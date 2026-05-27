«Η Λάουρα είναι ο άνθρωπός μου» – Η τρυφερή δήλωση του Χρήστου Σαντικάι για τη Λάουρα Νάργες

Ο έρωτας και η συντροφικότητα φαίνεται ότι είναι το «κλειδί» στη ζωή του Χρήστου Σαντικάι, ο οποίος δεν σταματά να μιλά με τρυφερότητα και θαυμασμό για τη γυναίκα της ζωής του, τη Λάουρα Νάργες. Το ζευγάρι, που είναι μαζί αρκετά χρόνια, έχει δημιουργήσει τη δική του όμορφη οικογένεια και συνεχίζει να πορεύεται με αφοσίωση, αγάπη και πολύ χιούμορ. Σε μια εποχή όπου οι σχέσεις δοκιμάζονται, οι δυο τους αποτελούν παράδειγμα σταθερότητας, καθώς στηρίζουν ο ένας τον άλλον σε κάθε στιγμή, όμορφη ή δύσκολη.

Ο καλλιτέχνης εμφανίστηκε στην εκπομπή «The 2Night Show» και μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τον γάμο του, το παιδί του, αλλά και τις εμπειρίες του ως παιδί καλλιτέχνης που βίωσε bullying, χωρίς όμως να αφήσει τίποτα να τον λυγίσει. Η συζήτηση ήταν γεμάτη συναίσθημα και αυθεντικότητα, αποκαλύπτοντας πτυχές της ζωής του που πολλοί δεν γνώριζαν.

«Γκρεμίστηκε η εικόνα του πατέρα μου» – Η συγκλονιστική εξομολόγηση του Δημήτρη Φιλιππίδη για τον πατέρα του

Ο Χρήστος Σαντικάι μίλησε με ιδιαίτερη αγάπη για τη γυναίκα του, τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι να έχεις δίπλα σου έναν άνθρωπο που σε στηρίζει σε κάθε βήμα: «Η Λάουρα εκτός από γυναίκα μου, είναι πραγματικά ο άνθρωπός μου. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις στήριγμα την ίδια σου τη γυναίκα και να σε βοηθάει σε ό,τι χρειάζεσαι. Η αλήθεια είναι ότι είναι ο άνθρωπός μου, είναι η φίλη μου, η σύντροφός μου, είναι τα πάντα. Ήμουν ερωτευμένος με τη Λάουρα από όταν την είδα στο So you think you can dance».





Αποκάλυψε επίσης πώς γνωρίστηκαν, τονίζοντας ότι όλα έγιναν αυθόρμητα και… συγκυριακά: «Γνωριστήκαμε μέσω κοινής παρέας εν μέσω κορονοϊού στο στούντιό μου. Το πιο σημαντικό σε μια σχέση, όταν κάνεις και παιδί, είναι όταν τελικά αυτός που αγάπησες και ερωτεύτηκες, είναι ακριβώς αυτός που πόνταρες, δεν έχει αλλάξει».

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2021 και έναν χρόνο αργότερα υποδέχτηκε τον γιο τους, ένα γεγονός που, όπως παραδέχονται, τους άλλαξε τη ζωή.





Πώς ξεκίνησε η μουσική πορεία του

Με συγκίνηση αναφέρθηκε και στο ξεκίνημα της καριέρας του, το οποίο μόνο τυχαίο δεν ήταν: «Ήμουν μια μέρα άρρωστος και δεν πήγα σχολείο, πήγα σε έναν γιατρό να με εξετάσει. Επειδή εγώ όπου πήγαινα τραγουδούσα αυτά που άκουγα, τραγούδησα στο ιατρείο και ο γιατρός είπε στη μάνα μου: «Αυτός έχει ταλέντο, πρέπει κάπου να τον πάμε». Μετά από αυτό πήγα στο ωδείο. Η μάνα μου θα με πήγαινε στο ωδείο, αλλά κάποια πράγματα γίνονται στο σωστό timing».





Παραδέχτηκε επίσης πως τότε ήταν απίστευτα αθόρυβος και ακομπλεξάριστος: «Επειδή δεν ντρεπόμουν, όχι αυτό που γίνεται τώρα που δεν μου αρέσουν οι κάμερες και όλα αυτά, τότε ήμουν πολύ αθώος. Μου άρεσε πολύ να τραγουδάω σε όλους. Είχα τον ενθουσιασμό, το θάρρος, το θράσος».

Τα λόγια του για το bullying

Ο τραγουδιστής δεν δίστασε να μιλήσει και για την εποχή που πολλά παιδιά της ηλικίας του αντιμετώπιζαν bullying, εξηγώντας ότι ο ίδιος δεν το άφησε ποτέ να τον πληγώσει: «Στη γενιά μου πολλοί άνθρωποι πέρασαν δύσκολα λόγω bullying, όχι μόνο εγώ. Αυτό που λέμε τώρα σαν bullying δεν το άφησα να με επηρεάσει, οπότε δεν το ένιωσα ποτέ. Δηλαδή αν κάποιος έλεγε «ρε τον Αλβανό», έμπαινε από δω και έβγαινε από εδώ. Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί να πεις κάποιον Αλβανό ή Έλληνα ή Πακιστανό».





Τα λόγια του Χρήστου Σαντικάι δείχνουν έναν άνθρωπο που έχει ωριμάσει μέσα από όμορφες αλλά και δύσκολες εμπειρίες, που έχει χτίσει μια ζωή γεμάτη ουσία και πραγματική αγάπη.

Αν κάτι μένει από τη συνέντευξή του, είναι ότι όταν έχεις δίπλα σου έναν άνθρωπο «που είναι τα πάντα», τότε μπορείς να αντιμετωπίσεις τα πάντα. Και ίσως αυτός να είναι και ο λόγος που το ζευγάρι παραμένει ένα από τα πιο αγαπημένα της showbiz.

Διάβασε επίσης: