Fashion 21.04.2026

«The Devil Wears Prada 2»: Το κόκκινο χαλί στη Νέα Υόρκη έγινε πασαρέλα υψηλής ραπτικής

Η πρεμιέρα του The Devil Wears Prada 2 έγινε fashion υπερθέαμα, με τις Meryl Streep, Anne Hathaway και Emily Blunt σε εντυπωσιακές εμφανίσεις
Μαρία Χατζηγιάννη

Η επιστροφή του The Devil Wears Prada στη μεγάλη οθόνη συνοδεύτηκε από μια πρεμιέρα που περισσότερο έμοιαζε με πασαρέλα υψηλής ραπτικής παρά με απλό κινηματογραφικό event. Στις 20 Απριλίου 2026, το Lincoln Center στη Νέα Υόρκη μετατράπηκε σε επίκεντρο της παγκόσμιας μόδας, φιλοξενώντας την πολυαναμενόμενη πρώτη προβολή του sequel.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το κόκκινο χαλί της βραδιάς έδωσε τον τόνο: το glamour συνάντησε την υπερβολή, και η κινηματογραφική αφήγηση μπλέχτηκε με τη σύγχρονη fashion κουλτούρα. Με το καστ σχεδόν ολόκληρο παρόν και μερικές εντυπωσιακές νέες προσθήκες, η πρεμιέρα εξελίχθηκε σε μια πραγματική γιορτή του στυλ.

Αν το 2006 η αισθητική ήταν πιο συγκρατημένη, αυτή τη φορά όλα κινήθηκαν σε πιο τολμηρές, editorial κατευθύνσεις. Couture δημιουργίες, έντονες σιλουέτες και runway επιρροές κυριάρχησαν, με οίκους όπως οι Givenchy, Louis Vuitton, Chanel και Valentino να δίνουν τον ρυθμό.

Meryl Streep

Η Meryl Streep απέδειξε ξανά γιατί η παρουσία της συνδέεται άρρηκτα με τη λέξη «authority». Με μια δραματική κόκκινη κάπα υψηλής ραπτικής, επανέφερε τη Miranda Priestly σε σύγχρονη εκδοχή, υιοθετώντας ένα look που ισορροπούσε ανάμεσα στο power dressing και την κινηματογραφική υπερβολή.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Anne Hathaway

Η Anne Hathaway εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό κόκκινο φόρεμα με corset λεπτομέρειες, υπογεγραμμένο από τον Louis Vuitton. Το αποτέλεσμα ήταν ένα από τα πιο συζητημένα looks της βραδιάς, με έντονη κινηματογραφική ενέργεια και σύγχρονη κομψότητα που θύμιζε την εξέλιξη της Andy Sachs.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Emily Blunt

Η Emily Blunt έκλεψε επίσης τις εντυπώσεις με μια couture δημιουργία γεμάτη πέρλες και περίτεχνες λεπτομέρειες. Το look της κινήθηκε σε ρομαντική αλλά απόλυτα δομημένη αισθητική, αποτυπώνοντας την εικόνα μιας γυναίκας που έχει εξελιχθεί σε fashion powerhouse.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ένα red carpet που έγινε fashion statement

Η πρεμιέρα συγκέντρωσε ένα εντυπωσιακό σύνολο από celebrities, designers και μοντέλα, μετατρέποντας τη βραδιά σε full Hollywood συνάντηση. Παρουσίες όπως η Lady Gaga, η Lucy Liu, η Heidi Klum και η Ciara έδωσαν διαφορετικές fashion «φωνές», από goth glam μέχρι sheer αισθητική και τολμηρά street στοιχεία.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Από τη θεατρικότητα της μόδας μέχρι τις πιο minimal αλλά statement εμφανίσεις, το κόκκινο χαλί λειτούργησε σαν μια ζωντανή πασαρέλα. Κάθε εμφάνιση είχε ξεκάθαρη ταυτότητα και ενίσχυε τη γενικότερη ιδέα ότι η μόδα δεν είναι απλώς συνοδευτικό του κινηματογράφου, αλλά κομμάτι της ίδιας της αφήγησης.

Κεντρική εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Anne Hathaway Meryl Streep The Devil Wears Prada The Devil Wears Prada 2
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Chiara Ferragni: Πατέρας για τρίτη φορά ο πρώην σύζυγός της

Chiara Ferragni: Πατέρας για τρίτη φορά ο πρώην σύζυγός της

21.04.2026
Επόμενο
Coachella: Η αντίδραση του Justin Timberlake στο cover του Justin Bieber για το «Cry Me a River»

Coachella: Η αντίδραση του Justin Timberlake στο cover του Justin Bieber για το «Cry Me a River»

21.04.2026

