Αυλαία για το «Breakfast@Star»: Ριζικές αλλαγές στην πρωινή ζώνη του Star

Αλλαγές «σεισμός» φαίνεται πως έρχονται στην πρωινή ζώνη του Star Channel, καθώς το «Breakfast @Star» ολοκληρώνει τον κύκλο του μετά από τέσσερα χρόνια στον αέρα. Η εκπομπή με παρουσιαστές την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου φαίνεται πως ρίχνει αυλαία, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στο πρόγραμμα του σταθμού. Οι εξελίξεις αυτές φέρνουν νέο τηλεοπτικό τοπίο στην πρωινή ζώνη. Το κανάλι προχωρά σε ριζικό επανασχεδιασμό της στρατηγικής του.

Το τέλος του «Breakfast @Star» έρχεται σε μια περίοδο όπου το Star φέρεται να επαναπροσδιορίζει συνολικά τη δομή της πρωινής του ροής. Στο νέο πλάνο, κεντρικό ρόλο φαίνεται πως θα έχει η Ζήνα Κουτσελίνη, στην οποία έχει προταθεί τρίωρη infotainment εκπομπή στη ζώνη 10:00-13:00. Η συγκεκριμένη κίνηση δείχνει ξεκάθαρα τη νέα κατεύθυνση του καναλιού για πιο δυναμικό πρωινό πρόγραμμα.

Για την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου, το τέλος της εκπομπής σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας τετραετούς τηλεοπτικής πορείας, κατά την οποία το «Breakfast @Star» κατάφερε να αποκτήσει σταθερό κοινό και ξεχωριστή ταυτότητα στο infotainment.

Η εκπομπή είχε ιδιαίτερη απήχηση κυρίως σε νεανικά κοινά, τα οποία αποτελούν βασικό στόχο των καναλιών. Παρά τον ανταγωνισμό που αυξήθηκε έντονα τη φετινή σεζόν, το πρόγραμμα διατήρησε τη δυναμική του μέχρι το τέλος. Ωστόσο, η συνολική αναδιάρθρωση του προγράμματος φαίνεται πως έκρινε την τελική απόφαση του σταθμού.

