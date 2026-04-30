«The Devil Wears Prada»: Η αληθινή ιστορία πίσω από τον ρόλο της Emily Charlton

Η στιγμή που η Leslie Fremar έμαθε ότι έγινε η «πραγματική Emily Charlton» και έμεινε άφωνη μπροστά στην Anna Wintour
Η συζήτηση γύρω από το «The Devil Wears Prada» συνεχίζει να επιστρέφει, ακόμα και χρόνια μετά την κυκλοφορία του, και αυτή τη φορά στο προσκήνιο βρίσκεται η Leslie Fremar, η οποία αποκάλυψε ότι αποτέλεσε την πραγματική έμπνευση πίσω από τον χαρακτήρα της Emily Charlton. Μιλώντας στο The Run-Through του Vogue, έφερε στο φως λεπτομέρειες που μέχρι σήμερα δεν είχαν ακουστεί τόσο ξεκάθαρα.

Emily Blunt. www.imdb.com

Η ίδια περιέγραψε τη στιγμή που έμαθε ότι είχε συνδεθεί με το βιβλίο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μου τηλεφώνησαν από το γραφείο της Anna λέγοντάς μου ότι ήθελε να με δει. Τρομοκρατήθηκα». Όπως εξήγησε, η συνάντηση αυτή δεν ήταν απλώς μια τυπική επαγγελματική πρόσκληση, αλλά κάτι που έκρυβε μια αποκάλυψη που δεν περίμενε.

Στη συνέχεια, όπως θυμάται, η Anna Wintour τη ρώτησε ευθέως: «Ποια είναι η Lauren Weisberger;». Και εκείνη απάντησε: «Ήταν η νεότερη βοηθός σας». Η αντίδραση της Wintour, σύμφωνα με τη Fremar, ήταν άμεση και αιχμηρή: «Λοιπόν, έγραψε ένα βιβλίο για εμάς και είσαι χειρότερη από εμένα!».

Η φράση αυτή έγινε το πιο χαρακτηριστικό σημείο της αφήγησής της, καθώς αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος της μόδας αντέδρασε τότε στο βιβλίο που ενέπνευσε την ταινία. Η Leslie Fremar εξήγησε ότι η στιγμή αυτή ήταν ταυτόχρονα σοκαριστική και σχεδόν απίστευτη για την ίδια, αφού ξαφνικά βρέθηκε στο επίκεντρο μιας ιστορίας που είχε ήδη γίνει παγκόσμιο φαινόμενο.

Παρότι η ταυτότητα της Miranda Priestly είχε συνδεθεί εδώ και χρόνια με την Anna Wintour, η αποκάλυψη της Fremar ρίχνει νέο φως και στον χαρακτήρα της Emily Charlton, δείχνοντας πως πίσω από τη μυθοπλασία υπήρχαν πραγματικές σχέσεις, εντάσεις και στιγμές που ενέπνευσαν τη δημιουργία του κόσμου της ταινίας.

