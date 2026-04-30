Παγκόσμια Ημέρα Χορού σήμερα και η Ευγενία Σαμαρά μοιράζεται το πιο fun throwback video

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Χορού, η Ευγενία Σαμαρά προχώρησε σε μια πιο προσωπική και fun ανάρτηση μέσα από Instagram story, επιλέγοντας να «ξεκλειδώσει» ένα στιγμιότυπο από την παιδική της ηλικία που συνδέεται άμεσα με την αγάπη της για τον χορό. Το συγκεκριμένο throwback λειτουργεί σαν μια μικρή «χρονοκάψουλα», επιστρέφοντας την ηθοποιό σε μια περίοδο ανεμελιάς, όπου η κίνηση και η μουσική φαίνεται πως ήταν ήδη βασικό κομμάτι της καθημερινής της έκφρασης, πολύ πριν τη σημερινή της επαγγελματική πορεία.

Στο σύντομο βίντεο που μοιράστηκε, η ηθοποιός εμφανίζεται ως παιδί να χορεύει αυθόρμητα πάνω σε τραπέζι, σε μια χαρακτηριστική στιγμή ανεμελιάς που αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο η μουσική και η κίνηση φαίνεται να αποτελούσαν από νωρίς βασικό κομμάτι της έκφρασής της. Το υλικό έχει καθαρά home video αισθητική των ’90s, δίνοντας έμφαση στη φυσικότητα της στιγμής και όχι σε κάποια σκηνοθετημένη εικόνα.

Το story συνοδεύεται από τη φράση: «International Dance Day – Dancing Through Life Since 1987», με την Ευγενία Σαμαρά να συνδέει το παρελθόν με το παρόν της μέσα από μια πιο ανάλαφρη και χιουμοριστική προσέγγιση, τονίζοντας τη διαχρονική σχέση της με τον χορό. Η αναφορά αυτή λειτουργεί σαν ένας μικρός προσωπικός τίτλος διαδρομής, υπογραμμίζοντας τη συνεχή παρουσία της μουσικής και της κίνησης στη ζωή της

Η ανάρτηση εντάσσεται στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Χορού, μιας ημέρας αφιερωμένης στην τέχνη της κίνησης και της έκφρασης, την οποία η ηθοποιός τιμά με έναν πιο προσωπικό τρόπο, αξιοποιώντας το αρχείο της και δημιουργώντας ένα μικρό throwback που αναδεικνύει την αυθεντικότητα της διαδρομής της.

