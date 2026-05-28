Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
TV & Media 28.05.2026

«Ενώπιος Ενωπίω»: Ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται την Κατερίνα Λιόλιου σε μία αποκαλυπτική συζήτηση

Η εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» επιστρέφει απόψε με μια ακόμη δυνατή συνέντευξη, συνεχίζοντας την παράδοση περισσότερων από τριών δεκαετιών στην ελληνική τηλεόραση. Με οικοδεσπότη τον Νίκο Χατζηνικολάου, το πρόγραμμα φιλοξενεί πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στην επικαιρότητα και μοιράζονται προσωπικές εξομολογήσεις, ανατροπές και στιγμές που έχουν διαμορφώσει τη διαδρομή τους. Η ατμόσφαιρα παραμένει πάντα άμεση, ανθρώπινη και βαθιά ουσιαστική, δημιουργώντας έναν χώρο όπου οι καλεσμένοι μιλούν με ανοιχτή καρδιά.

Απόψε στις 24:00, στο στούντιο θα βρεθεί η ανερχόμενη δύναμη της μουσικής σκηνής, Κατερίνα Λιόλιου. Η ίδια θα ανοίξει ένα μεγάλο κεφάλαιο της πορείας της: πώς κατάφερε να ξεχωρίσει, ποιες στιγμές την λύγισαν, αλλά και ποιοι άνθρωποι στάθηκαν πραγματικά δίπλα της όταν το όνειρο έδειχνε μακρινό. Θα μιλήσει για την αγάπη του κοινού, τα τραγούδια που έγιναν συνθήματα και τη ζωή πίσω από τα λαμπερά φώτα, εκεί όπου κρύβονται οι πιο αληθινές πλευρές της.

Η συνέντευξη υπόσχεται δυνατές αποκαλύψεις αλλά και μια πιο ευάλωτη, ανθρώπινη ματιά στη γυναίκα πίσω από το μικρόφωνο. Ένα επεισόδιο που συνδυάζει συναίσθημα, χιούμορ και αλήθειες που δύσκολα λέγονται δημόσια.

Στον επίλογο της βραδιάς, η Κατερίνα Λιόλιου μοιράζεται σκέψεις που αντικατοπτρίζουν την αφοσίωση, την πίστη και τη δύναμη που τη χαρακτηρίζουν. Με λόγια αυθεντικά και στιγμές που θα συγκινήσουν, η τραγουδίστρια δείχνει για ακόμη μία φορά πως η πορεία προς την επιτυχία δεν είναι ποτέ τυχαία. Το «Ενώπιος Ενωπίω» συνεχίζει να προσφέρει συνεντεύξεις που μένουν, φωτίζοντας ιστορίες που εμπνέουν και αγγίζουν το κοινό. Έτσι και απόψε, η εκπομπή αναμένεται να καθηλώσει.

«Ενώπιος Ενωπίω» ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΟΛΙΟΥ Νίκος Χατζηνικολάου
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
