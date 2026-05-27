Celeb World 27.05.2026

Η Ευγενία Σαμαρά βούτηξε στον Ατλαντικό και «έριξε» το instagram

Η Ευγενία Σαμαρά ταξίδεψε στη Λισαβόνα για το bachelorette της Αθηνάς Οικονομάκου και μοιράστηκε νέες φωτογραφίες στα social media
Ειρήνη Στόφυλα

Η Ευγενία Σαμαρά βρίσκεται αυτές τις ημέρες στη Λισαβόνα, ζώντας ένα ταξίδι γεμάτο χαρά, παρέα και στιγμές που θα θυμάται για καιρό. Με αφορμή τον γάμο της καλής της φίλης και συναδέλφου, της Αθηνάς Οικονομάκου, ταξίδεψε στην πορτογαλική πρωτεύουσα και συμμετέχει σε ένα bachelorette ταξίδι που συνδυάζει χαλάρωση, fun και περιπέτεια.

Μαζί με την παρέα των φίλων τους, απολαμβάνουν κάθε λεπτό της πόλης, από τις βόλτες στα στενά της Alfama μέχρι τις στιγμές ξεγνοιασιάς στο παραλιακό μέτωπο. Η γνωστή ηθοποιός μοιράζεται τον ενθουσιασμό της με τους διαδικτυακούς της φίλους και δείχνει να ζει στο 100% την εμπειρία.

Παγκόσμια Ημέρα Χορού σήμερα και η Ευγενία Σαμαρά μοιράζεται το πιο fun throwback video

Η Ευγενία Σαμαρά δεν έχασε την ευκαιρία να φορέσει το μαγιό της και να βουτήξει στα νερά του Ατλαντικού Ωκεανού, δηλώνοντας πως αυτή ήταν η πρώτη της φορά. Με χιούμορ και ενέργεια, μέσα από ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε φωτογραφίες όπου ποζάρει άλλοτε μόνη στη θάλασσα κι άλλοτε μαζί με τις φίλες της. Η ίδια φαίνεται να απολαμβάνει όχι μόνο το ταξίδι, αλλά και την ατμόσφαιρα της πόλης που την έχει ενθουσιάσει. Παράλληλα, το ταξίδι αυτό γίνεται ακόμη πιο ξεχωριστό, καθώς συνοδεύει την Αθηνά Οικονομάκου στο bachelorette πριν από τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 16 Μαΐου.

Στις φωτογραφίες που ανέβασε, βλέπουμε μια Ευγενία απόλυτα χαλαρή, χαμογελαστή και γεμάτη θετική ενέργεια. Οι εικόνες αποτυπώνουν την όμορφη διάθεση της παρέας, αλλά και τη μαγεία της Λισαβόνας, που συνδυάζει urban vibes με παραδοσιακή αρχιτεκτονική και απέραντη θέα στον Ατλαντικό. Όπως αποκάλυψε, η ίδια έκανε την πρώτη της «βουτιά» στον ωκεανό, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ρε παιδιά, μια βουτιά στον ατλαντικό δεν είχα κάνει! Έγινε και αυτό!!! Κατά τα άλλα Λισαβόνα και ξερό ψωμί!». Η λεζάντα της έγινε γρήγορα viral, με πολλούς followers να σχολιάζουν με ενθουσιασμό.

Το ταξίδι αυτό δεν είναι μόνο μια ευκαιρία για διασκέδαση, αλλά και μια στιγμή γιορτής για την Αθηνά Οικονομάκου, που απολαμβάνει το bachelorette της μαζί με ανθρώπους που αγαπά. Η Ευγενία, πιστή φίλη και πάντα παρούσα στις σημαντικές στιγμές των αγαπημένων της, φαίνεται να ζει την εμπειρία στο έπακρο. Το vibe της παρέας, το κέφι και η χαρούμενη διάθεση κάνουν το ταξίδι ακόμη πιο ξεχωριστό και αυθεντικό.

Κλείνοντας, η Ευγενία Σαμαρά μάς δείχνει μέσα από τις νέες της φωτογραφίες πόσο σημαντικό είναι να ζούμε στιγμές, να ταξιδεύουμε και να δημιουργούμε αναμνήσεις με τους ανθρώπους που αγαπάμε. Η Λισαβόνα φαίνεται πως της ταιριάζει απόλυτα, προσφέροντάς της την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στη διασκέδαση και τη χαλάρωση. Με χαμόγελο, αυθορμητισμό και μια… βουτιά στον Ατλαντικό, η ηθοποιός μάς υπενθυμίζει ότι η ζωή είναι πιο ωραία όταν τη ζεις χωρίς δεύτερη σκέψη.

Jesse Williams: Πατέρας για τρίτη φορα ο αγαπημένος γιατρός του «Grey's Anatomy»

Το επενδυτικό πλάνο του Γιάννη Αντετοκούνμπο – Πώς να χτίσεις περιουσία από το μηδέν

