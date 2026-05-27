Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 27.05.2026

Metallica – Iron Maiden: Η Ελλάδα στο επίκεντρο του παγκόσμιου metal χάρτη του 2026

Η Αθήνα έγινε αφετηρία για Metallica και Iron Maiden, με το ΟΑΚΑ να μετατρέπεται σε σημείο αναφοράς για τη metal σκηνή
Πόπη Βασιλείου

Η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής σκηνής με τρόπο που δύσκολα περνά απαρατήρητος, καθώς δύο από τις μεγαλύτερες μπάντες στην ιστορία του metal, οι Metallica και οι Iron Maiden, επέλεξαν την Αθήνα ως αφετηρία των νέων τους περιοδειών για το 2026. Σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων, το ΟΑΚΑ μετατράπηκε σε σημείο αναφοράς για εκατοντάδες χιλιάδες θεατές, αλλά και για τη διεθνή μουσική βιομηχανία που παρακολουθεί στενά κάθε τους κίνηση.

Οι Metallica έφεραν στην ελληνική πρωτεύουσα την επέκταση του M72 World Tour, συνεχίζοντας ένα από τα πιο φιλόδοξα live projects της καριέρας τους. Από την άλλη, οι Iron Maiden άνοιξαν το Run for Your Lives World Tour από την ίδια σκηνή, επιστρέφοντας στη δράση μετά από μεγάλη παύση και επιλέγοντας την Αθήνα ως σημείο επανεκκίνησης. Η σύμπτωση αυτή, για πολλούς, δεν μοιάζει καθόλου τυχαία.

Η επιλογή της Ελλάδας από δύο συγκροτήματα τέτοιου βεληνεκούς ερμηνεύεται πλέον ως συνειδητή στρατηγική κίνηση και όχι απλώς ως ένας ακόμη σταθμός περιοδείας. Και οι δύο μπάντες έχουν αποδείξει διαχρονικά ότι κάθε τους βήμα σχεδιάζεται με ακρίβεια, κάτι που ενισχύει την αίσθηση ότι η παρουσία τους στην Αθήνα αποτελεί ξεκάθαρη δήλωση για τη σημασία της ελληνικής αγοράς στη σύγχρονη live σκηνή.

Οι Iron Maiden, λίγες ώρες μετά τη συναυλία τους στο ΟΑΚΑ, προχώρησαν σε ένα εντυπωσιακό βίντεο που ανέδειξε την εμπειρία της Αθήνας σε παγκόσμιο κοινό. Το οπτικό υλικό ξεκινούσε με εικόνες της Ακρόπολης και του Λυκαβηττού την ώρα της ανατολής, συνοδευόμενο από το κομμάτι «Infinite Dreams», το οποίο επέστρεψε στο setlist μετά από δεκαετίες. Η προβολή του κατάμεστου ΟΑΚΑ από ψηλά στο τέλος του βίντεο, μαζί με μήνυμα του Steve Harris προς τους fans, έδωσε έναν ιδιαίτερα συναισθηματικό τόνο στην επιστροφή της μπάντας.

Οι Metallica απο την άλλη χάρισαν στο ΟΑΚΑ στιγμές που ξεπέρασαν τα όρια μιας απλής συναυλίας και έγιναν παγκόσμιο θέμα στους fans της metal σκηνής. Από το ελληνικό συρτάκι σε metal ρυθμούς μέχρι τη στιγμή που περισσότεροι από 80.000 άνθρωποι τραγούδησαν το «Δεν χωράς πουθενά» των Τρυπών, η μπάντα δημιούργησε εικόνες που έγιναν viral και συζητήθηκαν σε όλο τον κόσμο.

Η κοινή παρουσία δύο τέτοιων συγκροτημάτων μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Αντιθέτως, ενισχύει την εικόνα της Ελλάδας ως ανερχόμενου και πλέον καθιερωμένου προορισμού για τις μεγαλύτερες παγκόσμιες περιοδείες.

Iron Maiden Metallica ΑΘΗΝΑ συναυλίες
