Celeb World 21.04.2026

Kim Kardashian – Lewis Hamilton: Το δείπνο στο Malibu που άναψε «φωτιές»

Η κοινή εμφάνιση της Kim Kardashian και του Lewis Hamilton στο Nobu Malibu δείχνει μια σχέση που αποκτά μεγαλύτερη άνεση και δημόσια αυτοπεποίθηση
Η Kim Kardashian και ο Lewis Hamilton απαθανατίστηκαν σε ακόμη μία κοινή τους εμφάνιση, αυτή τη φορά σε δείπνο στο Nobu Malibu, επιβεβαιώνοντας ότι η μεταξύ τους σχέση έχει περάσει σε μια πιο χαλαρή και δημόσια φάση. Το γεγονός ότι εμφανίστηκαν πιασμένοι αγκαζέ δεν πέρασε απαρατήρητο, καθώς δείχνει μια άνεση που δεν υπήρχε στις πρώτες τους κοινές εμφανίσεις.

Οι τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις της Kim Kardashian και του Lewis Hamilton δείχνουν ότι το ζευγάρι δεν αποφεύγει πλέον τα φλας των φωτογράφων. Στο δείπνο τους στο Malibu, παρέμειναν για περίπου δύο ώρες, απολαμβάνοντας τη θέα και τη συντροφιά ο ένας του άλλου, ενώ οι κινήσεις τους έδειχναν οικειότητα και φυσικότητα.

Η Kim Kardashian επέλεξε ένα πιο sporty αλλά ταυτόχρονα θηλυκό σύνολο, συνδυάζοντας ροζ jacket με maxi φούστα σε ουδέτερους τόνους, ενώ ο Lewis Hamilton κράτησε χαμηλούς τόνους με γκρι jacket και σκούρο παντελόνι. Η εικόνα τους δεν ήταν υπερβολική, αλλά ακριβώς αυτό που χρειάζεται για να ενισχύσει την αίσθηση μιας σχέσης που εξελίσσεται χωρίς προσπάθεια επίδειξης.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Kim Kardashian και ο Lewis Hamilton εμφανίζονται μαζί. Οι δύο τους είχαν ήδη εντοπιστεί στο Coachella, γεγονός που είχε προκαλέσει έντονη φημολογία για τη φύση της σχέσης τους. Οι συνεχόμενες κοινές εμφανίσεις ενισχύουν την εικόνα ενός δεσμού που δεν περιορίζεται πλέον σε τυχαίες συναντήσεις, αλλά αποκτά σταθερότητα και ρυθμό.

«Σε 10 χρόνια η AI θα κάνει τη δουλειά σου» – Η απάντηση «φωτιά» της Charlize Theron στον Chalamet

Cardi B: Ετοιμάζει το πρώτο ισπανόφωνο άλμπουμ της

Joe Jonas – Tatiana Gabriela: Το ταξίδι στο Puerto Rico που «επιβεβαιώνει» τη σχέση τους
Anna Wintour: Η σπάνια εμφάνιση με την κόρη της Bee που έκλεψε την παράσταση στο Broadway
«Παραμένεις για πάντα στις καρδιές μας»: Ο Κάρολος τιμά τη βασίλισσα Ελισάβετ σε μια ιστορική αναφορά
Chiara Ferragni: Πατέρας για τρίτη φορά ο πρώην σύζυγός της
Συνεχίζεται η νομική διαμάχη για την Angelina Jolie και τον Brad Pitt για το Château Miraval – Nέα παράταση στη δίκη
Η Antigoni μίλησε για τη συμμετοχή της στο Love Island «χωρίς φίλτρα»
Madonna: Εξαφανίστηκαν τα vintage κομμάτια που φορούσε στο Coachella
«Είμαι αρραβωνιασμένη»: Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μιλά για την πρόταση γάμου και την απρόσμενη επανασύνδεση
Catherine Zeta-Jones: Η συγκινητική ανάρτηση για τα γενέθλια της κόρης της
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Μέτωπο κατά της Δύσης και της Ελλάδας από Ερντογάν: Η αποκάλυψη του Nordic Monitor

Επιδοτήσεις 16.000€: «Κοροϊδία» για τους νέους επιχειρηματίες

