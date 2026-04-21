Celeb World 21.04.2026

Chiara Ferragni: Πατέρας για τρίτη φορά ο πρώην σύζυγός της

Οι αναρτήσεις στα social media δείχνουν για πρώτη φορά καθαρά τη νέα πραγματικότητα του Fedez με τη Giulia Honegger
Πόπη Βασιλείου

Ο πρώην σύζυγος της Chiara Ferragni, ο Fedez, βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, καθώς ο Ιταλός καλλιτέχνης φαίνεται να έχει προχωρήσει πλήρως μετά τον χωρισμό τους, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο με τη σύντροφό του Giulia Honegger. Οι τελευταίες του αναρτήσεις δείχνουν πως η νέα του ζωή είναι πλέον δημόσια και σε εξέλιξη, με εικόνες που επιβεβαιώνουν τόσο τη σχέση όσο και την εγκυμοσύνη της συντρόφου του.

https://www.instagram.com/chiaraferragni/

Ο Fedez δημοσίευσε πρόσφατα βίντεο στο TikTok, όπου εμφανίζεται να περπατά μαζί με τη Giulia Honegger, με τη φουσκωμένη κοιλιά της να είναι εμφανής. Λίγο αργότερα, ακολούθησε και δεύτερη φωτογραφία στην παραλία, όπου η σύντροφός του ποζάρει με τρόπο που επιβεβαιώνει τις φήμες εγκυμοσύνης, χωρίς το ζευγάρι να έχει κάνει ακόμη επίσημη δήλωση.

Cardi B: Ετοιμάζει το πρώτο ισπανόφωνο άλμπουμ της

Για τον Fedez, το νέο αυτό παιδί θα είναι το τρίτο του, μετά τον Leone Lucia Ferragni και τη Vittoria Lucia Ferragni, τα οποία απέκτησε με την πρώην σύζυγό του. Η νέα εγκυμοσύνη της Giulia Honegger σηματοδοτεί την πρώτη της μητρότητα, ενώ για τον ίδιο αποτελεί μια νέα οικογενειακή αρχή μετά το τέλος ενός ιδιαίτερα προβεβλημένου γάμου.

@fedez

Ο γάμος του Fedez με την Chiara Ferragni είχε ξεκινήσει το 2017 και ολοκληρώθηκε οριστικά το 2024, ύστερα από έντονες προσωπικές και δημόσιες εξελίξεις. Η ίδια η Chiara Ferragni είχε αναφερθεί στο παρελθόν στις δυσκολίες της σχέσης τους, περιγράφοντας μια περίοδο έντονων συναισθημάτων και κρίσεων, που τελικά οδήγησαν στον χωρισμό τους.

Σήμερα, ο Fedez φαίνεται να έχει αφήσει πίσω του το παρελθόν, εστιάζοντας στη νέα του οικογένεια και στη σχέση του με τη Giulia Honegger.

Kim Kardashian – Lewis Hamilton: Το δείπνο στο Malibu που άναψε «φωτιές»

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΠΑΤΕΡΑΣ πρώην ‎Chiara Ferragni
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Cardi B: Ετοιμάζει το πρώτο ισπανόφωνο άλμπουμ της

Cardi B: Ετοιμάζει το πρώτο ισπανόφωνο άλμπουμ της

21.04.2026
Επόμενο
«The Devil Wears Prada 2»: Το κόκκινο χαλί στη Νέα Υόρκη έγινε πασαρέλα υψηλής ραπτικής

«The Devil Wears Prada 2»: Το κόκκινο χαλί στη Νέα Υόρκη έγινε πασαρέλα υψηλής ραπτικής

21.04.2026

Δες επίσης

Joe Jonas – Tatiana Gabriela: Το ταξίδι στο Puerto Rico που «επιβεβαιώνει» τη σχέση τους
Celeb News

Joe Jonas – Tatiana Gabriela: Το ταξίδι στο Puerto Rico που «επιβεβαιώνει» τη σχέση τους

21.04.2026
Anna Wintour: Η σπάνια εμφάνιση με την κόρη της Bee που έκλεψε την παράσταση στο Broadway
Celeb News

Anna Wintour: Η σπάνια εμφάνιση με την κόρη της Bee που έκλεψε την παράσταση στο Broadway

21.04.2026
«Παραμένεις για πάντα στις καρδιές μας»: Ο Κάρολος τιμά τη βασίλισσα Ελισάβετ σε μια ιστορική αναφορά
Celeb News

«Παραμένεις για πάντα στις καρδιές μας»: Ο Κάρολος τιμά τη βασίλισσα Ελισάβετ σε μια ιστορική αναφορά

21.04.2026
Kim Kardashian – Lewis Hamilton: Το δείπνο στο Malibu που άναψε «φωτιές»
Celeb News

Kim Kardashian – Lewis Hamilton: Το δείπνο στο Malibu που άναψε «φωτιές»

21.04.2026
Συνεχίζεται η νομική διαμάχη για την Angelina Jolie και τον Brad Pitt για το Château Miraval – Nέα παράταση στη δίκη
Celeb News

Συνεχίζεται η νομική διαμάχη για την Angelina Jolie και τον Brad Pitt για το Château Miraval – Nέα παράταση στη δίκη

21.04.2026
Η Antigoni μίλησε για τη συμμετοχή της στο Love Island «χωρίς φίλτρα»
Celeb News

Η Antigoni μίλησε για τη συμμετοχή της στο Love Island «χωρίς φίλτρα»

21.04.2026
Madonna: Εξαφανίστηκαν τα vintage κομμάτια που φορούσε στο Coachella
Celeb News

Madonna: Εξαφανίστηκαν τα vintage κομμάτια που φορούσε στο Coachella

21.04.2026
«Είμαι αρραβωνιασμένη»: Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μιλά για την πρόταση γάμου και την απρόσμενη επανασύνδεση
Celeb News

«Είμαι αρραβωνιασμένη»: Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μιλά για την πρόταση γάμου και την απρόσμενη επανασύνδεση

21.04.2026
Catherine Zeta-Jones: Η συγκινητική ανάρτηση για τα γενέθλια της κόρης της
Celeb News

Catherine Zeta-Jones: Η συγκινητική ανάρτηση για τα γενέθλια της κόρης της

21.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Μέτωπο κατά της Δύσης και της Ελλάδας από Ερντογάν: Η αποκάλυψη του Nordic Monitor

Μέτωπο κατά της Δύσης και της Ελλάδας από Ερντογάν: Η αποκάλυψη του Nordic Monitor

Επιδοτήσεις 16.000€: «Κοροϊδία» για τους νέους επιχειρηματίες

Επιδοτήσεις 16.000€: «Κοροϊδία» για τους νέους επιχειρηματίες