whittaker, η Busy Philipps, η Betty Gilpin, ο Tony Plana, ο Will Sasso, η Lisa Gilroy και ο Tony Hale, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον γύρω από τη νέα ρομαντική comedy που ήδη συζητιέται έντονα.

