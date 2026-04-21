Chiara Ferragni: Πατέρας για τρίτη φορά ο πρώην σύζυγός της

Οι αναρτήσεις στα social media δείχνουν για πρώτη φορά καθαρά τη νέα πραγματικότητα του Fedez με τη Giulia Honegger

Ο πρώην σύζυγος της Chiara Ferragni, ο Fedez, βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, καθώς ο Ιταλός καλλιτέχνης φαίνεται να έχει προχωρήσει πλήρως μετά τον χωρισμό τους, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο με τη σύντροφό του Giulia Honegger. Οι τελευταίες του αναρτήσεις δείχνουν πως η νέα του ζωή είναι πλέον δημόσια και σε εξέλιξη, με εικόνες που επιβεβαιώνουν τόσο τη σχέση όσο και την εγκυμοσύνη της συντρόφου του.

Ο Fedez δημοσίευσε πρόσφατα βίντεο στο TikTok, όπου εμφανίζεται να περπατά μαζί με τη Giulia Honegger, με τη φουσκωμένη κοιλιά της να είναι εμφανής. Λίγο αργότερα, ακολούθησε και δεύτερη φωτογραφία στην παραλία, όπου η σύντροφός του ποζάρει με τρόπο που επιβεβαιώνει τις φήμες εγκυμοσύνης, χωρίς το ζευγάρι να έχει κάνει ακόμη επίσημη δήλωση.

Για τον Fedez, το νέο αυτό παιδί θα είναι το τρίτο του, μετά τον Leone Lucia Ferragni και τη Vittoria Lucia Ferragni, τα οποία απέκτησε με την πρώην σύζυγό του. Η νέα εγκυμοσύνη της Giulia Honegger σηματοδοτεί την πρώτη της μητρότητα, ενώ για τον ίδιο αποτελεί μια νέα οικογενειακή αρχή μετά το τέλος ενός ιδιαίτερα προβεβλημένου γάμου.

Ο γάμος του Fedez με την Chiara Ferragni είχε ξεκινήσει το 2017 και ολοκληρώθηκε οριστικά το 2024, ύστερα από έντονες προσωπικές και δημόσιες εξελίξεις. Η ίδια η Chiara Ferragni είχε αναφερθεί στο παρελθόν στις δυσκολίες της σχέσης τους, περιγράφοντας μια περίοδο έντονων συναισθημάτων και κρίσεων, που τελικά οδήγησαν στον χωρισμό τους.

Σήμερα, ο Fedez φαίνεται να έχει αφήσει πίσω του το παρελθόν, εστιάζοντας στη νέα του οικογένεια και στη σχέση του με τη Giulia Honegger.

