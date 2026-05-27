«Better times»: Η νέα συνεργασία Robin Schulz feat. BARBZ είναι το απόλυτο dance anthem

Η ευρωπαϊκή dance σκηνή αποκτά νέο hit, καθώς ο διεθνούς φήμης DJ και παραγωγός Robin Schulz επιστρέφει με ολοκαίνουργια κυκλοφορία. Το νέο του single με τίτλο «Better times» φέρνει μαζί του θετική ενέργεια, δυναμικά beats και ένα ξεκάθαρο μήνυμα αισιοδοξίας. Αυτή τη φορά, ο Γερμανός hitmaker ενώνει τις δυνάμεις του με την ανερχόμενη καλλιτέχνιδα BARBZ, κατά κόσμον Βαρβάρα Αργυρού, σε μια συνεργασία που ήδη τραβάει την προσοχή της διεθνούς μουσικής κοινότητας.

Το αποτέλεσμα είναι ένα κομμάτι που «χτίζει» πάνω στο γνώριμο house ύφος του Schulz, αλλά αποκτά νέο συναισθηματικό βάθος μέσα από τη φωνή της BARBZ. Το «Better times» κυκλοφόρησε επίσημα πριν λίγες μέρες και από τα πρώτα κιόλας σχόλια δείχνει πως πρόκειται για ένα από τα πιο feel-good dance tracks της περιόδου.

Με έντονα ηλεκτρονικά στοιχεία, ατμοσφαιρικά synths και κινηματογραφική παραγωγή, το κομμάτι δημιουργεί μια εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στο club vibe και το συναισθηματικό storytelling. Οι στίχοι, όπως αναφέρεται, μεταφέρουν ένα δυνατό μήνυμα: ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, υπάρχει πάντα η προοπτική για καλύτερες μέρες.

Στην παραγωγή συμμετέχει ένα δυνατό team δημιουργών, με τον Robin Schulz να υπογράφει μαζί με τους Daniel Deimann, Dennis Bierbrodt, Guido Kramer, Jürgen Dohr, Barbara Argyrou, James LaVigne, Joseph Robert Janiak, Sam Martin και Stefan Dabruck. Η συνύπαρξη τόσων διαφορετικών δημιουργικών «υπογραφών» δίνει στο τραγούδι έναν πολυδιάστατο χαρακτήρα, που το κάνει να ξεχωρίζει από τα κλασικά dance releases.

Η BARBZ, η οποία τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται έντονα στο Berlin, συνεχίζει να χτίζει τη διεθνή της πορεία μέσα από σημαντικές συνεργασίες με μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Έχει ήδη δουλέψει με καλλιτέχνες όπως οι Martin Garrix, Alok, Cheat Codes και YouNotUs, ενώ το 2025 συμμετείχε και στον ελληνικό εθνικό τελικό για τη Eurovision με το τραγούδι «Sirens». Η παρουσία της στο «Better times» προσθέτει μια πιο συναισθηματική και pop διάσταση στο κομμάτι, ενισχύοντας το ραδιοφωνικό του potential.

Από την άλλη, ο Robin Schulz παραμένει ένας από τους πιο επιτυχημένους DJs παγκοσμίως, με τεράστια streaming επιτυχία και διαχρονικά hits όπως τα «Sugar», «Prayer in C» και «Waves». Παράλληλα με τη νέα κυκλοφορία, συνεχίζει τις εμφανίσεις του στο Pacha Ibiza, όπου έχει residency για τη φετινή καλοκαιρινή σεζόν, επιβεβαιώνοντας πως παραμένει στην κορυφή της dance σκηνής.

Το «Better times» δεν είναι απλώς ένα ακόμη dance single, είναι μια μουσική υπενθύμιση ότι η αισιοδοξία μπορεί να γίνει ρυθμός, μελωδία και συναίσθημα. Με αυτή τη συνεργασία, Schulz και BARBZ φέρνουν ένα track που συνδυάζει club ενέργεια και συναισθηματική ένταση, έτοιμο να ακουστεί δυνατά όλο το καλοκαίρι.

