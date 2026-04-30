Celeb World 30.04.2026

Παγκόσμια Ημέρα Χορού σήμερα και η Ευγενία Σαμαρά μοιράζεται το πιο fun throwback video

Ευγενία Σαμαρά ΕΡΤ
Με ένα throwback story, η Ευγενία Σαμαρά μοιράστηκε βίντεο όπου χορεύει, τιμώντας την Παγκοσμια Ημέρα Χορού με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο
Ειρήνη Στόφυλα

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Χορού, η Ευγενία Σαμαρά προχώρησε σε μια πιο προσωπική και fun ανάρτηση μέσα από Instagram story, επιλέγοντας να «ξεκλειδώσει» ένα στιγμιότυπο από την παιδική της ηλικία που συνδέεται άμεσα με την αγάπη της για τον χορό. Το συγκεκριμένο throwback λειτουργεί σαν μια μικρή «χρονοκάψουλα», επιστρέφοντας την ηθοποιό σε μια περίοδο ανεμελιάς, όπου η κίνηση και η μουσική φαίνεται πως ήταν ήδη βασικό κομμάτι της καθημερινής της έκφρασης, πολύ πριν τη σημερινή της επαγγελματική πορεία.

https://www.instagram.com/eugeniasamara/
https://www.instagram.com/eugeniasamara/

Στο σύντομο βίντεο που μοιράστηκε, η ηθοποιός εμφανίζεται ως παιδί να χορεύει αυθόρμητα πάνω σε τραπέζι, σε μια χαρακτηριστική στιγμή ανεμελιάς που αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο η μουσική και η κίνηση φαίνεται να αποτελούσαν από νωρίς βασικό κομμάτι της έκφρασής της. Το υλικό έχει καθαρά home video αισθητική των ’90s, δίνοντας έμφαση στη φυσικότητα της στιγμής και όχι σε κάποια σκηνοθετημένη εικόνα.

Πάσχα στους πάγους για την Ευγενία Σαμαρά – Το ταξίδι στην Ισλανδία που έκλεψε τις εντυπώσεις

Το story συνοδεύεται από τη φράση: «International Dance Day – Dancing Through Life Since 1987», με την Ευγενία Σαμαρά να συνδέει το παρελθόν με το παρόν της μέσα από μια πιο ανάλαφρη και χιουμοριστική προσέγγιση, τονίζοντας τη διαχρονική σχέση της με τον χορό. Η αναφορά αυτή λειτουργεί σαν ένας μικρός προσωπικός τίτλος διαδρομής, υπογραμμίζοντας τη συνεχή παρουσία της μουσικής και της κίνησης στη ζωή της

https://www.instagram.com/eugeniasamara/

Η ανάρτηση εντάσσεται στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Χορού, μιας ημέρας αφιερωμένης στην τέχνη της κίνησης και της έκφρασης, την οποία η ηθοποιός τιμά με έναν πιο προσωπικό τρόπο, αξιοποιώντας το αρχείο της και δημιουργώντας ένα μικρό throwback που αναδεικνύει την αυθεντικότητα της διαδρομής της.

Η Τόνια Σωτηροπούλου γιόρτασε τα γενέθλιά της με τον πιο ξεχωριστό τρόπο

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ευγενία Σαμαρά
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Μιχάλης Stavento – Evangelia: Η συνεργασία τους για το «Γλυκό Μεθύσι» και το συγκινητικό μήνυμά του

Μιχάλης Stavento – Evangelia: Η συνεργασία τους για το «Γλυκό Μεθύσι» και το συγκινητικό μήνυμά του

30.04.2026
Επόμενο
«The Devil Wears Prada»: Η αληθινή ιστορία πίσω από τον ρόλο της Emily Charlton

«The Devil Wears Prada»: Η αληθινή ιστορία πίσω από τον ρόλο της Emily Charlton

30.04.2026

Δες επίσης

«The Drew Barrymore Show»: Η Sharon Stone μιλά για τη viral εμφάνισή της στα Oscars
Celeb News

«The Drew Barrymore Show»: Η Sharon Stone μιλά για τη viral εμφάνισή της στα Oscars

30.04.2026
Η αξία του δαχτυλιδιού που χάρισε ο Harry Styles στη Zoë Kravitz… ζαλίζει
Celeb News

Η αξία του δαχτυλιδιού που χάρισε ο Harry Styles στη Zoë Kravitz… ζαλίζει

30.04.2026
Το συγκινητικό φινάλε της Έλενας Παπαρίζου και του Τάκη Ζαχαράτου στο ΝΟΧ μετά τον επιτυχημένο χειμώνα
Celeb News

Το συγκινητικό φινάλε της Έλενας Παπαρίζου και του Τάκη Ζαχαράτου στο ΝΟΧ μετά τον επιτυχημένο χειμώνα

30.04.2026
Η συνάντηση-έκπληξη της Αλεξάνδρας Παναγιώταρου και του Στάθη Σχίζα που κανείς δεν περίμενε
Celeb News

Η συνάντηση-έκπληξη της Αλεξάνδρας Παναγιώταρου και του Στάθη Σχίζα που κανείς δεν περίμενε

30.04.2026
«Λατρεύω το πρόσωπό μου»: Η Kris Jenner απαντά στις φήμες για το facelift των 100.000 δολαρίων
Celeb News

«Λατρεύω το πρόσωπό μου»: Η Kris Jenner απαντά στις φήμες για το facelift των 100.000 δολαρίων

30.04.2026
«100 χρόνια μαζί της ήμουν» – Το νέο κεφάλαιο του Νικόλα Ραπτάκη μετά την πολυετή πορεία του δίπλα στην Άννα Βίσση
Celeb News

«100 χρόνια μαζί της ήμουν» – Το νέο κεφάλαιο του Νικόλα Ραπτάκη μετά την πολυετή πορεία του δίπλα στην Άννα Βίσση

30.04.2026
Η Τόνια Σωτηροπούλου γιόρτασε τα γενέθλιά της με τον πιο ξεχωριστό τρόπο
Celeb News

Η Τόνια Σωτηροπούλου γιόρτασε τα γενέθλιά της με τον πιο ξεχωριστό τρόπο

30.04.2026
Το GNTM στη Θεσσαλονίκη: Το casting που υπόσχεται να αλλάξει ζωές ξεκινά
Celeb News

Το GNTM στη Θεσσαλονίκη: Το casting που υπόσχεται να αλλάξει ζωές ξεκινά

30.04.2026
Το νέο «μουσικό concept» της Αντιγόνης δεν είναι αυτό που περίμενες και όμως έχει γίνει ήδη viral
Celeb News

Το νέο «μουσικό concept» της Αντιγόνης δεν είναι αυτό που περίμενες και όμως έχει γίνει ήδη viral

30.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ