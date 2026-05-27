Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb World 27.05.2026

«Δεν θέλω να μιλάμε συνέχεια για τον Νίνο»: Η ειλικρινής τοποθέτηση της Josephine

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Σε πρόσφατες δηλώσεις της, η Josephine τονίζει ότι δεν θέλει η σχέση της με τον Νίνο να γίνεται συνεχώς θέμα συζήτησης
Ειρήνη Στόφυλα

Η κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» συνάντησε την Josephine, η οποία  μίλησε με αφοπλιστική άνεση για την ψυχολογία της, την καθημερινότητα, την προσωπική της γαλήνη και φυσικά για τη σχέση της με τον Νίνο. Με διάθεση εξομολόγησης, αποκάλυψε πως αυτό το διάστημα νιώθει «πολύ ευτυχισμένη» και πως έχει θέσει ως προτεραιότητα την ψυχική της ηρεμία. Παράλληλα, τόνισε ότι ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τις δυσκολίες έχει μεγαλύτερη σημασία από τις ίδιες τις δυσκολίες, δείχνοντας τη δική της ώριμη, νέα στάση ζωής.

josephine
https://www.instagram.com/josephinewendel/

Η ίδια δεν δίστασε να μιλήσει για τη σχέση της με το κοινό, αλλά και τον τρόπο που αντιμετωπίζει πλέον τα αρνητικά συναισθήματα. Όπως είπε, επιτρέπει στον εαυτό της να βυθιστεί «για μία ώρα» στη μαυρίλα όταν χρειάζεται, αλλά μετά σηκώνεται και συνεχίζει πιο καθαρή και συνειδητοποιημένη.

Ο ΝΙΝΟ ΚΑΙ Η JOSEPHINE ΒΑΖΟΥΝ ΦΩΤΙΑ ΣΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Παράλληλα αποκάλυψε ότι η φετινή χρονιά είναι αφιερωμένη σε ξεκάθαρες καταστάσεις, όμορφες ανθρώπινες σχέσεις και ισορροπία. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη σημασία του να κάνει κάποιος ένα βήμα πίσω και να ζητά συγγνώμη όταν χρειάζεται, δείχνοντας ότι αντιλαμβάνεται τις σχέσεις με ωριμότητα.


Σε ό,τι αφορά την προσωπική της ζωή, η Josephine ήταν ξεκάθαρη. Δεν θέλει να τη συζητάει συνεχώς δημόσια και δεν επιθυμεί να επικεντρώνονται όλοι στη σχέση της με τον Νίνο. Όπως εξήγησε, το γεγονός ότι και οι δύο είναι καλλιτέχνες συχνά οδηγεί σε υπερβολική έκθεση, κάτι που δεν θεωρεί υγιές ούτε απαραίτητο. «Δεν θέλω όλη την ώρα να μιλάμε γι’ αυτό», ξεκαθάρισε, υπογραμμίζοντας πως η ιδιωτική ζωή πρέπει να παραμένει… ιδιωτική. Παράλληλα, σημείωσε ότι μέσα στη σχέση τους κάνει ο καθένας τα δικά του βήματα και πως δεν χρειάζεται το κοινό να παρεμβαίνει με υπερβολικές προσδοκίες.

Η τραγουδίστρια στάθηκε και στη φετινή συμμετοχή της Ελλάδας στην Eurovision, σχολιάζοντας ότι ούτε η Αντιγόνη ούτε ο Ακύλας όφειλαν να ζητήσουν συγγνώμη. Αντίθετα, τόνισε πως έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν και πως το ελληνικό κοινό συχνά ανεβάζει και κατεβάζει τους καλλιτέχνες με υπερβολικές αντιδράσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι λειτουργούμε λίγο «χτύπα με κι ας κλαίω». Με αυτόν τον τρόπο κάλεσε σε περισσότερη ηρεμία και σεβασμό προς όσους ανεβαίνουν στη σκηνή και εκτίθενται για λογαριασμό της χώρας.

Κλείνοντας, η Josephine έδωσε την εικόνα μιας γυναίκας πιο ώριμης, πιο ήρεμης και πιο συνειδητοποιημένης από ποτέ. Με ειλικρίνεια, μίλησε για την ανάγκη να προστατεύει την προσωπική της ζωή, να κρατά ισορροπίες και να μη χάνει την αισιοδοξία της, ακόμα και στις δύσκολες περιόδους. Έδειξε ότι θέλει να εξελίσσεται ως άνθρωπος και ως καλλιτέχνιδα, ενώ το μήνυμά της περί ψυχικής ηρεμίας και ρεαλιστικών προσδοκιών αγγίζει έντονα τη νεότερη γενιά που την παρακολουθεί. Τελικά, αυτό που μένει είναι πως η Josephine δεν φοβάται πια να θέτει όρια, να μιλά αληθινά και να ζει με τον τρόπο που η ίδια επιλέγει.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Josephine ΝΙΝΟ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Paddington 4: Ο αγαπημένος αρκούδος επιστρέφει και φέρνει μαζί του την αφρόκρεμα της κωμωδίας

Paddington 4: Ο αγαπημένος αρκούδος επιστρέφει και φέρνει μαζί του την αφρόκρεμα της κωμωδίας

27.05.2026
Επόμενο
Metallica – Iron Maiden: Η Ελλάδα στο επίκεντρο του παγκόσμιου metal χάρτη του 2026

Metallica – Iron Maiden: Η Ελλάδα στο επίκεντρο του παγκόσμιου metal χάρτη του 2026

27.05.2026

Δες επίσης

Μαρία Αντωνά για Γιώργο Λιάγκα: «Τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή»
Celeb News

Μαρία Αντωνά για Γιώργο Λιάγκα: «Τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή»

27.05.2026
Πέτρος Συρίγος: Το σοβαρό τροχαίο που τον κράτησε εκτός «Super Κατερίνα»
Celeb News

Πέτρος Συρίγος: Το σοβαρό τροχαίο που τον κράτησε εκτός «Super Κατερίνα»

27.05.2026
«Ήμασταν παρέα, αλλά η μουσική μάς ένωσε» – Η αποκάλυψη του Μιθριδάτη για τα Ημισκούμπρια
Celeb News

«Ήμασταν παρέα, αλλά η μουσική μάς ένωσε» – Η αποκάλυψη του Μιθριδάτη για τα Ημισκούμπρια

27.05.2026
Στην τελική ευθεία η Μαριαλένα Ρουμελιώτη – Το τρυφερό story από το μαιευτήριο
Celeb News

Στην τελική ευθεία η Μαριαλένα Ρουμελιώτη – Το τρυφερό story από το μαιευτήριο

27.05.2026
«Τρελάθηκα»: Η Κατερίνα Ζαρίφη έπεσε θύμα fake εικόνας AI
Celeb News

«Τρελάθηκα»: Η Κατερίνα Ζαρίφη έπεσε θύμα fake εικόνας AI

27.05.2026
Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Πιο ευτυχισμένος από ποτέ» με την κόρη του και την Κατερίνα Καινούργιου
Celeb News

Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Πιο ευτυχισμένος από ποτέ» με την κόρη του και την Κατερίνα Καινούργιου

27.05.2026
«Η Λάουρα είναι ο άνθρωπός μου» – Η τρυφερή δήλωση του Χρήστου Σαντικάι για τη Λάουρα Νάργες
Celeb News

«Η Λάουρα είναι ο άνθρωπός μου» – Η τρυφερή δήλωση του Χρήστου Σαντικάι για τη Λάουρα Νάργες

27.05.2026
Το επενδυτικό πλάνο του Γιάννη Αντετοκούνμπο – Πώς να χτίσεις περιουσία από το μηδέν
Celeb News

Το επενδυτικό πλάνο του Γιάννη Αντετοκούνμπο – Πώς να χτίσεις περιουσία από το μηδέν

27.05.2026
Η Ευγενία Σαμαρά βούτηξε στον Ατλαντικό και «έριξε» το instagram
Celeb News

Η Ευγενία Σαμαρά βούτηξε στον Ατλαντικό και «έριξε» το instagram

27.05.2026
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή