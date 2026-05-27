Jesse Williams: Πατέρας για τρίτη φορα ο αγαπημένος γιατρός του «Grey’s Anatomy»

Ο Jesse Williams και η Alejandra Onieva περιμένουν το πρώτο τους παιδί μαζί, με την Ισπανίδα ηθοποιό να επιβεβαιώνει την εγκυμοσύνη της

Ο Jesse Williams, γνωστός στο παγκόσμιο κοινό μέσα από τον ρόλο του στη δημοφιλή σειρά «Grey’s Anatomy», ετοιμάζεται να ζήσει ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο στην προσωπική του ζωή, καθώς πρόκειται να γίνει ξανά πατέρας. Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από την επιβεβαίωση της συντρόφου του, Alejandra Onieva, η οποία ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της μέσω ανάρτησης στα social media.

Η Alejandra Onieva μοιράστηκε πρόσφατα μια σειρά από φωτογραφίες στο Instagram, στις οποίες φαίνεται η φουσκωμένη της κοιλίτσα, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι το ζευγάρι περιμένει το πρώτο του παιδί μαζί. Η ανάρτηση προκάλεσε άμεσα κύμα αντιδράσεων και ευχών από θαυμαστές και followers, που έσπευσαν να σχολιάσουν τη χαρμόσυνη είδηση.

Λίγες ημέρες πριν από την επίσημη ανακοίνωση, ο Jesse Williams και η Alejandra Onieva είχαν απαθανατιστεί σε κοινή τους έξοδο στο Los Angeles, χωρίς τότε να έχει γίνει γνωστή η εγκυμοσύνη. Οι εμφανίσεις τους είχαν ήδη τραβήξει την προσοχή των media, καθώς το ζευγάρι κρατά γενικά χαμηλό προφίλ στην προσωπική του ζωή.

Ο Jesse Williams έχει ήδη δύο παιδιά από τον προηγούμενο γάμο του με την Aryn Drake-Lee: την 11χρονη Sadie και τον 10χρονο Maceo. Με το νέο αυτό κεφάλαιο, ο ηθοποιός ετοιμάζεται να διευρύνει την οικογένειά του, αυτή τη φορά στο πλευρό της Alejandra Onieva, σηματοδοτώντας μια νέα και ιδιαίτερα ευχάριστη περίοδο στη ζωή του.

