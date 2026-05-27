Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 27.05.2026

«Memory Lane»: Οι Tokio Hotel επιστρέφουν με τον πιο νοσταλγικό τρόπο

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Οι Tokio Hotel επιστρέφουν με το νέο single «Memory Lane», ένα τραγούδι γεμάτο νοσταλγία και προσωπικές αναμνήσεις
Ειρήνη Στόφυλα

Οι Tokio Hotel επιστρέφουν δυναμικά και πιο συναισθηματικοί από ποτέ με το νέο τους single «Memory Lane». Το αγαπημένο γερμανικό συγκρότημα, που έχει μεγαλώσει μια ολόκληρη γενιά fans, δείχνει πως εξακολουθεί να εξελίσσεται, να εκπλήσσει και να παραμένει απόλυτα σχετικό στη διεθνή μουσική σκηνή.

Το συγκρότημα Tokio Hotel σε ομαδική φωτογραφία.
https://www.instagram.com/tokiohotel/

Με σχεδόν 20 χρόνια πορείας, η μπάντα καταφέρνει να ξανασυνδέσει το κοινό με τον πιο προσωπικό της κόσμο, επιστρέφοντας σε ιστορίες που σημάδεψαν τα πρώτα της χρόνια. Το νέο τους τραγούδι αποτελεί παράλληλα και το πρώτο δείγμα από το πολυαναμενόμενο έβδομο album τους.

«Better times»: Η νέα συνεργασία Robin Schulz feat. BARBZ είναι το απόλυτο dance anthem

Η κυκλοφορία του single σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τους Bill και Tom Kaulitz, οι οποίοι υπογράφουν τη μουσική και τους στίχους του κομματιού. Το «Memory Lane» δεν είναι απλώς μία ακόμη κυκλοφορία, είναι μια βουτιά στο παρελθόν, μια υπενθύμιση του δρόμου που διένυσαν μέχρι να φτάσουν στη διεθνή επιτυχία. Η μπάντα δείχνει για ακόμη μια φορά ότι δεν φοβάται να εκτεθεί συναισθηματικά, ούτε να ανατρέξει στα πιο ευαίσθητα κομμάτια της διαδρομής της.

Το «Memory Lane» κινείται στο γνώριμο, ατμοσφαιρικό και ιδιαίτερα συναισθηματικό ύφος των Tokio Hotel, αλλά ταυτόχρονα φέρνει μια πιο ώριμη, σύγχρονη πνοή. Οι στίχοι ταξιδεύουν πίσω στις αναμνήσεις από τη γενέτειρά τους, το Μαγδεμβούργο, αποτυπώνοντας στιγμές από τις πρώτες φιλίες, τους φόβους και τα όνειρα πριν η επιτυχία τούς παρασύρει σε μια διαφορετική πραγματικότητα. Ο Bill Kaulitz μοιράζεται μια προσωπική, σχεδόν εξομολογητική αφήγηση που μιλά για το παρελθόν, αλλά και για τη συμφιλίωση με το χρόνο που πέρασε.

Η παραγωγή κινείται ανάμεσα σε ατμοσφαιρικές κιθάρες, synth layers και δυνατές κορυφώσεις, δημιουργώντας έναν ήχο που θυμίζει τις πρώτες εποχές της μπάντας, αλλά χωρίς να γίνεται αναχρονιστικός. Είναι σαν οι Tokio Hotel να ξαναβρίσκουν τον πυρήνα τους, μόνο που τώρα τον παρουσιάζουν πιο ώριμα και πιο τεχνικά ολοκληρωμένα.

Το επίσημο video clip, φέρει την υπογραφή του σκηνοθέτη Mats Bohle και θα περιλαμβάνει μια ιδιαίτερα συμβολική σκηνή: έναν σχολικό χορό αποφοίτησης. Πρόκειται για μια εμπειρία που τα μέλη της μπάντας δεν πρόλαβαν να ζήσουν, αφού η εκρηκτική δημοσιότητα της εποχής του «Durch den Monsun» τούς έβγαλε από την «κανονική» εφηβεία. Για την ανάγκη του γυρίσματος στο Βερολίνο επιλέχθηκαν 64 fans ανάμεσα σε 4.000+ συμμετοχές, κάτι που ανεβάζει κι άλλο τον συναισθηματικό συμβολισμό της παραγωγής.

Διάβασε επίσης:

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Tokio Hotel ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ποιο ελληνικό νησί μπήκε στους 15 κορυφαίους γαστρονομικους προορισμούς;

Ποιο ελληνικό νησί μπήκε στους 15 κορυφαίους γαστρονομικους προορισμούς;

27.05.2026
Επόμενο
«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Οι σχέσεις των ηρώων δοκιμάζονται στο επεισόδιο της Τετάρτης 27/5

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Οι σχέσεις των ηρώων δοκιμάζονται στο επεισόδιο της Τετάρτης 27/5

27.05.2026

Δες επίσης

«Μόνο Με Σένα»: Η live στιγμή του Γιώργου Σαμπάνη στα MAD VMA 2023 που έκανε τη σκηνή να γεμίσει συναίσθημα
Mad Events

«Μόνο Με Σένα»: Η live στιγμή του Γιώργου Σαμπάνη στα MAD VMA 2023 που έκανε τη σκηνή να γεμίσει συναίσθημα

27.05.2026
Ο José James επιστρέφει στην Αθήνα για μοναδική jazz συναυλία
Μουσικά Νέα

Ο José James επιστρέφει στην Αθήνα για μοναδική jazz συναυλία

27.05.2026
Nelly Furtado – DVBBS: Το «Torture of the Heart» φέρνει το πιο αναμενόμενο μουσικό comeback
Μουσικά Νέα

Nelly Furtado – DVBBS: Το «Torture of the Heart» φέρνει το πιο αναμενόμενο μουσικό comeback

27.05.2026
Mariah Carey: Όταν η φαντασία της γίνεται ήχος – Ένα viral μουσικό στιγμιότυπο
Μουσικά Νέα

Mariah Carey: Όταν η φαντασία της γίνεται ήχος – Ένα viral μουσικό στιγμιότυπο

27.05.2026
Οι καλλιτέχνες που ξέρουμε μέχρι τώρα ότι θα εμφανιστούν στα MAD VMA 2026
Mad Events

Οι καλλιτέχνες που ξέρουμε μέχρι τώρα ότι θα εμφανιστούν στα MAD VMA 2026

27.05.2026
«Better times»: Η νέα συνεργασία Robin Schulz feat. BARBZ είναι το απόλυτο dance anthem
Μουσικά Νέα

«Better times»: Η νέα συνεργασία Robin Schulz feat. BARBZ είναι το απόλυτο dance anthem

27.05.2026
«Welcome to L World»: Η Lila έρχεται με την πιο εκρηκτική καλοκαιρινή συναυλία στην Τεχνόπολη Αθηνών
Μουσικά Νέα

«Welcome to L World»: Η Lila έρχεται με την πιο εκρηκτική καλοκαιρινή συναυλία στην Τεχνόπολη Αθηνών

27.05.2026
Drake: Νέο παγκόσμιο επίτευγμα – Ο καλλιτέχνης που ξεπέρασε τον Michael Jackson στα No.1 hits
Videoclips

Drake: Νέο παγκόσμιο επίτευγμα – Ο καλλιτέχνης που ξεπέρασε τον Michael Jackson στα No.1 hits

27.05.2026
Νίνα Μαζάνη: Η συνεργασία με τον Κώστα Λειβαδά στο νέο της τραγούδι με τίτλο «Θαύμα της Φύσης»
Μουσικά Νέα

Νίνα Μαζάνη: Η συνεργασία με τον Κώστα Λειβαδά στο νέο της τραγούδι με τίτλο «Θαύμα της Φύσης»

27.05.2026
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα νησιά μας

Ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα νησιά μας

Κ. Καραμανλής: Ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση για εθνικά δικαιώματα, οικονομική αστάθεια και διεθνή αναρχία

Κ. Καραμανλής: Ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση για εθνικά δικαιώματα, οικονομική αστάθεια και διεθνή αναρχία

Το σουβλάκι ο αρχηγός της ακρίβειας

Το σουβλάκι ο αρχηγός της ακρίβειας