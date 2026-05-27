«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Οι σχέσεις των ηρώων δοκιμάζονται στο επεισόδιο της Τετάρτης 27/5

Οι εξελίξεις στο «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, και αν νομίζατε ότι η μάχη με τις ψείρες ήταν το μόνο πρόβλημα των ηρώων μας, το αποψινό επεισόδιο έρχεται να σας διαψεύσει. Στις 21:00 στον Alpha, οι 3 μπαμπάδες της σειράς βρίσκονται αντιμέτωποι με μια σειρά από απρόοπτα που φέρνουν στην επιφάνεια κωμικές αλλά και συναισθηματικά φορτισμένες καταστάσεις.

Στο 44ο επεισόδιο με τίτλο «Για ψύλλου πήδημα», ο τίτλος αποδεικνύεται κυριολεκτικός και μεταφορικός. Ο Ευριπίδης έρχεται αντιμέτωπος με το απόλυτο δίλημμα: να υπομείνει τη δυσάρεστη κατάσταση με τις ψείρες στο κεφάλι του ή να ζητήσει τη βοήθεια του γαμπρού και αντιδίκου του στην υπόθεση της επιμέλειας του Στέλιου; Η απόφαση που καλείται να πάρει υπόσχεται στιγμές απόλυτης αμηχανίας.

Την ίδια στιγμή, οι σχέσεις μεταξύ των πρωταγωνιστών δοκιμάζονται. Η Μαίρη και ο Ηρακλής φαίνεται να έρχονται πιο κοντά, ενώ η Τζένη βρίσκεται σε πλήρη σύγκρουση με τον Νίκο με αφορμή τη Στέλλα. Η ανησυχία της Τζένης ότι η παρουσία του μικρού Στέλιου μπορεί να σταθεί εμπόδιο στη σχέση της με τον Ηρακλή εντείνεται, καθώς ο μικρός δείχνει να μην είναι έτοιμος να την αποδεχτεί στη ζωή τους.

Παράλληλα, ο Μανώλης ρίχνει το «μεγάλο χαρτί» προτείνοντας στη Βιργινία ένα ταξίδι στο Παρίσι. Η πρόταση αυτή τη φέρνει σε ένα κρίσιμο δίλημμα, αναγκάζοντάς την να αναθεωρήσει τις προτεραιότητές της. Από την άλλη, ο Δημήτρης φαίνεται να έχει πάρει την κατάσταση στα χέρια του, στριμώχνοντας την Ελένη με ερωτήσεις, σε μια προσπάθεια να αποκρυπτογραφήσει επιτέλους τι πραγματικά κρύβει η καρδιά της για εκείνον.

Με ανατροπές, χιούμορ και συναισθηματική ένταση, το αποψινό επεισόδιο υπόσχεται να κρατήσει το ενδιαφέρον αμείωτο. Ραντεβού στις 21:00, στον Alpha.