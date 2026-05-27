Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb News 27.05.2026

Το επενδυτικό πλάνο του Γιάννη Αντετοκούνμπο – Πώς να χτίσεις περιουσία από το μηδέν

Θέλεις να μάθεις πώς να χτίσεις περιουσία από το μηδέν; Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποκαλύπτει τα οικονομικά του μυστικά
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν είναι πλέον μόνο ο «Greek Freak» των παρκέ, αλλά και ένας άνθρωπος που γνωρίζει καλά τους κανόνες του παιχνιδιού, όχι μόνο στο μπάσκετ, αλλά και στα οικονομικά. Σε μια αποκαλυπτική ανάρτησή του στο Instagram, ο σταρ των Milwaukee Bucks μοιράστηκε με τους νέους τη δική του φιλοσοφία για το πώς χτίζεται ο πραγματικός πλούτος, ξεκινώντας από το μηδέν.

Ο Γιάννης, ο οποίος έγινε εκατομμυριούχος στα 20 του χρόνια και έχει φτάσει στο σημείο να βγάζει 120 εκατομμύρια δολάρια σε μια σεζόν, τονίζει ότι η εικόνα απατά. Αναφερόμενος στη θλιβερή πραγματικότητα, όπου το 60% των αθλητών πτωχεύει λίγα χρόνια μετά την απόσυρσή του, εξηγεί το λάθος: «Επικεντρώνονται στις χρυσές αλυσίδες και στα ακριβά αυτοκίνητα».

Για τον ίδιο, ο ορισμός είναι ξεκάθαρος: «Το να είσαι πλούσιος είναι αυτό που βλέπεις. Ο πλούτος είναι αυτό που δεν βλέπεις». Ο πραγματικός πλούτος, όπως εξηγεί, είναι τα χρήματα που δεν ξοδεύεις και οι επενδύσεις που «δουλεύουν» για σένα. Με την επενδυτική του στρατηγική να ακολουθεί το μοντέλο του διπλασιασμού κάθε 7 χρόνια, ο στόχος του είναι πλέον υψηλός: θέλει να γίνει δισεκατομμυριούχος πριν καν ολοκληρώσει την καριέρα του στο μπάσκετ.

Οι «χρυσοί» κανόνες προστασίας

Πέρα από τη νοοτροπία, ο Αντετοκούνμπο έδωσε και μια πρακτική συμβουλή αυτοπροστασίας που αφορά την ομάδα των επαγγελματιών που περιβάλλουν έναν επιτυχημένο άνθρωπο. «Ο δικηγόρος, ο οικονομικός σύμβουλος και ο ατζέντης σου δεν πρέπει να γνωρίζουν ο ένας τον άλλον», προειδοποιεί, εξηγώντας ότι ο διαχωρισμός αυτός είναι η καλύτερη άμυνα ενάντια στην εκμετάλλευση.

Η δύναμη του στόχου: Από το νερό στον Kobe Bryant

Η φιλοσοφία του Γιάννη δεν σταματά στο χρήμα. Αναφέρθηκε στην ιστορική πρόκληση που του έθεσε ο αείμνηστος Kobe Bryant να γίνει MVP. Δεν αρκέστηκε σε απλά λόγια, μετέτρεψε τον στόχο σε καθημερινή υπενθύμιση. «Στο καπάκι από το μπουκάλι του νερού μου έγραφα MVP και το κοίταζα κάθε μέρα», αποκάλυψε.

Η συμβουλή του προς τους νέους είναι απλή αλλά βαθιά: «Μίλα για τα πράγματα που θες και το μυαλό σου θα τα ακούσει και θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να πετύχεις τον στόχο σου». Μέσα στο παρκέ, ο Γιάννης παραμένει ο «σκληρός» παίκτης που δεν νιώθει πόνο, αλλά εκτός παρκέ, αποδεικνύεται ένας στρατηγικός νους που ξέρει ακριβώς πώς να μετατρέπει τα όνειρα σε νούμερα και τους στόχους σε επιτυχίες.

Η Ευγενία Σαμαρά βούτηξε στον Ατλαντικό και «έριξε» το instagram

Μαρία Αντωνά για Γιώργο Λιάγκα: «Τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή»
